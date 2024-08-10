عصير البصل.. طريقة فعالة لتنظيف المجوهرات الذهبية

إذا كنتِ ترتدين قلائد أو أساور أو خواتم ذهبية بشكل يومي، فقد تكون لديك الرغبة في الحفاظ على تألقها بانتظام. وبدلاً من اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، يمكنكِ استخدام عصير البصل كحل طبيعي ومبتكر.

للتنظيف، اقطعي بصلة إلى نصفين واستخدمي أحدهما لفرك المجوهرات الذهبية بلطف. العصير الناتج من البصل يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في إزالة الأوساخ والتراكمات على سطح الذهب. بعد فرك المجوهرات، اتركي العصير على الذهب لمدة ساعتين تقريبًا لتسمح للمكونات بالعمل بفعالية.

بمجرد انتهاء الوقت، اشطفي المجوهرات جيدًا بالماء الدافئ للتخلص من بقايا عصير البصل، ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة لتلميعها. تأكدي من وصول العصير إلى جميع أجزاء المجوهرات لضمان تنظيف شامل.

رغم أن هذه الطريقة غير تقليدية، فإن العديد من الأشخاص يجدونها فعالة في استعادة اللمعان الطبيعي للمجوهرات الذهبية دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قد تكون قاسية على المعدن.

ويعتبر هذا الأسلوب خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يفضلون الحلول الطبيعية والمستدامة في العناية بمجوهراتهم.

ولكن، هناك العديد من الطرق المنزلية التي يمكن استخدامها لتنظيف المجوهرات الذهبية بفعالية. إليكِ بعض الطرق الشائعة:

الماء الدافئ والصابون:

امزجي بضع قطرات من سائل غسل الصحون في وعاء من الماء الدافئ.

انقعي المجوهرات في هذا المحلول لبضع دقائق.

استخدمي فرشاة ناعمة (مثل فرشاة الأسنان) لفرك المجوهرات برفق.

اشطفي المجوهرات بالماء النظيف وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

البيكنغ صودا ومعجون الأسنان:

امزجي كمية صغيرة من البيكنغ صودا مع القليل من الماء لتكوين معجون.

استخدمي قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ناعمة لتطبيق المعجون على المجوهرات.

افركي برفق، ثم اشطفي المجوهرات بالماء وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

الخل الأبيض والماء:

اخلطي كمية متساوية من الخل الأبيض والماء في وعاء.

انقعي المجوهرات في المحلول لبضع دقائق.

استخدمي فرشاة ناعمة لفرك المجوهرات برفق، ثم اشطفيها بالماء وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

صودا الخبز والليمون: