كيف تتخلصين من البقع الصبغية على الشفاه؟

تمثل البقع الصبغية التي تظهر على الشفاه كابوسا مزعجا للمرأة لأنها تحرم الشفاه من مظهرها الطبيعي.

مجلة "إيلي" أوضحت أن البقع الصبغية عبارة عن تراكم لخلايا صباغية زائدة، أي الخلايا التي تنتج الميلانين (صبغة الجلد)، مشيرة إلى أن ظهور هذه البقع على الشفاه يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي يمكنها تحفيز إنتاج الميلانين.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أنه في هذه الحالة يمكن مواجهة البقع الصبغية على الشفاه من خلال استعمال مستحضر عناية بالشفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس "إس بي إف" لا يقل عن 30، مع مراعاة تجديد طبقة مستحضر العناية من حين إلى آخر، لأن تأثيرها يتلاشى بسبب تناول الأطعمة والمشروبات، وكذلك بسبب الكلام والضحك.

ويمكن مواجهة البقع الصبغية على الشفاه من خلال استعمال مستحضرات العناية التي تحتوي على مواد فعالة مثل فيتامين سي وحمض المندليك والريتينويد والهيدروكينون والأربوتين.

ولتحقيق النتيجة المرجوة، ينبغي استعمال هذه المستحضرات بمعدل مرتين يوميا على مدى شهرين على الأقل؛ نظرا لأن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتحلل الصبغة ويتخلص منها الجسم.

وإذا لم تسهم العناية الجيدة بالشفاه في التخلص من البقع الصبغية، فإنها قد ترجع حينئذ إلى التغيرات الهرمونية، التي يمكن أن تُحدث خللا في الخلايا الصباغية. وتحدث التغيرات الهرمونية، على سبيل المثال، بسبب وسائل منع الحمل، أو تناول أدوية معينة، أو الحمل.

وتشمل الأسباب الأخرى للبقع الصبغية على الشفاه الاستعداد الوراثي، ولعق الشفاه، وتقشير المواضع الجافة بواسطة الأصابع، وإزالة المكياج بقوة باستخدام المناديل أو الوسادات، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرض الشفاه للالتهاب وفرط التصبغ مع مرور الوقت.