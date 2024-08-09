الفرق بين الريحان التايلندي والأوروبي.. لماذا لا يجب استبداله؟

إذا كانت وصفتك تتطلب الريحان التايلندي، فقد تميلين إلى تخطيه واستخدام شيء آخر بدلا من ذلك. ولكن تجنبي تخطي هذا المكون الأساسي في طعامك، فالأمر يستحق استخدام الريحان التايلندي حتى لو لم يكن من السهل دائمًا الوصول إلى المكان الذي يعيش فيه.

الريحان التايلندي اسم يُطلق على عدة أنواع من الأعشاب العطرية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز نكهة الأطباق الآسيوية. على الرغم من أن البعض قد يغريه استبدال الريحان التايلندي ببديله الأوروبي التقليدي، إلا أن هذا الاستبدال قد يؤثر بشكل كبير على النكهة النهائية للطعام. فالريحان التايلندي يتميز بنكهة مميزة وفريدة تختلف تمامًا عن تلك التي يقدمها الريحان الأوروبي.

أصناف الريحان التايلندي واستخداماته

يأتي الريحان التايلاندي بعدة أصناف، كل منها يحمل نكهة خاصة تناسب أنواعًا مختلفة من الأطباق:

باي هورابا (الريحان الحلو): يشتهر بنكهته التي تجمع بين الينسون وعرق السوس، وهو مثالي للاستخدام في الكاري والأطباق المقلية.

باي مينجلاك (ريحان الليمون): يتميز برائحة ليمونية خفيفة ومنعشة، وهو مناسب لإضافة نكهة مميزة للأسماك والسلطات.

كارا باو (الريحان المقدس): يتمتع بنكهة حادة تذكر بالقرنفل والقرفة، ويستخدم في الأطباق التي تتطلب طهيًا سريعًا على نار عالية.

نصائح لزراعة وحصاد الريحان التايلندي

إذا كنت من محبي الريحان التايلندي، يمكنك زراعته في المنزل لضمان توفره دائمًا. يُفضل تقسيم النبات وزرعه في أوعية فخارية، حيث تكون الشجيرات قادرة على النمو بشكل أفضل. يجب اختيار مكان مشرق للنباتات، لكن مع ضرورة تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة. عند الحصاد، من الأفضل قطع البراعم أو السيقان الكاملة بدلاً من قطف الأوراق الفردية، مما يشجع النبات على النمو وإنتاج المزيد من الأوراق.

نصائح خبراء التغذية حول استخدام الريحان التايلندي

تنصح دانييلا كريهل، خبيرة التغذية في مركز نصائح المستهلك البافاري، بإضافة الريحان التايلندي في المراحل الأخيرة من الطهي. ذلك يساعد على الحفاظ على نكهته العطرية الطازجة، مما يضفي على الطبق طعمًا مكثفًا ومميزًا.