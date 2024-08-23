3 نصائح لتنظيف مثالي للأطباق بدون غسالة صحون

باتت غسالات الصحون من أهم الابتكارات التي تسهم في تسهيل أمور الحياة المنزلية، لا سيما للمرأة العاملة والأمهات، فهي لا توفر فقط الوقت والجهد، بل تجعل من عملية تنظيف الأطباق أمرًا يسيرًا، سواء كنت تستضيف عشاءً عائليًا كبيرًا أو تتناول وجبة سريعة مع شريك حياتك.

ومع ذلك، يظل هناك بعض الأدوات المنزلية التي تتطلب عناية خاصة ويُفضل تنظيفها يدويًا لضمان الحفاظ على جودتها وعدم تعرضها للتلف مثل الأكواب الكريستالية أو الأطباق المزينة برسوم ذهبية.

في هذا السياق، نقدم لكم 3 نصائح مهمة للاستمرار في تنظيف الأطباق بالطريقة التقليدية.

تنظيف الأدوات ذات الأشكال الغريبة

ليست كل الأدوات مناسبة لوضعها في غسالة الصحون، خاصة تلك التي تتميز بتصاميم معقدة أو أشكال غير تقليدية. على سبيل المثال، المزهريات الضيقة التي تحتوي على زوايا يصعب الوصول إليها قد لا تحصل على التنظيف المطلوب في غسالة الصحون.

عند الحاجة إلى غسل الأطباق يدويًا – سواء كان ذلك بسبب تعطل غسالة الصحون أو عدم توفرها- يجب الحرص على إزالة بقايا الطعام قبل الغسل.

يُنصح باستخدام قطعة قماش أو ملعقة مطاطية لكشط بقايا الطعام، وفقًا لتوصيات الشيف والمؤلف أندرياس لوبرز. كما يُفضل ملء الحوض بالماء الساخن وإضافة المنظف بعد امتلاء الحوض، مما يساهم في تقليل الرغوة وتسهيل عملية تجفيف الأطباق لاحقًا.

استخدام كمية مناسبة من المنظفات

قد يعتقد البعض أن استخدام كمية كبيرة من المنظف سيجعل عملية التنظيف أكثر فاعلية، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. فإن الإفراط في استخدام المنظفات يؤدي إلى تكوّن طبقة صابونية على الأطباق، مما يتطلب وقتًا إضافيًا لشطفها وتجفيفها. لذلك، يُنصح باستخدام المنظفات باعتدال وفقا لمستوى اتساخ الأواني والصحون للحصول على نتائج أفضل.

على الرغم من التطور التكنولوجي وتوفر غسالات الصحون في معظم المنازل، فإن الحفاظ على جودة الأطباق والأدوات يتطلب أحيانًا العودة إلى الطرق التقليدية في التنظيف. باستخدام هذه النصائح، يمكنك التأكد من أن أدواتك ستظل نظيفة ولامعة لفترة طويلة.