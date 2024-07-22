كيف تتحققين من صلاحية مستحضرات التجميل وتطيلين عمرها الافتراضي؟

كشفت دراسة نشرتها مجلة علم الأحياء الدقيقة عام 2019، عن وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية (العصيات) القولونية وغيرها من مسببات الأمراض في أحمر الشفاه والماسكارا بعد فترة قصيرة من استخدامهما، مما قد يؤدي إلى التهاب الجلد والعين ويضر بالبشرة.

وتثير هذه النتائج العديد من التساؤلات عن أسباب نمو البكتيريا بمنتجات التجميل، ومتى نتخلص منها ونستبدلها بأخرى؟ وما المخاطر الصحية لاستخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية؟

صلاحية مستحضرات التجميل

ينبغي الإشارة إلى أن منتجات التجميل تنتهي صلاحيتها أسرع مما نعتقد وتتراكم عليها البكتيريا بمرور الوقت، وبخلاف الأطعمة والمشروبات، فإن الشركات المصنعة غير ملزمة بإدراج تاريخ انتهاء صلاحية محدد على المنتج ما لم يتم تصنيفه على أنه دواء مثل علاجات حب الشباب ومنتجات الوقاية من الشمس، في حين تهتم بعض العلامات التجارية بطباعة رمز "بي إيه أو" (PAO) أو "فترة ما بعد الفتح" على الغلاف أو العبوة نفسها ويحمل رقما يشير إلى عدد الأشهر التي يبقى فيها المنتج صالحا للاستخدام بعد فتح العبوة، وفق موقع "ساوثرن ليفينج".

كيف تعرفين أن منتجاتك التجميلية غير آمنة للاستخدام؟

ووفق موقع "هيلث لاين"، فإن جميع مستحضرات التجميل تتراوح فترة صلاحيتها عادة بين 3 أشهر إلى عامين، وإذا لم يحتو المنتج على رمز "فترة ما بعد الفتح" فإن التهيج الذي يصيب بشرتك أو عينيك من العلامات الواضحة على أن المنتج غير آمن للاستخدام، وينبغي الانتباه كذلك إلى بعض العلامات التحذيرية الأخرى مثل رائحة المنتج ولونه وملمسه.

وغالبا ما تتأكسد كريمات الأساس منتهية الصلاحية، وتتحول قليلا إلى اللون البرتقالي وأحيانا تظهر رائحة غريبة أو غير تقليدية للمنتج وقد تصبح الماسكارا جافة ومتقشرة وقد يظهر تكتل غير عادي أو ينفصل المنتج إلى طبقات، كذلك فإن منتجات التجميل القديمة تقل فاعليتها ولا تمتزج بسهولة وتبدو مختلفة على البشرة وقد لا تدوم طوال اليوم.

ما مخاطر استخدام مستحضرات تجميل قديمة؟

أوضحت خبيرة التجميل كروبا كوستلاين لموقع "ساوثرن ليفينج" أن مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قد يتغير تركيبها الكيميائي، وتسبب التهاب الجلد التماسي وردود الفعل التحسسية وتجعل البشرة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وتابعت "إذا كنت تتخلين عن كريم الوقاية من الشمس وتفضلين استخدام كريم أساس يحتوي على عامل حماية من الشمس، وقد انتهت صلاحيته فمن المحتمل أن لا يوفر حماية من الشمس ويعرضك لخطر التصبغات والإصابة بحروق الشمس والطفح الجلدي".

ومن جهتها، أشارت خبيرة التجميل رينيه رولو لموقع "بيردي" أن كريمات الأساس تحتوي على مكونات يمكن أن تنفصل بمجرد انتهاء صلاحيتها، ولأن الزيت يطفو دائما في الأعلى، فإن الاستمرار في استخدام هذا المنتج يعني وضع تركيز أعلى من الزيت، مما يعزز انسداد مسام البشرة وظهور بثور بها تعرف بـ "حب الشباب التجميلي".

