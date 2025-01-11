لماذا لا ينبغي وضع المجسمات المغناطيسية على باب ثلاجتك؟

يعتبر مغناطيس الثلاجة تقليدا في أغلب منازلنا، نستخدمه لحمل الرسومات والصور العائلية والمدرسية وقوائم التسوق والجداول اليومية ومواعيد الطبيب وكذلك التذكير بالرسائل المهمة بين أفراد العائلة.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت تذكارات السفر الممغنطة بشكل كبير، ولا يجد معظم المسافرين مكانا أفضل من باب الثلاجة لتثبيتها، كوسيلة لتذكيرهم بمتعة الإجازات والأوقات السعيدة في حياتهم.

دراسة أجرتها كلية الإدارة بجامعة ليفربول توصلت إلى أن الهدايا التذكارية يمكن أن تكون فريدة من نوعها في استحضار الذكريات الإيجابية والتأثير على الحياة اليومية لفترة طويلة بعد انتهاء العطلة.

ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية البحوث السياحية عام 2024 أن تذكارات السفر المغناطيسية المثبتة على باب الثلاجة تعمل على تعزيز الحالة المزاجية للأشخاص من خلال استرجاع الذكريات المبهجة في كل مرة يدخلون فيها إلى المطبخ.

عيوب مغناطيس الثلاجة

ولكن، إذا كان باب الثلاجة هو أكثر الأماكن المميزة للتذكيرات اليومية، وقد يراه البعض مساحة آمنة للتعبير عن الذات، فإنه على الجانب الآخر تنتشر بعض الادعاءات حول مغناطيسات الثلاجة وتأثيرها السلبي على الأجهزة الكهربائية، ومنها:

تقلل من كفاءة أداء الثلاجة

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إذا كانت ثلاجتك من الطراز الحديث، فمن المحتمل أن تحتوي على أجهزة استشعار قد تتعارض مع المجال المغناطيسي لقطع المغناطيس المستخدمة على الباب، وبالتالي تسبب خللا في أداء الثلاجة، وخاصة إذا كانت مزودة بشاشة تعمل باللمس أو ملحق لإعداد الثلج، وقد لا يكون الخلل ملحوظا في البداية، لكنه سيؤثر تدريجيا على ثلاجتك.

ووفق شركة بوش الألمانية والرائدة في مجال الأجهزة المنزلية، فإن استخدام عدد صغير من مغناطيس الثلاجة قد لا يؤثر على أدائها، أما إذا زاد عدد المغناطيسات بشكل كبير فإنه يسبب إجهاد مفصلات الباب وتقصير عمر الثلاجة، بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب خدوشا على السطح، ولاسيما مع تحريك المغناطيسات بشكل متكرر.

تسبب الفوضى في المطبخ

تماشيا مع اتجاه المنازل العصرية وطريقة ماري كوندو في التخلص من الفوضى، فإن مغناطيسات الثلاجة تجعل المطبخ مزدحما وفوضويا، ويستحسن أن توضع في مكان آخر.

وتنقل صحيفة وول ستريت جورنال، أن بعض مصنعي الثلاجات لا يفضلون الفوضى التي تسببها مغناطيسات الثلاجة وأن ازدحام الباب بالصور والذكريات والجداول يقلل من مستوى وقيمة الأجهزة الفاخرة.

وتتبنى بعض الشركات المصنعة للأجهزة مثل شركة سامسونغ و"جي إي" وشركة ويرلبول اتجاهات حديثة، إذ بدأت تبتعد عن المواد المغناطيسية التقليدية لأجهزة مثل الثلاجات وغسالات الأطباق والغسالات، والاعتماد في صناعتها على الفولاذ المقاوم للصدأ عالي النيكل وهو مادة غير مغناطيسية.

وتتفق مديرة عمليات التسويق في شركة إلكترولوكس للأجهزة المنزلية، ليزا كينغ، في الرأي بقولها "تنتقص المغناطيسات من المظهر المتميز للثلاجات الحديثة بتصميمها الأنيق والعصري".

