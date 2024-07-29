هل يمكن حفظ كل مستحضرات التجميل في الثلاجة؟

ينصح خبراء التجميل بحفظ مستحضرات التجميل في مكان بارد وجاف أو في درجة حرارة الغرفة المستقرة بين 15-20 درجة مئوية، في حين أن هناك كثيرات يقمن بوضعها في الثلاجة لإطالة عمرها.

ولكن يحذر خبراء التجميل من أن بعض مستحضرات التجميل لا يجوز الاحتفاظ بها في الثلاجة؛ حيث تؤثر البرودة بالسلب على قوامها والمواد الفعالة بها.

منتجات لا توضع في الثلاجة

تعرفي على المنتجات التي لا يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، نظرا لأن البرودة تؤثر بالسلب على قوام المستحضر فيفقد فاعليته وجودته ويقل عمره الافتراضي، وهي:

مستحضرات المكياج: تعتبر الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر (خافي عيوب الوجه) وأقلام أحمر الشفاه، إذ يصير قوام كريم الأساس متكتلا ويصعب تطبيقه، بينما يفقد أحمر الشفاه مرونته وقد ينكسر.

تعتبر الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بمستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر (خافي عيوب الوجه) وأقلام أحمر الشفاه، إذ يصير قوام كريم الأساس متكتلا ويصعب تطبيقه، بينما يفقد أحمر الشفاه مرونته وقد ينكسر. طلاء الأظافر: كما تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر أيضا؛ حيث قد يصير قوام الطلاء غليظا ويصعب تطبيقه. ومن الأفضل الاحتفاظ بطلاء الأظافر في درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.



كما تعد الثلاجة غير مناسبة للاحتفاظ بطلاء الأظافر أيضا؛ حيث قد يصير قوام الطلاء غليظا ويصعب تطبيقه. ومن الأفضل الاحتفاظ بطلاء الأظافر في درجة حرارة الغرفة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. زيوت الوجه: لا يجب الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة؛ نظرا لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصير المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فعالية المستحضر بالسلب. ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في درجة حرارة الغرفة.



لا يجب الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في الثلاجة؛ نظرا لأن زيوت الوجه والأمصال الزيتية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي يمكن أن تنفصل المكونات ويصير المستحضر غير صالح للاستخدام، كما قد تتأثر فعالية المستحضر بالسلب. ولتجنب حدوث ذلك، ينبغي الاحتفاظ بمنتجات التجميل ذات الأساس الزيتي في درجة حرارة الغرفة. الكريم الواقي من الشمس: لا ينبغي الاحتفاظ بالكريم الواقي من الشمس في الثلاجة؛ نظرا لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على تركيبة الكريم، مما يقلل من فعاليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



لا ينبغي الاحتفاظ بالكريم الواقي من الشمس في الثلاجة؛ نظرا لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على تركيبة الكريم، مما يقلل من فعاليته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. العطور: لا يجوز الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة؛ نظرا لأن البرودة قد تؤثر بالسلب على جزيئات العطر، وبالتالي يفقد العطر رائحته المميزة. كما يعد الحمام غير مناسب للاحتفاظ بالعطور بسبب تقلبات درجات الحرارة والرطوبة العالية. ومن الأفضل تخزين العطور في مكان بارد ومظلم، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.



منتجات يمكن حفظها في الثلاجة

أما المنتجات التي يمكن تخزينها في الثلاجة، بهدف إطالة عمرها وفي الوقت نفسه المحافظة على جودتها فهي: