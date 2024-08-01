النرجسية ذكاء أم ضعف؟ دراسة حديثة تكشف الفروقات بين الجنسين

قصرت بعض الدراسات النفسية التجارب السريرية على الرجال، واستنبط الباحثون سمات بعض الأمراض النفسية من دون فهم الاختلافات بين الجنسين في بناء الشخصية المعتلة.

ظهرت ملامح ذلك جلية في يونيو/حزيران الماضي، بعد كشف بريطاني جديد حققه باحثو جامعة سيتي، وجامعة لندن، وجامعة ساوث هامبتون، أسقط الاعتقاد السائد بأن الرجال أكثر نرجسية من النساء بنسبة 75%.

النرجسية الماكرة

تعاني الشخصية النرجسية اضطرابا في احترام ذاتها، وعادة ما تكون الشخصية الأقل ثقة في نفسها، لذلك تدافع عن نفسها برسم صورة وهمية عن ذاتها المتضخمة، مرتكزة على 4 ركائز حددتها راماني دورفاسولا، أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا، في حوارها مع مجلة جمعية علم النفس الأميركية: الافتقار إلى التعاطف مع مشاعر الآخرين، والتباهي المتعمد، وإبهار الآخرين لنيل إعجابهم، وتوقع تلقي معاملة خاصة لا تستحقها.

تفرض الشخصية النرجسية رؤيتها بالاستغلال والابتزاز والغطرسة وتنشغل بأوهام النجاح والقوة والهيمنة، وتعتقد أن الآخرين يحسدونها مثلما تحسدهم، لكن أدى التمثيل المفرط للذكور في الدراسات البحثية إلى الاعتماد على الأساليب الذكورية للنرجسية في تشخيص اضطراب النرجسية، فهم أكثر ميلا لاستغلال قوتهم البدنية والمالية والمهنية لفرض سلطتهم، تلك القوى التي لا تتوفر لعامة النساء، مع ذلك لا يعني عدم استغلالهن طرائق أخرى لفرض شخصيتهن النرجسية.

أظهر الكشف البريطاني الأخير عن اختلافات عدة بين الجنسين في السمات النرجسية وأثرها على العلاقة الزوجية، فيستند الرجل النرجسي إلى جرأته وقوته الظاهرية، بينما تستند المرأة النرجسية إلى ضعفها وحساسيتها، وفي حين يلجأ الرجل النرجسي إلى العنف الجسدي والمالي، تلجأ المرأة النرجسية إلى العنف النفسي والجنسي.

ضمت الدراسة 176 امرأة و152 رجلا، وقسم الباحثون السمات النرجسية وفق الجنس إلى سمات علنية (ذكورية) وسمات خفية (نسائية)، أو ما اصطلح عليه سابقا بالنرجسية القوية والنرجسية الهشة.

لاحظ الباحثون غلبة السمات النرجسية القوية بين الرجال، في حين تفوقت النساء على الرجال في السمات النرجسية الهشة. وفي حين يتسم النرجسي التقليدي بالفخر والثقة الزائدة بالنفس، يتسم النرجسي الهش بالخجل والقلق الاجتماعي والانطوائية.

أظهر فحص السمات الهشة للشخصية النرجسية اعتماد النساء على التنمر اللفظي والجسدي وطرائق غير مباشرة للتقليل من المحيطين بهن، كما تزداد حساسية النرجسيات إذا تعرضن للانتقاد، ويلجأن للدفاع عن أنفسهن بأسلوب "قلب الطاولة" ولعب دور الضحية وتقديم أنفسهن على أنهن أمهات مضحيات لكسب التعاطف والثقة والتأثير على الآخرين، على عكس النرجسي القوي الذي قد يلجأ للاستهزاء أو العنف الجسدي.

سمات نرجسية استثنائية

فصل تقرير لموقع "كليفلاند كلينك" أساليب الشخصية النرجسية الهشة، فتجد تلك الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي حلا لقلقها الاجتماعي، ورغبتها في أن يحبها الناس من دون إظهار ذاتها الحقيقية، وحشد مجموعة من المعجبين والمتابعين للصورة التي صاغتها عن نفسها.

وتستخدم الشخصية النرجسية القوية حديثها الإيجابي عن نفسها، في حين تستخدم النرجسية الهشة حديثها السلبي عن نفسها وسيلة لكسب تعاطف الآخرين، ولحثهم -بطريقة غير مباشرة- على مجاملتها بعبارات إيجابية تشبع حاجتها إلى المدح المتكرر.

تلجأ الشخصية النرجسية الهشة إلى جذب الانتباه بطرائق مستترة مثل إيثار الآخرين على النفس، ليس بدافع التعاطف، بل إن دافع الشخصية النرجسية الهشة لعمل الخير ينبع من رغبة لجذب الاهتمام والامتنان وتوطيد علاقات مع أشخاص ذوي نفوذ قد يعجبهم حبها الخير.

يستخدم كل من النرجسي القوي والنرجسي الهش الزواج لحماية ذاته المتضخمة، فيختار كلاهما شريكا مثاليا يتمتع بقوة النجاح، أو المال، أو الجمال، أو حب الناس. يستخدم النرجسي القوي زواجه لإرضاء شعوره بالاستحقاق، وسرعان ما ينقلب انبهاره بشريكه إلى محاولة التقليل منه، لكن يستخدم النرجسي الهش زواجه لتعويض شعوره بذاته المتدنية، لذلك يعاني النوع الثاني في علاقاته العاطفية، لشعوره الدائم بأنه لا يستحق الاحترام والاهتمام في علاقته.

كذلك استكشفت دراسة لكلية ليكينغ بنسلفانيا العلاقة المعقدة بين النرجسية والعنف في العلاقات العاطفية الجادة بين طلاب الجامعات. وأشارت النتائج إلى أن شعور النساء النرجسيات باستحقاق غير واع، ودونية واعية، تدفعهن إلى تفسير ملاحظات الآخر بطريقة شخصية، كما يبالغن في وصف الضرر الذي وقع عليهن من الآخر، في مقابل التقليل من قدر إكراههن شركائهن على تلبية رغباتهن، من دون استخدام قوتهن البدنية.

لكن يتشابه الرجال والنساء النرجسيون في سمة واحدة، أثبتتها تجربة لباحثي كلية علم النفس، جامعة وارسو، فكلا الجنسين يبالغ في تقييم معدل ذكائه، عندما قارنه الباحثون بنتيجة اختبار معدل الذكاء.

ذكاء أم ضعف؟

لا تظهر النساء النرجسيات سمات الشخصية النرجسية القوية لأنها تشبه إلى حد كبير السمات الذكورية للرجال في المجتمع، فيخشين من الظهور بمظهر غير أنثوي، كذلك يخشين إثارة رد فعل عنيف ضدهن، في حين لا يملكن فيه قوة المال أو السلطة.

ربط الباحثون البريطانيون في دراستهم الأخيرة بين الأمومة القاسية وإنجاب فتيات نرجسيات، يسعين لكسب الحب والاحترام قهرا، مع احتمال عال لتوريث إساءة الطفولة لأبنائهن مستقبلا.

لكن لا تكمن خطورة النرجسية الهشة في صعوبة اكتشاف سماتها وإنجابها أطفالا بائسين وحسب، بل وجد باحثو جامعة نابولي ارتباطا إيجابيا بين النرجسية الهشة والقلق الاجتماعي، والخجل من شكل الجسم، ومشاعر الخزي والعار بين النساء.