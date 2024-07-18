تمنح للأم والأب.. سلطنة عمان تطبق نظام إجازات الأمومة

لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود، تبدأ سلطنة عُمان غدا الجمعة تطبيق إجازات الأمومة وهو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مرحلة الولادة للأمهات العاملات أثناء الحمل وبعد الولادة، كما يمنح البرنامج إجازة أبوّة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المهمة.

ويسري تطبيق الإجازة إلزاميا على جميع العمانيين العاملين داخل السلطنة، ويتضمن جميع أنواع العقود، ويستثني هذا التأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين خارج البلاد، إذ يحق للمؤمّن عليها إجازة أمومة 98 يوما كما يحق للمؤمّن عليه الأب إجازة مقدارها 7 أيام.

ويشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ25، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الـ25 يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليها في القانون، أما في حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل.

▶️ مدير عام المستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية:

– 19 يوليو الجاري بدء تطبيق فرع إجازات الأمومة ويغطي جميع الفئات من العاملين داخل سلطنة عمان. – مستحقات فرع تأمين إجازات الأمومة تتضمن بدل إجازة الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة رعاية الطفل.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/tgFFvXU2Zs — مركز الأخبار (@omantvnews) July 17, 2024

قواعد المنح

كذلك يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، ويحق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة لدى احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، بشرط ألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة، ولا تتجاوز الإجازة 98 يومًا من تاريخ ميلاد الطفل.

ويستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة بقيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي ذاته، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء إجازة الأمومة.

بدءاً من بعد غد 19 يوليو الجاري سيتم تطبيق فرع إجازات الأمومة بسلطنة عُمان والمتمثلة في: – بدل إجازة الأمومة للأم المؤمن عليها لمدة 98 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل. – بدل إجازة الأبوة للأب المؤمن عليه لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر بالكامل. – إجازة رعاية الطفل لمدة 98 يوماً أخرى بدون… pic.twitter.com/qoUX6Gz0tK — قريباً في عُمان (@soon_in_oman) July 17, 2024

توفير الحماية

وقالت مديرة مشروع بدل منافع إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية هدى بنت حميد الجردانية إن تأمين إجازة الأمومة مستحق للمؤمن عليها منذ حملها إلى ما بعد الولادة، من خلال تغطيتها بالتأمين خلال هذه المرحلة، وتأتي تأكيدا لغرض توفير الحماية الاجتماعية للأسرة على اعتبارها النواة والوحدة الأولى في المجتمع وترسيخا لمبدأ الشراكة والعدالة، إذ يبدأ تطبيق هذا الفرع من التأمين بتاريخ 19 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت إلى أن أحكام تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية تسري على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان. ويشمل ذلك جميع أنواع العقود ومنها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، كما يشمل العاملين المتقاعدين والعمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عُمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان الدكتور جان جبور أهمية وجود الأم في الأشهر الأولى من حياة طفلها، فإن هذه المدة المبكرة حاسمة في تشكيل مستقبل الطفل الصحي والعاطفي والاجتماعي.

وأشار إلى ارتباط إجازة الأمومة المدفوعة بزيادة في عدد الزيارات الدورية لمتابعة نمو الطفل وارتفاع معدل المستويات العالمية لتحصين وتأمين تغطية اللقاحات في الوقت المناسب، كما تضمن لهن إجازة الأمومة الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود وترتبط بارتفاع معدلات بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها.

وأوضح أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتسريع وتيرة التقدم المحرز في تحسين صحة النساء والأطفال، فتحسين الحماية الفعالة للأمومة تدعم صحة الأطفال والنساء.