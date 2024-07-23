على طريقة الأمهات.. أطباق عربية مناسبة لفصل الصيف

"شو نطبخ اليوم؟" سؤال الأمهات الحاضر دوما، لكنه يزداد إلحاحا في فصل الصيف، بسبب ارتفاع حرارة الجو في الخارج، وأيضا في مطابخ المنازل، حتى لو كانت مكيفة، فضلا عن "اعتراضات" أفراد الأسرة كون بعض الأطعمة قد تزيد حرارة الجسم!

وتتسبب أفران الطبخ في زيادة حرارة المنزل، لذلك، يفضل اختيار أطباق لا تحتاج إلى كثير من الوقت لتنضج، مثل السلطات والسندويشات الباردة الخفيفة. كما ينصح بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، إذ تساعد في الحفاظ على الترطيب.

ما الأطباق والأطعمة التي ينصح بتناولها عندما يكون الجو حارا؟

الجواب جاء على لسان 5 أمهات -تحدثن للجزيرة نت- من 5 دول عربية، هي: قطر، الأردن، فلسطين، سوريا، ولبنان، فضلا عن نصائح اختصاصية تغذية حول ماذا عليك أن تأكل وماذا عليك أن تتجنب خلال موسم الصيف.

3 أطباق باردة من محاصيل قطر

تقول الشيف القطرية نوال السيد أصبحنا نهتم بأطباق باردة خاصة للصيف، خصوصا مع وجود محاصيل زراعية قطرية طازجة.

قارب الخيار باللبن: هو من أطباق المقبلات، والخيار واللبن بلدي من مزارع قطر، يقطع الخيار بشكل طولي، يؤخذ بملعقة من اللب لصنع تجويف بسيط، ويوضع عليه شرحات الخبز المنقوعة باللبن (الزبادي) لمدة ساعة، ويزين برشة نعناع جاف، أو فلفل أحمر مطحون، مع حلقات بصل أبيض أحمر.

هو من أطباق المقبلات، والخيار واللبن بلدي من مزارع قطر، يقطع الخيار بشكل طولي، يؤخذ بملعقة من اللب لصنع تجويف بسيط، ويوضع عليه شرحات الخبز المنقوعة باللبن (الزبادي) لمدة ساعة، ويزين برشة نعناع جاف، أو فلفل أحمر مطحون، مع حلقات بصل أبيض أحمر. ثريد اللبن بحمسة الكيما الباردة: ينقع الخبز المقطع مربعات باللبن لمدة ساعة، يوضع على شكل كرة في طبق التقديم، ويغطى باللبن، ويزين بالكيما الباردة، وهي لحم مفروم مع البازلاء والثوم والبصل والفلفل الأخضر والطماطم، والبطاطس المقطعة إلى مكعبات، وتزين بحلقات الخيار.

ينقع الخبز المقطع مربعات باللبن لمدة ساعة، يوضع على شكل كرة في طبق التقديم، ويغطى باللبن، ويزين بالكيما الباردة، وهي لحم مفروم مع البازلاء والثوم والبصل والفلفل الأخضر والطماطم، والبطاطس المقطعة إلى مكعبات، وتزين بحلقات الخيار. سلطة النباتات البرية: أطلقت عليها الشيف نوال اسم (بر الدوحة)، كونها استخدمت فيها النباتات البرية الموجودة في قطر، وهي: يراوه، حوّ، جفته.



البقلة بنكهات تراثية من الأردن

استحضرت أميرة عدنان أسعد، من الأردن، أطباقا نباتية من تراث الأمهات والجدات، وخاصة أن الصيف هو موسم "البقلة"، في الأردن وفلسطين ومعظم البلاد العربية، وهي تعرف أيضا باسم "رجلة"، "فرفحنه"، "فرفحين"، و"فرفحينا"، وهي نبتة طيبة ومفيدة، تؤكل نيئة كما هي، وتوضع في السلطات، وبخاصة الفتوش، وتطبخ بعدة طرق.

سلطة البقلة باللبن: تنظف ثم تفرم، ويوضع عليها لبن رايب مع سن ثوم مهروس وقليل من الملح، وتخلط جيدا، وتعتبر من المقبلات البارد، لذا يفضل وضع السلطة في الثلاجة لمدة ساعة لتتشرب اللبن.

