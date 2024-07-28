حتى لا تضيعي اللحظات السعيدة.. 8 نصائح لحضور حفل زفاف مع طفلك

بقدر ما تبعث دعوات حضور حفلات الزفاف شعورا بالسعادة والحماس لدى مستقبليها، فإنها قد تسبب التوتر والحيرة إذا ما كنتِ أما لطفل صغير لم يتجاوز العامين من العمر.

إذ يُعد اصطحاب الأطفال -خاصة الرضّع- للحفلات والمناسبات الصاخبة بمثابة اختبار حقيقي لمستوى الصبر والمرونة في التعامل مع الصغير، خاصة إذا ما انتابته حالة من التوتر والاستياء.

وفي الوقت نفسه، قد تسبب المناسبات بأذى نفسي أو حتى صحي للطفل يؤثر على سلامته؛ إذا ما قررتِ اصطحابه بدون اتخاذ التدابير اللازمة.

حفلات الزفاف بصحبة رضيع

يمكن أن يكون حضور الزفاف بمثابة تجربة رائعة لجميع أفراد الأسرة، لكنه يشكل تحديا كبيرا حال اضطرت الأم لمرافقة طفل رضيع إلى الحفل.

وينبغي على الأم إدارة أوقات القيلولة، والترفيه عن الصغير، وإرضاعه أو إطعامه في أوقات معينة، وصولا لحمايته من الأصوات الصاخبة والإضاءات القوية وتهدئته؛ كي لا ينقلب روتين نومه الليلي رأسا على عقب.. هناك بعض الاعتبارات الأساسية ليصبح حفل الزفاف ماتعا لك ولطفلك، ومن أبرزها ما يلي:

1- الاستعدادات الأساسية: عند الذهاب لمناسبة طويلة خارج المنزل، من الضروري أن تكوني مستعدة ولديكِ كل الاحتياجات الضرورية للعناية بطفلك، وهذا يشمل الحفاضات، ومفرش تغيير الحفاض، وزجاجات الحليب والماء، والوجبات الخفيفة، وساتر الرضاعة، وحتى وسادة الرضاعة لحمايتك من الإجهاد وآلام العنق إذا لزم الأمر.

2- اختيار الملابس المناسبة: من المهم مراعاة احتياجات الرضاعة وحمل الطفل عند اختيارك لملابسك. وبالنسبة لملابس الطفل، وبقدر ما قد ترغبين في أن يبدو صغيرك أنيقا ومهندما، لكن عليك اختيار قطع تحقق الدفء والراحة اللازمين لئلا يشعر بالانزعاج خلال الحفل.

3- حماية أذني الطفل من الضجيج: يمكن أن تصبح حفلات الزفاف صاخبة جدا فيما يتعلق بالموسيقى أو حتى أصوات الحاضرين. ولحماية أذني الطفل، يمكن شراء واقيات الأذن العازلة للصوت المخصصة للأطفال، والتي يمكن العثور عليها في المتاجر الكبرى أو عبر الإنترنت.

ورغم أنها تأخذ شكل السماعات الرأسية، لكنها ليست إلكترونية بأي حال من الأحوال، بل تُعد مجرد إجراءات إضافيا لحماية سمع الطفل في الأماكن الصاخبة.

4- تحديد وقت قيلولة الطفل (إن أمكن!): قد يكون الحصول على قيلولة قبل الحفل أمرا جيدا، حتى يشعر بالراحة والرضا ويستمتع ويترك لك المجال لتستمعي بدورك بالمشاركة في المناسبة السعيدة.

ومع ذلك، إذا لم تكن المواعيد مناسبة لطفلك، فلا تقلقي، ما دمت قد وفرتِ لطفلك المساحة المناسبة للشعور بالراحة والرعاية، وقد يميل إلى النوم في وقت أبكر عن المعتاد.

5- أدوات الترفيه: أحضري معك حقيبة تحتوي على الألعاب أو الأنشطة المناسبة لعمر طفلك لتسليته أثناء حفل الزفاف. ويمكن أن تكون الألعاب البسيطة أو الخشخيشات أو الكتب الصغيرة الخاصة بالأطفال الرضع مصدر إلهاء رائع خلال اللحظات الأكثر هدوءا في المناسبات الخاصة.

6- الحصول على المساعدة: إذا كنت ستحضرين حفل الزفاف مع شريك حياتك، فتحدثي معه مسبقا حول كيفية تقاسم مسؤوليات الطفل خلال الحفل، فقد يساعدك هذا على التطلع إلى الاحتفال وتجنب أي إزعاج مُحتمل.

على سبيل المثال، قد يأخذ أحدكما الطفل في نزهة خارجية هادئة إذا كان يشعر بالتوتر والانزعاج ويحتاج لفترة راحة. وقد تتفقا على اتباع نظام المناوبات خلال الحفل؛ ليحصل كل منكما على فرصة للاستمتاع بلقاء العائلة والأصدقاء.

وإذا كان هناك أفراد من العائلة أو الأصدقاء يحضرون الحفل الزفاف ويرغبون في المساعدة، فلا تترددي في قبول الدعم، وفق نصيحة موقع "جاستشيل بيبي سليب".

7- تهيئة عربة الطفل للنوم: إذا كنتِ تنوين البقاء في الحفل مع طفلك لما يتجاوز موعد نومه الليلي المعهود، فستحتاجين إلى إعداد عربة الطفل كي تشبه سرير الأطفال.

قومي بتغيير ملابسه بشيء مريح بعد رضاعته أو إطعامه، ثم ضعيه في عربة الأطفال وحركيه حتى ينام، وذلك بالطبع بعد التوجه لمكان هادئ. وتأكدي من جلب بطانية مريحة لتدفئته، وغطاء خفيف لحجب الضوء عن العربة لمساعدته على النوم.

8- خطة بديلة لـ"الهرب": تذكري أنه حتى أفضل الخطط الموضوعة بعناية قد تفشل، وبالتالي من المهم أن يكون لديك طريقة سهلة وبديلة للاختفاء من المناسبة عند الحاجة، للحصول على بعض الوقت الهادئ مع طفلك.

ويمكن ترتيب هذا الأمر من خلال البحث عن مكان يمكنك البقاء فيه لإرضاع أو إطعام طفلك وتنويمه إذا ما واجهتِ صعوبة في تهدئته داخل صالة المناسبات. وإذا ما لزم الأمر، فمن المقبول دوما للآباء والأمهات أن ينصرفوا مبكرا بسبب احتياجات طفلهم، ولا يجب أن يسبب ذلك أي نوع من الحَرَج، وفق موقع "ومنز هيلث".