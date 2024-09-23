الديرمابلانينغ.. بشرة نقية وعدوى محتملة

في عالم التجميل الذي يشهد باستمرار ظهور تقنيات وعلاجات جديدة، يبرز "الديرمابلانينغ" كأحد الاتجاهات الرائجة مؤخرًا. تعتمد هذه التقنية على تقشير البشرة بطرق ميكانيكية، مما يجعلها محط اهتمام العديد من النساء الباحثات عن بشرة أكثر نضارة وإشراقًا. لكن، كما هو الحال مع معظم الإجراءات التجميلية، فإن لهذه التقنية فوائد ومخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار.

تقشير ميكانيكي للوجه

توضح طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، يائيل أدلر، أن "الديرمابلانينغ" هو إجراء تقشير ميكانيكي للوجه، حيث يتم استخدام مشرط أو شفرة حلاقة دقيقة لإزالة خلايا الجلد الميتة، الدهون، والشوائب من سطح البشرة. والنتيجة هي بشرة أكثر نقاءً ونعومة ذات ملمس حريري.

وتضيف أدلر أن هذا الإجراء يسهل امتصاص المكونات الفعالة الموجودة في مستحضرات العناية بالبشرة، مما يعزز من فعالية هذه المنتجات ويزيد من قدرتها على الوصول إلى الطبقات العميقة من الجلد.

غير مناسب للبشرة الحساسة

وحذرت أدلر من تطبيق "الديرمابلانينغ" في البشرة الحساسة أو في حالة المعاناة من أمراض جلدية مثل حب الشباب؛ نظرا لأنه من الممكن أن تقوم المرأة بجرح البثور أثناء الحلاقة، ومن ثم يزداد الالتهاب سوءا، ما يرفع خطر التندب.

كما يرتفع خطر الإصابة بالعدوى، حيث يمكن أن تنتشر بكتيريا القيح والهربس وفيروسات الثآليل.

احذري الشامبو الجاف!

كما حذرت طبيبة الأمراض الجلدية من استخدام ما يعرف "بالشامبو الجاف" لحلاقة بشرة الوجه؛ نظرا لأنه يعد عدوانيا للغاية بالنسبة لبشرة الوجه الحساسة، كما أنه يمكن أن يتسبب في انسداد المسام.

وأوضحت أدلر أن الشامبو الجاف هو منتج مخصص أساسا للعناية بالشعر، حيث يربط الزيت ويجفف، مشيرة إلى أنه يحتوي على سيليكون ومواد حافظة ومذيبات وكحول ومواد مسببة للحساسية، كما أن بعض المنتجات قد تحتوي على عطور مسرطنة.