ما المدة المناسبة للاحتفاظ بكل منتج؟

في سبيل تجنب المخاطر المحتملة لاستخدام مستحضرات تجميل غير آمنة، يوضح خبراء التجميل المدة المناسبة للاحتفاظ بكل منتج، وفق موقع "جود آر إكس" وهي كما يلي:

الماسكارا: ينبغي استبدالها كل 3 أشهر، لأن الفرشاة تتعرض في كل مرة للبكتيريا الطبيعية التي تعيش على جفونكِ ورموشكِ.

ينبغي استبدالها كل 3 أشهر، لأن الفرشاة تتعرض في كل مرة للبكتيريا الطبيعية التي تعيش على جفونكِ ورموشكِ. كحل العيون: تستمر صلاحية قلم العيون السائل لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بينما يمكنك استخدام كحل العيون على شكل قلم رصاص لمدة تصل إلى عام، لأنه لا يؤوي البكتيريا مثل المحدد السائل.

تستمر صلاحية قلم العيون السائل لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بينما يمكنك استخدام كحل العيون على شكل قلم رصاص لمدة تصل إلى عام، لأنه لا يؤوي البكتيريا مثل المحدد السائل. ظل الجفون: يمكن أن يظل صالحا للاستخدام حتى عامين.

يمكن أن يظل صالحا للاستخدام حتى عامين. كريم الأساس وأحمر الخدود: ينبغي استبدال كريم الأساس السائل وأحمر الخدود الكريمي كل 6 إلى 12 شهرا، بينما يمكن استخدام مسحوق كريم الأساس الجاف وأحمر الخدود الجاف لمدة عامين.

ينبغي استبدال كريم الأساس السائل وأحمر الخدود الكريمي كل 6 إلى 12 شهرا، بينما يمكن استخدام مسحوق كريم الأساس الجاف وأحمر الخدود الجاف لمدة عامين. أحمر وملمع الشفاه: ينبغي استبدال أحمر الشفاه كل عام إلى عامين، بينما يحتاج ملمع الشفاه للاستبدال بشكل أكثر تكرارا كل 6 إلى 12 شهرا، إذ إن الملمع أكثر عرضة لنمو البكتيريا نظرا لمحتواه العالي من الرطوبة.



ما العوامل التي تعجل بانتهاء صلاحية منتجات التجميل؟

ينقل موقع "جود آر إكس" أهم العوامل التي تلعب دورا في تحديد فترة صلاحية مستحضرات التجميل ومنها:

المحتوى المائي: مستحضرات التجميل الرطبة لها عمر افتراضي قصير يبدأ من 3 أشهر، بخلاف المساحيق الجافة والتي تدوم صلاحيتها حتى عامين.

مستحضرات التجميل الرطبة لها عمر افتراضي قصير يبدأ من 3 أشهر، بخلاف المساحيق الجافة والتي تدوم صلاحيتها حتى عامين. طريقة الحفظ والتخزين: تحتوي معظم مستحضرات التجميل على مواد حافظة تقاوم البكتيريا، ولكن مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة، أو حفظها في بيئات رطبة مثل الحمام، تتحلل المواد الحافظة ويصبح المنتج عرضة لنمو الميكروبات.

تحتوي معظم مستحضرات التجميل على مواد حافظة تقاوم البكتيريا، ولكن مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة، أو حفظها في بيئات رطبة مثل الحمام، تتحلل المواد الحافظة ويصبح المنتج عرضة لنمو الميكروبات. التعبئة والتغليف: تستمر صلاحية المنتجات المزودة بمضخة أو المعبأة في أنابيب لعام أو أكثر، على عكس المنتجات المحفوظة في عبوات واسعة تسمح بغمس أصابع اليد عند استخدامها ومن ثم تلوثها.

تستمر صلاحية المنتجات المزودة بمضخة أو المعبأة في أنابيب لعام أو أكثر، على عكس المنتجات المحفوظة في عبوات واسعة تسمح بغمس أصابع اليد عند استخدامها ومن ثم تلوثها. طريقة الاستخدام: مستحضرات التجميل التي تتلامس مباشرة مع البشرة لها فترة صلاحية أقل، بسبب سهولة انتقال البكتيريا خلال تلامس البشرة مع المنتج، كذلك فإن المنتجات التي تتلامس مع الفرش أو اسفنجات التجميل غير النظيفة تنتهي صلاحيتها بشكل أسرع للسبب نفسه.



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