متى يكون الطفل جاهزًا لتعلم ركوب الدراجة؟

يُعد تعلم ركوب الدراجة من المهارات الأساسية في حياة الطفل، ولكن متى يكون الطفل مستعدًا لهذه الخطوة المهمة؟ وفقًا لنيكو لانجينبيك من منظمة المستهلك الألمانية "شتيفتونغ فارينتيست"، لا توجد قاعدة محددة للتوقيت. يعتمد ذلك على تطور مهارات التوازن والحركة لدى الطفل. ففي حين قد يكون بعض الأطفال جاهزين لتعلم ركوب الدراجة في سن الثالثة، يحتاج آخرون تعلم ركوب الدراجات في سن متأخر قليلا.

ويعد الاهتمام بالدراجات من المؤشرات القوية على استعداد الطفل. وحسب توماس جيزلر، ناشط في التوعية بركوب الدراجات، فإن بعض الأطفال يظهرون اهتمامًا بالدراجات في سن الثالثة، في حين يظهر الآخرون هذا الاهتمام في سن الخامسة أو السادسة. وقد تكون ملاحظة الطفل وهو يقلد الأطفال الأكبر سنًا في ركوب الدراجات دليلا إضافيًا على استعداده.

لتحقيق أفضل النتائج، من المفيد أن يكون الطفل قد اكتسب بعض المهارات الأساسية مثل التوجيه والتوازن من خلال التدريب على دراجات الدفع أو التوازن قبل أن ينتقل إلى الدراجة الحقيقية. وفقًا لجيزلر، فإن الطفل الذي يتمتع بهذه المهارات المبدئية عادة ما يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة لتعلم كيفية إدارة الدواسات.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة تشجع على استخدام الدراجات يتعلمون بشكل أسرع، حيث يكون لديهم حافز للانضمام إلى العائلة في رحلاتهم بالدراجات.

وعلى عكس الطرق القديمة التي كانت تشمل استخدام العجلات الداعمة، يُوصى اليوم باستخدام دراجات التوازن لتطوير مهارات التوازن الأساسية. وفقًا لجيزلر، فإن إضافة العجلات الداعمة قد تعيق اكتساب الطفل توازنا طبيعيا، لذا يُفضل التركيز على استخدام دراجات التوازن لتعزيز استعداد الطفل لتعلم ركوب الدراجة بنجاح.