استهلاك المزيد من الكهرباء

يوجد ادعاء آخر بأن قطع المغناطيس تجبر الثلاجة على العمل بجهد أكبر وبالتالي زيادة الطاقة التي تحتاجها واستهلاك المزيد من الكهرباء، ولكن شركة إنديسا الإسبانية للثلاجات تؤكد أن المجالات المغناطيسية التي تولدها مغناطيسات الثلاجة ضعيفة للغاية ولا يمكنها اختراق أبواب الجهاز أو التأثير على استهلاك الطاقة، الأمر الذي يجعل هذا الادعاء كاذبا ولا أساس له من الصحة.

بدائل مغناطيس الثلاجة

حفاظا على أداء ثلاجتك ومظهرها الأنيق، توجد مجموعة من البدائل لمغناطيس الثلاجة ومنها:

سبورة مغناطيسية

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تستطيعين تخصيص جزء من أحد حوائط منزلك، ويفضل أن يكون في مكان مركزي أو مرئي لجميع أفراد الأسرة، ثم استخدمي طلاء مغناطيسيا (طلاء توفره الشركات بحبيبات مغناطيسية) في المكان المحدد داخل الإطار باللون الأبيض أو الأسود أو أي لون مفضل، وبهذا يتحول هذا الجزء من الجدار إلى لوحة مغناطيسية، كذلك تسمح بعض أنواع الطلاء المغناطيسي باستخدام أقلام السبورة بحيث يمكن الكتابة عليها ومسحها بسهولة، تماما كما نفعل مع السبورة التقليدية.

ألواح الفلين

يمكنك إحضار لوح من الفلين وتأطيره بإطار أنيق يتناسب مع ديكور مطبخك، ثم قومي بتثبيته على أحد حوائط المطبخ أو أي مكان تفضلينه باستخدام شريط لاصق مزدوج لتجنب إتلاف الحوائط.

استخدمي دبابيس بأشكال أنيقة لتثبيت التذكيرات المهمة مثل قوائم البقالة والوصفات المفضلة أو عرض صور العائلة أو أحدث الأعمال الفنية التي أنجزها طفلك أو حتى الاقتباسات الملهمة التي تحفزك أثناء الطهي، وينصح الخبراء بالحرص على تغيير العناصر المعروضة بانتظام حتى تعكس اللوحة المناسبات والمغامرات الجديدة باستمرار.

تقويم المطبخ

تتوفر تقاويم المطبخ القابلة للمسح في متاجر لوازم المطبخ، يمكنك تثبيتها في أحد الجوانب لتسهيل إدارة المهام الأسبوعية وتتبع المواعيد، مثل من يمكنه توصيل الأطفال إلى الحضانة واستلامهم وجدول الوجبات خلال الأسبوع والأنشطة الرياضية للأبناء ومواعيد المباريات وغيرها.

أشرطة معدنية ذاتية اللصق

تعتبر الأشرطة المعدنية أحد الحلول العملية لتثبيت التذكيرات أو الصور بمساعدة المغناطيس، ويمكن تثبيتها على الجدران الملساء أو المزخرفة، ولضمان الالتصاق الأمثل، اتركي المادة اللاصقة تجف لمدة 72 ساعة على الأقل.

ولا تقومي بلصق أي شيء على الشريط أثناء ثبات الغراء، بعد ذلك، يمكنك استخدام قطع مغناطيسية لتثبيت الصور والملاحظات والرسومات وما إلى ذلك لوح من الفولاذ المجلفن.

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ويمكنك شراء قطعة من الفولاذ المجلفن بمقاسات تناسب احتياجك، وتثبيتها على الحائط، ولإضفاء لمسة جمالية قومي بتغليفها بقطعة من القماش، ثم انقلي كل الأشياء المعلقة على باب الثلاجة إليها.