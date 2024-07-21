نصائح ذهبية لاختيار الملابس المناسبة لك ولعائلتك في الصيف

يقدم خبراء الأزياء نصائح مفيدة لاختيار الملابس المناسبة لفصل الصيف سواء للمرأة العاملة، أو ربة البيت، وكذلك للأطفال والرجال.

ويُجمع الخبراء على مراعاة النقاط العامة التالية:

ارتداء ملابس فاتحة اللون. اختيار الأكمام الفضفاضة. الابتعاد عن الملابس الضيقة. اختيار أقمشة تسمح بمرور الهواء. تجنب ارتداء الجينز. الإكثار من ارتداء الملابس الواسعة. ارتداء الصنادل (الأحذية المفتوحة) الجلد.

اختيار ملابس الأطفال

وفيما يلي بعض النصائح المفيدة لاختيار الملابس المناسبة للأطفال في الصيف:

أقمشة خفيفة: يمكن لاختيار الأقمشة المناسبة أن يُحدث فرقا كبيرا، خاصة تحت أشعة الشمس الحارقة. فعلى الوالدين اختيار الأقمشة الخفيفة مثل القطن والكتان للحفاظ على برودة أجسام الأطفال ليكونوا جاهزين لفصل الصيف.

يمكن لاختيار الأقمشة المناسبة أن يُحدث فرقا كبيرا، خاصة تحت أشعة الشمس الحارقة. فعلى الوالدين اختيار الأقمشة الخفيفة مثل القطن والكتان للحفاظ على برودة أجسام الأطفال ليكونوا جاهزين لفصل الصيف. ملابس فضفاضة: ينبغي للوالدين اختيار الملابس الفضفاضة والرقيقة، فعلى سبيل المثال: قطع الجمبسوت المرحة أو الفساتين المبهجة السهلة الارتداء أو الأطقم المنسقة المريحة. وما يميز هذه الطرازات مظهرها الظريف، بالإضافة إلى أنها تساعد على أن يظل الصغار مرتاحين أثناء اللعب.

ألوان فاتحة: الألوان الفاتحة ليست جميلة فحسب، بل عملية أيضا، فالملابس بألوان الباستيل ودرجات الألوان الفاتحة الأخرى تعكس أشعة الشمس.

الألوان الفاتحة ليست جميلة فحسب، بل عملية أيضا، فالملابس بألوان الباستيل ودرجات الألوان الفاتحة الأخرى تعكس أشعة الشمس. حماية من الشمس: إلى جانب اختيار الأقمشة المناسبة، من المهم أيضا حماية الأطفال من أشعة الشمس الضارة. لذا فمن المفيد دائما حماية الأطفال من الشمس بواسطة النظارات الشمسية والقبعات ذات الحواف العريضة التي تغطي الجبهة.



أناقة الرجل هذا الصيف

تمثل الراحة والأناقة عنوان الموضة الرجالية في الصيف؛ حيث تعتمد الموضة على القصات الواسعة والألوان الجذابة النابضة بالحياة، ويُعتبر القميص الأبيض قطعة مثالية للرجل لمواجهة درجات الحرارة العالية.

بدلة بقصة فضفاضة: يقول محرر الموضة الألماني أندريه بانجرت إن البدلة تمثل نجمة الموضة الرجالي هذا الصيف، موضحا أنها تطل هذا الموسم ويمكن اختيارها بألوان فاتحة وقصة فضفاضة لتمنح الرجل إحساسا بالراحة سواء في العمل أو المناسبات كالحفلات.



يقول محرر الموضة الألماني أندريه بانجرت إن البدلة تمثل نجمة الموضة الرجالي هذا الصيف، موضحا أنها تطل هذا الموسم ويمكن اختيارها بألوان فاتحة وقصة فضفاضة لتمنح الرجل إحساسا بالراحة سواء في العمل أو المناسبات كالحفلات. سراويل واسعة: ومن جانبه، أشار خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إلى أن الموضة الرجالية تشهد هذا الصيف رواجا كبيرا للسراويل ذات القصة الواسعة مثل سروال الباجي، وكذلك سروال الكارجو المستوحى من ملابس العمال ويمتاز بالجيوب الكثيرة والأبازيم والسحّابات.