تنظف ثم تفرم، ويوضع عليها لبن رايب مع سن ثوم مهروس وقليل من الملح، وتخلط جيدا، وتعتبر من المقبلات البارد، لذا يفضل وضع السلطة في الثلاجة لمدة ساعة لتتشرب اللبن. حوسة البقلة بالبندورة: كذلك تطبخ حوس مع بصل وزيت زيتون بعد أن تقطع، ويمكن إضافة حبات من البندورة المفرومة لها.

كذلك تطبخ حوس مع بصل وزيت زيتون بعد أن تقطع، ويمكن إضافة حبات من البندورة المفرومة لها. بقلة مشوية: يمكن شي البقلة كما هي في الفرن، وعندما تبرد تفرم، ويضاف لها الليمون مع الطحينية أو اللبن، مع سن ثوم مهروس.

بابا غنوج ومعكرونة باللبن من فلسطين

تأخذنا أسماء قاعود، من فلسطين، نحو أحد أشهر الأطباق المفضلة عند الأطفال، وهي المعكرونة، والتي تتعدد طرق إعدادها.

معكرونة باللبن: تؤكل باردة، ويفضل استخدام لبن الغنم لحموضته، وإن لم يتوفر بإمكاننا عصر القليل من الليمون على اللبن البقري، وإليك الطريقة بـ3 خطوات فقط:

بعد سلق المعكرونة بالماء والقليل من الملح يتم تصفيتها. ووضعها بمقلاة مع قليل من زيت الزيتون وتشويحها (تقليب سريع) ثم وضعها بطبق التقديم لتبرد. نضع في المقلاة زيت الزيتون وبصلة مفرومة ناعم. ثم نضيف اللحمة المفرومة مع وضع البهار والملح. لحين جفاف الماء عنها. وتوضع جانبا لتبرد. نحضر اللبن مع ملح وسن الثوم ونخلط جيدا، ثم نضعه فوق المعكرونة، ثم نضيف اللحم على الوجه، ويمكن استخدام اللوز المقلي مع البقدونس المفروم للزينة.



بابا غنوج: بعد شواء الباذنجان لحين الاستواء يترك ليبرد قليلا، ثم نبدأ بتقشيره. في محضرة الطعام يوضع الباذنجان مع سن ثوم وعصير نصف ليمونة، ورشة ملح وطحينية. (إن لم تتوفر محضرة الطعام يمكن هرسه بالشوكة وبرش الثوم يدويا). ثم إلى صحن التقديم مع القليل من زيت الزيتون، ويزين بحسب الرغبة.

بوظة عربية وهيطلية من سوريا

تقول غنوة العلواني، من سوريا، يعتبر المطبخ الشامي من أهم المطابخ العربية، وخاصة في فصل الصيف حيث تتنوع المأكولات والمشروبات التي تطفئ نار العطش، وتساهم في اعتدال حرارة الجسم. وتعتبر البوظة العربية والمحلاية "الهيطلية" من أشهر الحلويات الصيفية، ورغم اختلاف أسماء تلك الأكلات والحداثة التي طرأت عليها، فإن مكوناتها واحدة وطريقة صنعها كذلك، ولكن قد تختلف طريقة تقديمها من بيت لأخر.

"الهيطلية" المحلاية: تشتهر مدينة حماة السورية، وأنا من هذه المدينة، بحلاوة الجبن الحموية الشهيرة والمحلاة وتسمى "الهيطلية"، حيث يستخدم في صنعها الحليب وماء الورد والنشاء والسكر، وتزين بالفستق الحلبي، وتقدم مع البوظة العربية في ذات الطبق وتعتبر من الأكلات التي تترك أثرا طيبا في نفس كل من يتذوقها.

تشتهر مدينة حماة السورية، وأنا من هذه المدينة، بحلاوة الجبن الحموية الشهيرة والمحلاة وتسمى "الهيطلية"، حيث يستخدم في صنعها الحليب وماء الورد والنشاء والسكر، وتزين بالفستق الحلبي، وتقدم مع البوظة العربية في ذات الطبق وتعتبر من الأكلات التي تترك أثرا طيبا في نفس كل من يتذوقها. البوظة العربية: من أشهر الحلويات المنتشرة في دمشق، خاصة في أيام الصيف الحارة، وتتميز بمذاقها اللذيذ ونكهة المستكة الشهية وقوامها المطاطي، أما طريقة صنع البوظة العربية، فيوضع الحليب والسحلب والسكر ﻭﺍﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘكة المطحونة في قدر على نار متوسطة، ويحرك حتى يذوب المزيج جيدا، ويترك على النار مع التقليب المستمر، حتى يغلي ثم تخفض النار، ويترك لمدة 3 دقائق، ثم تضاف القشطة وماء الورد على الخليط البارد، ويحرك جيدا بالمضرب الكهربائي ويترك جانبا. يوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن 7 ساعات مع التحريك المستمر كل ربع إلى نصف ساعة لتكسير بلورات الثلج المتكونة، حتى يصبح القوام ناعما دون كتل ثلجية وعند التقديم يزين بالفستق الحلبي.



