4 خطوات لوقاية الطفل من لدغات البعوض بدون مواد كيميائية

لا تتوقف معاناة فصل الصيف على الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية، إذ تمثل هجمات الحشرات مشكلة أكبر بكثير من مجرد عدم الشعور بالارتياح.

وتمثل حشرات مثل البعوض أو الناموس أزمة حقيقية في المنازل التي تضم طفلا صغيرا أو رضيعا حديث الولادة، لأن الآباء والأمهات عادة ما تساورهم المخاوف من استخدام مستحضرات طرد الحشرات الشائعة منعا لتعريض صغارهم لمكوناتها الكيميائية السامة ذات الآثار الجانبية الخطيرة.

البعوض والمخاطر الصحية على سلامة الطفل

البعوض ليس مزعجا فحسب، فهو قادر على أن يسبب أمراضا خطيرة مثل حمى الضنك والشيكونغونيا والملاريا.

وفي الوقت نفسه، تمثل مبيدات الحشرات الطاردة للذباب والبعوض عامل خطر حقيقي على صحة وسلامة أسرتك، خاصة بالنسبة للأطفال حديثي السن، إذ تحتوي معظم بخاخات الحشرات المنزلية على مواد كيميائية يمكن أن تسبب الصداع، التعب، الدوخة، فقدان الشهية، الغثيان وتشنجات المعدة، الإسهال، عدم وضوح الرؤية، التهابات العينين، وغيرها، كما قد تؤدي إلى مشاكل مهددة للحياة في الجهاز التنفسي إذا تم استنشاقها بشكل مباشر.

ولحسن الحظ، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي من شأنها الحفاظ على سلامة طفلك، ومنها:

1- اختيار قطع الملابس الملائمة لحماية جسم الطفل

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع لدغات البعوض هي تقليل نسبة الجلد المكشوفة، لذلك إذا ما ارتفعت درجات الحرارة في فصل الصيف فألبسي طفلك ملابس تغطي ذراعيه وساقيه بطبق من القماش الخفيف القابل لتمرير الهواء منعا للتعرق.

ومن الأفضل تجنب السراويل القصيرة والتنانير والفساتين والقمصان التي بلا أكمام خلال مواسم البعوض، خاصة في الأماكن المفتوحة، مع مراعاة اختيار الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة، إذ يمكن للبعوض أن يلدغ طفلك من خلال الملابس الضيقة.

2- استخدام الستائر الواقية من البعوض (الناموسية)

غطي مقاعد السيارة وعربات الجر وفراش الطفل والحاملات وغيرها بشبكة واقية للطفل من البعوض والمعروفة بـ"الناموسية"، إذ يمكن لهذا الإجراء البسيط أن يوفر الكثير من العناء.

فقط أبقي طفلك مغطى بالكامل بتلك الستائر الآمنة للتنفس والقادرة على أن يتخللها الهواء منعا للاختناق أو رفع درجة حرارة الجسم، كذلك احصلي على "ناموسية" واحدة كبيرة بما يكفي لتغطية سيارة جر طفلك بالكامل حتى لا يتمكن البعوض من العثور على أي نقاط للتسلل أثناء الوجود في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة.

3- زراعة النباتات الطاردة للبعوض

الدفاع الطبيعي ضد البعوض هو جلب النباتات التي لا يحبها البعوض إلى حديقتك أو شرفتك أو حتى ضمن النباتات المنزلية الداخلية.

وهناك في الواقع عدد لا بأس به من النباتات التي تطرد البعوض بسبب رائحتها الثقيلة وعطرها النفاذ، وعلى سبيل المثال يمكنك زراعة النعناع البري وعشب السترونيلا والخزامى والريحان وغيرها للحصول على أفضل النتائج.

4- تحضير طارد البعوض المنزلي بمكونات طبيعية

يمكن للزيوت النباتية الطبيعية أن تصنع طارد البعوض الآمن على أسرتك وسلامة طفلك، وكل ما ستحتاجينه هو عبوة بخاخ والمقادير التالية:

زيت الليمون والأوكالبتوس: يعد هذا الثنائي إحدى أكثر المواد الطبيعية الفعالة في طرد البعوض، والذي قد يوفر حماية تزيد على 95% ضد البعوض لمدة 3 ساعات.

وللتحضير استخدمي جزءا واحدا من زيت الأوكالبتوس والليمون مقابل 10 أجزاء من زيت عباد الشمس أو زيت بندق الساحرة، مع مراعاة ألا يُستخدم الخليط على الأطفال دون سن 3 سنوات.

الخزامى: أو ما يعرف أيضا بزهور اللافندر، ينتج عطرا وزيتا يمكنهما صد البعوض، كما يتمتع بصفات مسكنة ومطهرة ومضادة للفطريات، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى منع لدغات البعوض فإنه يمكن أن يهدئ البشرة.

وللاستفادة من النبات يمكنك ببساطة زراعة الخزامى في منزلك أو شرفتك، وللاستخدام اسحقي الزهور وضعي زيتها العطري على المناطق الحساسة الأكثر عرضة للدغ في جسم طفلك، مثل الساقين والذراعين.

أيضا، ضعي بعضا من زيت اللافندر على قطعة قماش نظيفة وافركيها على الجلد، مع مراعاة إجراء اختبار حساسية أولا قبل الاستخدام.

القرفة: تعمل بشكل مثالي لطرد البعوض، ولتحضير طارد الحشرات منها اخلطي ربع ملعقة صغيرة (أو 24 قطرة) من زيت القرفة النقي لكل 100 مل من الماء.

يمكنك أيضا رش السائل على بشرتك أو ملابسك وفي جميع أنحاء منزلك وعلى المفروشات أو النباتات، مع الحذر عند الاستخدام على جلد الطفل، لأن الجرعة المركزة يمكن أن تهيج البشرة وتسبب الالتهاب.

زيت الزعتر: اخلطي 4 قطرات من زيت الزعتر النقي مع كل ملعقة صغيرة من الزيت الأساسي، مثل زيت الزيتون أو الجوجوبا، أما لتحضير الرذاذ فاخلطي 5 قطرات من زيت الزعتر مع 60 مليمترا من الماء ورجيه عند الاستخدام.

استخدام طارد الحشرات في أضيق الحدود

تعتبر المواد الكيميائية الطاردة للبعوض هي الأكثر فعالية للوقاية من الحشرات، ومعظمها تكون فعالة لمدة تتراوح بين ساعتين و5 ساعات اعتمادا على تركيز المادة الكيميائية في المنتج.

وفي أضيق الحدود اختاري واقي البعوض المناسب لعمر طفلك بعد استشارة الطبيب، وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على شهرين يمكنك استخدام طارد الحشرات بنسبة تصل إلى 30% من "ديت" أو "بيكاريدين" أو "آي آر 3535″، وهي المواد الفعالة الطاردة للناموس.