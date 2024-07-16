الملابس الرياضية المريحة تغزو الموضة النسائية في صيف 2024

تغزو الملابس الرياضية الموضة النسائية في صيف 2024، وبخاصة تنورة التنس وقمصان لاعبي كرة القدم، ليمنحا المرأة إطلالة عملية ومريحة تساير روح العصر.

وتتألق السراويل القماشية بالنقشات المزركشة هذا الصيف لتمنح المرأة إطلالة جذابة تُشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

ويعد الصديري الطويل نجم الموضة النسائية هذا الصيف، وكلها قطع مميزة ومريحة تمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة.

تنورة التنس

وتمثل تنورة التنس نجمة الموضة النسائية هذا الصيف، ويمكن تنسيق التنورة البيضاء ذات الطيّات مع توب "قميص أو بلوز" مناسب، بالإضافة إلى حذاء رياضي.

قمصان لاعبي كرة القدم

وتشهد قمصان لاعبي كرة القدم في فترة التسعينيات من القرن الماضي رواجا كبيرا هذا الموسم، ويمكن تنسيقه مع سروال رياضي لتأكيد الطابع الرياضي للقميص.

ويمكن أيضا تنسيق القميص مع بنطال جينز أو قماش ذي طية أيضا للحصول على إطلالة كاجوال (عملية) تغلفها الأناقة.

كما يسجل القميص ذو التقليمات الأفقية العريضة المستوحى من رياضة البولو حضورا قويا هذا الصيف، ويمكن تنسيق القميص مع بنطال جينز أو مع تنورة قصيرة أو طويلة (ماكسي).

السراويل المزركشة

وتزدان السراويل القماشية هذا الصيف بنقشات مزركشة ذات ألوان زاهية على غرار نقشات الأوشحة الحريرية، حيث تزهو النقشات بدرجات الأحمر والوردي والأصفر والأزرق لتضفي حتى على المظهر البسيط لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وتمنح السراويل ذات النقشات المزركشة المرأة أيضا إحساسا بالراحة أثناء الارتداء، حيث إنها تأتي مصنوعة من خامات رقيقة وتمتاز بقصة واسعة.

وتتمتع السراويل ذات النقشات المزركشة بسهولة التنسيق، ويمكن تسليط الضوء عليها من خلال تنسيقها مع قطعة فوقية تتسم بالبساطة والهدوء وتكتسي مثلا بلون محايد كالأبيض.

ويمكن تأكيد الطابع الجذاب للسروال من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية تتألق بأحد الألوان الموجودة في النقشة التي تزيّن السروال.

الصديري الطويل

ويأتي الصديري هذا الصيف بقصة طويلة، ويكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والبيج، كما تتألق بعض الموديلات بالتقليمات الأنيقة.

ويأتي الصديري الطويل هذا الموسم بديلا عن القطع الفوقية مثل التيشيرت والتانك توب، مع إمكانية تنسيقه مع بنطال طويل أو قصير فضفاض من الكتان أو تنورة ماكسي أنيقة أو بنطال جينز ذي أرجل واسعة.

ويبدو الصديري الطويل في قمة الأناقة عند تنسيقه في إطار إطلالة "المونوكروم" أحادية اللون.

وبشكل عام يُرتدى الصديري الطويل مع غلق الأزرار كلها، ولكن عند تنسيقه مع بنطال جينز يمتاز بوسط ذي قصة عالية، فينبغي فتح أزرار الصديري السفلية، وذلك كي لا تبدو منطقة الوسط ممتلئة.