كيف تحافظين على سلامتك في حرارة الصيف أثناء الحمل؟

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى زيادة حالات الولادة المبكرة، خاصة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأقل حظا.

ويشير العلماء إلى أن مشكلة الحرارة تتفاقم مع تأثيرات التغير المناخي والاحتباس الحراري. إليك بعض النصائح لحماية صحتك وصحة طفلك خلال أيام الصيف الحارة.

البقاء في الظل

تنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) النساء الحوامل بالبقاء في الظل قدر المستطاع وتجنب الخروج في الهواء الطلق إلا خلال الفترات الأكثر برودة من اليوم. كما يُفضل البقاء في أماكن مكيفة الهواء إن أمكن، وتناول كميات كافية من الماء.

يجب على النساء الحوامل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تغطي الذراعين والساقين، بالإضافة إلى قبعة ذات حافة واسعة تحمي الوجه والأذنين ومؤخرة العنق، واستخدام واقي الشمس وارتداء نظارات شمسية، حسب توجيهات مركز السيطرة على الأمراض.

ويوصي المركز باستخدام المراوح إذا كانت درجات الحرارة الداخلية أقل من 32 درجة مئوية. ولكن في درجات الحرارة أعلى من 32 درجة، يمكن للمروحة أن تزيد من درجة حرارة الجسم، وتؤثر على جودة الهواء.

من جانبها، أكدت ليندسي دارو، أستاذة علم الأوبئة بجامعة نيفادا، على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير الحرارة على حالات الحمل، وكيفية حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأوضحت دارو أن دراساتها أظهرت وجود ارتباط بين موجات الحر في المدن الأميركية وزيادة حالات الولادات المبكرة.