لبنية وليموناضة البترون من لبنان

تأخذنا هلا الخطيب، من لبنان، في جولة تذكارية نحو طفولتها، حيث تستذكر أن والدتها لا تعد الجلو والكاسترد والمهلبية إلا في الصيف فقط، كونها تؤكل باردة.

ليموناضة البترون: تستعيد عصيرا اشتهرت به مدينة البترون الساحلية الشمالية اللبنانية وهو عصير الليموناضة، ماء وسكر وليمونة مقطعة بقشرها تضرب في الخلاط، وتصفى، وتقدم باردة مع الثلج.

تستعيد عصيرا اشتهرت به مدينة البترون الساحلية الشمالية اللبنانية وهو عصير الليموناضة، ماء وسكر وليمونة مقطعة بقشرها تضرب في الخلاط، وتصفى، وتقدم باردة مع الثلج. شمام بالبوظة: تقطع الشمامة نصفين بالعرض، تزال البذور، ويوضع فيها كرات من البوظة، ويمكن تقطيع كرات شمام بالملعقة، وتخلط مع البوظة، لمزيد من النكهة، وتقدم فورا.

تقطع الشمامة نصفين بالعرض، تزال البذور، ويوضع فيها كرات من البوظة، ويمكن تقطيع كرات شمام بالملعقة، وتخلط مع البوظة، لمزيد من النكهة، وتقدم فورا. عصير بطيخ أحمر: تؤخذ قطع البطيخ بدون بذور، وتوضع في الخلاط مع العسل والسكر، وتخفق، يمكن إضافة أوراق من النعنع الأخضر، أو الريحان، وتقدم مع الثلج.

تؤخذ قطع البطيخ بدون بذور، وتوضع في الخلاط مع العسل والسكر، وتخفق، يمكن إضافة أوراق من النعنع الأخضر، أو الريحان، وتقدم مع الثلج. لبنية: يضاف كيلو من الأرز المنقوع، على اللبن الزبادي المضاف له كوب ماء، ويترك على نار متوسطة حتى ينضج مع مراعاة التحريك باستمرار. وتسكب اللبنية في صحون صغيرة ثم تزين بالكزبرة المقلية، وتترك في الثلاجة حتى تبرد تماما ثم تقدم.



شرب كميات كافية من الماء

وعن أهمية تناول الأطعمة المناسبة في الطقس الحار، ومعرفة الأطعمة التي علينا تجنبها خلال ارتفاع درجات الحرارة، تحدثت للجزيرة نت اختصاصية التغذية دانية سلام، والتي تنصح بضرورة شرب كميات كافية من الماء، ذلك أن الماء يشكل 60-70% من وزن الجسم، لذا علينا الحفاظ على رطوبة أجسامنا عن طريق شرب كميات كافية من الماء، والتي تتمثل بما يقارب 0.035 لتر/كيلوغرام من وزن الجسم.

ماذا تأكل خلال الصيف؟

أما بالنسبة للأطعمة والمشروبات التي علينا التركيز على تناولها، فهي:

الأعشاب الطبيعية مثل اليانسون والبابونج والنعنع. العصائر الطبيعية بكميات معتدلة دون إضافة السكر لها. تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء، إضافة لغناها بالمعادن والفيتامينات اللازمة للحفاظ على رطوبة الجسم. الخضروات الموسمية، مع التركيز على الخيار والفليفلة والخس والخضار الورقية. من أهم الفاكهة التي يجب التركيز عليها البطيخ والشمام والعنب والتفاح، مع الانتباه لكميات السكر الموجودة فيها وعدم الاعتماد أن أغلبها ماء.



أطعمة علينا تجنبها خلال الصيف

وكما هناك أطعمة مفيدة في فترات ارتفاع درجات الحرارة، هناك أطعمة علينا تجنبها، أو التقليل من تناولها قدر الإمكان، وهي.