ومن جانبه، أشار خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إلى أن الموضة الرجالية تشهد هذا الصيف رواجا كبيرا للسراويل ذات القصة الواسعة مثل سروال الباجي، وكذلك سروال الكارجو المستوحى من ملابس العمال ويمتاز بالجيوب الكثيرة والأبازيم والسحّابات. صندل الصيادين: وفيما يتعلق بالأحذية، أوضح روزه أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لصندل الصيادين الذي يمتاز بنعل مريح ويوفر تهوية جيدة للقدم من خلال الجلد المصمم على شكل شبكة.

ملابس للمرأة العاملة في الصيف

وقالت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس إن الملابس المناسبة لإطلالة العمل في الصيف ينبغي أن تكون جيدة التهوية وذات قصة واسعة وفضفاضة لتمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن مراعاة اختيار الأحذية المناسبة للعمل والتي تؤمّن تهوية جيدة في هذا الفصل الحار. وأوصت هيس بما يلي:

اختيار الخامات المناسبة: فالخامات المناسبة لإطلالة العمل في الصيف هي الكتان والفسكوز والحرير والكريب، حيث إنها تمتاز بملمس لطيف على الجلد، ويمكن للمرأة اختيار ملابس ذات ألوان زاهية مثل الوردي والبرتقالي والأخضر والأزرق لتُشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

البنطال الأبيض لا غنى عنه: ويُعد البنطال الأبيض قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الصيفية لأي امرأة عصرية لتحظى بإطلالة أنيقة، فاللون الأبيض للبنطال يعكس ضوء الشمس ويمتص أشعة الشمس على نحو أقل من الألوان الداكنة، مما يمنح المرأة إحساسا لطيفا ومريحا خلال أيام الصيف الحارة. كما يمنح البنطال الأبيض المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تعكس النقاء والصفاء، فضلا عن طابعه الأنيق والفخم، كما يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه مع الألوان الفاتحة، وكذلك الألوان الزاهية والألوان الداكنة.

الفستان أو القميص الأبيض

وقالت مادلين دانجمان إن الفستان الأبيض -وكذلك القميص الأبيض- يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة، موضحة أنه يأتي بقصة كلاسيكية أو قصة غير متماثلة أو بقصة أنبوبية تساير خطوط الجسم أو يتألق بخامة الأورغانزا اللامعة.

ويمكن تنسيق الفستان أو القميص الأبيض مع صندل ذي أربطة رقيقة أو حذاء باليرينا بتصميم يحاكي حذاء "ماري جين"، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيق الفستان مع حذاء رياضي.

حذاء اللوفر

وبالنسبة للأحذية، أوصت هيس باختيار حذاء اللوفر الكلاسيكي الأنيق الذي يمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي بفضل نعله المسطح.

ولمزيد من التهوية، يمكن اختيار حذاء اللوفر ذي إبزيم الكاحل، والذي يضفي على إطلالة العمل الجادة طابعا أكثر رقة وأنوثة.

حذاء رياضي.. لا بد من جورب

من جهة أخرى يحذر الخبراء كل أفراد الأسرة من ارتداء الحذاء الرياضي دون جورب، نظرا لزيادة إفرازات العرق مقارنة بارتداء جورب. وذلك أن زيادة إفرازات العرق تتسبب بتكاثر البكتيريا والجراثيم، ومن ثم الإصابة بالتهابات بكتيرية وعدوى فطرية مثل فطريات الأقدام.

ويسري ذلك على الأحذية الرياضية المصنوعة من الكانفاس أو الجلد، وكذلك على الأحذية الرياضية التي تُرتدى عند ممارسة الرياضة أو التي تُرتدى في أنشطة الحياة اليومية.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينبغي ارتداء جورب مصنوع من خامة جيدة التهوية مثل القطن، مع مراعاة غسل الحذاء الرياضي من حين إلى آخر وتعقيمه بواسطة إسبراي مضاد للبكتيريا.