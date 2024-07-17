5 نصائح للعناية بالشعر الخفيف واختيار التسريحة المناسبة

يحتاج الشعر الخفيف إلى عناية خاصة لحمايته من التعرض للجفاف، ومن ثم التقصف والتساقط، ومعرفة كيفية اختيار تسريحات وقصات مناسبة له تظهره أكثر كثافة من حجمه الحقيقي.

وإليكِ ما يقوله الخبراء…

1- استخدام مواد الترطيب

ينبغي العناية بالشعر الخفيف بواسطة منتجات العناية الغنية بالبروتينات ومواد الترطيب مثل الجلسرين والبانثينول والنياسيناميد وحمض الهيالورونيك والألوفيرا، وذلك من أجل تقوية بنيته ومنحه ملمسا ناعما كالحرير ومظهرا أكثر كثافة.

2- شامبو خال من السيليكون

وعند استعمال الشامبو العادي، يراعى استخدام نوع يخلو من السيليكون؛ نظرا لأنه يجعل الشعر الخفيف أقل كثافة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اختيار الشامبو المناسب وسيلتك لإنقاذ شعرك التالف والمجهد والمجعد list 2 of 2 انحسار مقدمة الشعر.. الأسباب والحلول المنزلية end of list

ومن الأفضل للشعر الخفيف، استعمال الأنواع اللطيفة ذات الأُس الهيدروجيني (pH) المحايد؛ نظرا لأنها تحافظ على الطبقة الحمضية الواقية لفروة الرأس.

3- الشامبو الجاف

كما يجب استعمال الشامبو الجاف، وذلك لتقليل عدد مرات غسل الشعر من ناحية، ولمنح الجذور القوة والثبات من ناحية أخرى.

ويُراعى تطبيق الشامبو الجاف على فروة الرأس بعد استخدام مجفف الشعر لمنح الشعر مظهرا متماسكا من ناحية وللحد من المظهر الدهني من ناحية أخرى.

4- شامبو التنظيف العميق

ومن الضروري أيضا استعمال شامبو للتنظيف العميق بعد كل 4-6 مرات غسل للشعر، وذلك من أجل تخليص مسام فروة الرأس من الترسبات مثل بقايا مستحضرات العناية ومستحضرات التصفيف والجلد الميت.

5- اختيار التسريحة المناسبة

ومن ناحية أخرى، تعد تسريحات الشعر القصير هي الأفضل للشعر الخفيف من تسريحات الشعر الطويل؛ نظرا لأن تسريحات الشعر الطويل تجعل الشعر الخفيف يبدو أقل كثافة من الجذور حتى الأطراف.

ومن لا تروق لها تسريحات الشعر القصير، يمكنها اللجوء إلى تسريحات الشعر، التي يصل طولها إلى الكتف.