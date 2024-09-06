7 طرق لتسلية الأطفال في الرحلات الطويلة بالسيارة

يظن كثيرون أن أكثر الأمور التي قد تثير القلق في الرحلات الطويلة هي حدوث عطل في السيارة أو نفاد الوقود، لكن هناك أمرا آخر قد يضيف إلى أعبائك الكثير خلال الرحلات الطويلة وهو اصطحاب أطفال يشعرون بالملل سريعا، وهم كثر. لذا عليك الاستعداد جيدا لحدوث حالة من الضجر والصياح بعد دقائق قليلة من بداية الرحلة، من خلال التفكير في بعض الطرق والألعاب التي من شأنها كسر الملل أثناء ساعات السفر، ومن بينها ما يلي.

لعبة الـ20 سؤالا

يقوم أحد اللاعبين باختيار "شيء أو اسم شخصية معروفة" في ذهنه وعلى الآخرين طرح 20 سؤالا فقط لتخمين ما يفكر فيه اللاعب من خلال إجابات بنعم أو لا. اللاعب الذي يخمن بشكل صحيح يختار شيئا جديدا.

أسماء بالحروف

لعبة الحروف من الألعاب الممتعة للكبار والصغار، من خلال اختيار حرف تبدأ به مجموعة من الأسماء "اسم رجل، اسم فتاة، جماد، حيوان، نبات، بلاد"، وكلما اخترت كلمات استثنائية حصلت على الدرجة الكاملة، في حين تحصل على نصف الدرجة إذا تشابهت إجاباتك مع أي من اللاعبين الآخرين، وبلا شك لا تحصل على نتيجة إذا لم تنجح في توفير أسماء صحيحة تبدأ بالحرف المطلوب.

تحدي ذاكرة الأفلام

هذه اللعبة مخصصة لمحبي السينما والدراما، خاصة إذا كانت هناك أفلام مشتركة يشاهدها أفراد الأسرة معا، تتضمن اللعبة تذكر أسماء الشخصيات في أفلام شهيرة، أو يطرح اللاعب فكرة الفيلم في صورة مختصرة، وعلى بقية اللاعبين تخمين اسم الفيلم.

لون السيارات

تضمن هذه اللعبة متابعة الأطفال للسيارات على الطريق، واختيار لون سيارة محددة مع ذكر 3 أشياء على الطريق تتشابه مع لون السيارة، قد تكون هذه اللعبة صعبة إلى حد ما إذا كانت الرحلة ليلية أو الطريق غير مزدحم بالسيارات، لكنها ربما تكسر الملل لدقائق.

لوحات السيارات

تحتاج هذه اللعبة إلى مزيد من الإبداع، كل ما عليكم هو قراءة حروف لوحات السيارات لتكوين جمل تبدأ بالحروف نفسها، سيلجأ الجميع إلى تكوين جمل مضحكة وليس لها معنى منطقي أحيانا، لكنها سوف ترسم الابتسامة على وجوه أطفالك.

قصص متتابعة

يبدأ أحد الوالدين أو الأطفال قصة بجملة، ثم يقوم كل لاعب بإضافة جزء جديد من القصة، مما يجعلها مضحكة أو غير متوقعة.

لعبة الذكريات

تتضمن هذه اللعبة أجمل الذكريات التي مرت على الأسرة، سواء التي شارك بها الأطفال أو تتعلق بالأجداد، ينجح الوالدان من خلال هذه اللعبة في تنشيط الذاكرة العائلية الدافئة لأطفالهم، واسترجاع الأحداث العائلية الممتعة، مما سيجعل الأطفال يطرحون كثيرا من الأسئلة عن عائلتهم الممتدة، ويقارنون بين الماضي والحاضر، وربما يشعرون بالامتنان لكل الأحداث الجيدة التي مروا بها. ولكن احذر من استرجاع الأحداث المؤلمة، فذلك ليس التوقيت المثالي لمناقشة تلك الذكريات.

ما سبق هو محاولة للبحث عن بدائل للشاشات التي يلجأ إليها الأطفال خلال اليوم لساعات طويلة، يمكن ابتكار المزيد من الألعاب التي ستظل ذكرى طيبة عالقة في أذهان أطفالك.