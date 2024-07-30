أسرة

ما أسباب تساقط الشعر لدى الأطفال؟ وهل تمثل مؤشرا لخطر ما؟

hair braids kid
من الأسباب البسيطة لتساقط الشعر لدى الأطفال شده عند تصفيفه (شترستوك)
30/7/2024

هل تلاحظين وجود شعر على وسادة طفلك الصغير بشكل متكرر؟ هل يتساقط شعره أثناء التسريح؟ بالتأكيد أنت تتساءلين عن السبب وتبحثين عن الحل أيضا.

يقول مركز الصحة بألمانيا إن تساقط الشعر لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

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أسباب بسيطة لتساقط الشعر

وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة لتساقط الشعر لدى الأطفال تتمثل في العناية الخاطئة مثل:

  • التمشيط القاسي.
  • استخدام ربطات شعر غير مناسبة.
  • تصفيف تسريحة ذيل الحصان.

  • تصفيف الشعر على شكل ضفيرة.

    الأعراض الدالة على إصابة شعر الطفل بالقمل هي: الحكة في فروة الرأس وتورم العقد اللمفاوية وإكزيما في مؤخرة العنق واضطرابات النوم؛ نظرا لأن حشرات القمل تكون قمة نشاطها ليلا. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Silvia Marks/dpa-tmn/dpa
    العناية الخاطئة المتمثلة بالتمشيط القاسي من أهم  أسباب تساقط الشعر لدى الأطفال (الألمانية)

متى يتساقط شعر الطفل؟

يتساقط شعر الطفل في حالة العناية الخاطئة لدى الفتيات ذوات الشعر الخفيف، وغالبا ما يكون في منطقة الجبهة أو على جانبي الرأس.

كما يحدث هذا النوع من تساقط الشعر بسبب استعمال مستحضرات عناية بالشعر تحتوي على مواد كيميائية شديدة أو مركبات اصطناعية.

hair braids kid
يتساقط شعر الفتيات على جانبي الرأس في حالة العناية الخاطئة (شترستوك)

هل يؤشر تساقط شعر الطفل لمشكلة صحية خطيرة؟

يبين مركز الصحة الألماني أن تساقط الشعر لدى الأطفال قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل العدوى الفطرية في فروة الرأس، والتي تحدث بسبب الاستخدام المشترك للأمشاط والفرش والمناشف.

كما قد يرجع تساقط الشعر لدى الأطفال إلى الإصابة بداء الثعلبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، أي خلل في الجهاز المناعي؛ حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة بصيلات الشعر فجأة.

ويمكن الاستدلال على داء الثعلبة من خلال ظهور بقع مستديرة أو بيضاوية الشكل ذات معالم محددة.

هل لتساقط شعر الطفل أسباب نفسية؟

ويشير مركز "الصحة" الألماني إلى أن تساقط الشعر لدى الأطفال قد يرجع أيضا إلى أسباب نفسية مثل: التوتر المستمر والاكتئاب.

ومن الأسباب النفسية أيضا ما يعرف بعصاب الوسواس القهري في مرحلة الطفولة؛ حيث يقوم الطفل بشد شعره بنفسه "نتف الشعر" على نحو قسري، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل غير متساو.

hair braids kid
قد يتعرض الطفل لتساقط الشعر بسبب استعمال منتجات تحتوي على مواد كيميائية شديدة أو مركبات اصطناعية (شترستوك)

كيف توقفين شد أو نتف الطفل لشعره؟

بالنسبة للأطفال الصغار للغاية، وفق الخبراء، من غير المرجح أن يتمكن الأبوان من تغيير السلوك، وكلما كانوا أصغر سنًّا، قلّت احتمالية إدراكهم أنهم يفعلون ذلك على الإطلاق، بل من المرجح أن يؤدي إخبارهم بالتوقف عن الأمر إلى إرباكهم عوضًا عن إيقافهم.

ولكن إذا كان الطفل يشد شعره بصورة مبالغ فيها وكنتِ تفضلين أن يتوقف عن ذلك، فإن أفضل طريقة لمعالجة ذلك هي استبدال شعره بشيء آخر يمنحه المتعة اللمسية نفسها.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار لعبة لها مَلمس قابل للشد مثل الخيوط أو المطاط، وقد تضطرين إلى تجربة بعض الأشياء المختلفة قبل أن تجدي ما يناسب طفلك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية