متلازمة سندريلا.. عندما تكرسين حياتكِ في البحث عن فارس الأحلام

"أكره أن أكون وحيدة، تتوقف حياتي دائما على انتظار من يلهمني ويحميني، أريد أن أشعر بالأمان وأن أحظى بالرعاية والاهتمام أكثر من أي شيء آخر في العالم".. هكذا لخصت الكاتبة والمعالجة النفسية كوليت داولينغ متلازمة سندريلا في كتابها الذي نشر عام 1981 ويحمل نفس الاسم "عقدة سندريلا".

استندت المعالجة النفسية إلى فكرة مفادها أن النساء يتم برمجتهن منذ الولادة على الاعتماد على الآخرين "وخاصة الرجال" من أجل سلامتهن وأمنهن العاطفي والجسدي، مما يؤدي إلى اكتساب سلوكيات تعمل على تخريب الذات وخاصة فيما يتعلق بالسعادة والنجاح.

استوحت داولينغ هذه التسمية من شخصية "سندريلا" في الحكاية الخيالية المعروفة للكاتب شارل بيرولت، فسندريلا فتاة مسالمة تطبخ وتنظف لزوجة أبيها المسيئة، وبدلا من استخدام ذكائها في تغيير واقعها، اعتمدت على أصدقائها من الطيور والفئران وكذلك الساحرة الطيبة، وفي النهاية يتزوجها الأمير -فارس أحلامها- ليخلصها من كل المشاكل والحرمان.

هذا تماما ما تواجهه النساء المصابات بمتلازمة سندريلا واللاتي يتجاهلن تطوير ذواتهن ويكرسن كل طاقتهن في البحث عن فارس أحلام بعصا سحرية، ويفضلن العيش في الملاذ الآمن، بينما يتولى الآخرون رعايتهن وحل جميع مشاكلهن.

ما متلازمة سندريلا؟

هي اضطراب نفسي يشير إلى مستوى غير صحي من اعتماد بعض النساء على الآخرين، وتعبر كذلك عن المخاوف المكبوتة في اللاوعي إلى حد يمنعهن من استخدام عقولهن وما يملكن من مقومات وإمكانيات بالشكل الذي يجعل منهن عاجزات ومعتمدات يتهربن من المسؤولية ولا يطورن من قدراتهن، وينتظرن قوة خارجية تنقذهن أو شخصا آخر يعتني بهن، وغالبا ما يكون المنقذ "رجلا" في سبيل الاستقرار والرفاهية.

ما أسباب متلازمة سندريلا؟

توضح المعالجة النفسية تارا برونتي لموقع "ستيلار" أن التنشئة الاجتماعية تلعب دورا محوريا في الإصابة بعقدة سندريلا ولا سيما أنه تتم تنشئة الولد على مواجهة المشكلات بينما غالبا ما يبدي الوالدان خوفهما بشأن سلامة الفتاة، فيترسخ بداخلها أنها كائن ضعيف، كذلك فإن أساليب التربية القائمة على الحماية الزائدة تعزز ميل الفتاة إلى الاعتماد على الآخرين.

وتضيف تارا أن هذه العقدة تتجلى عادة في العلاقات الرومانسية، إذ تتسرع الفتاة في اختيار شريك حياتها وتتشبث بالشخص الذي يُظهر لها الحب والعاطفة ويغدق عليها الهدايا وتتغافل عن علامات التحذير أو "الأعلام الحمراء" المحتملة، لأنها تفتقد المهارات اللازمة لأن تكون شخصا مستقلا في المجتمع.

الأعراض المرتبطة بعقدة سندريلا

ينقل موقع "يور تينجو" بعض السلوكيات التي تكشف عن إصابة المرأة بـ"عقدة سندريلا" ومنها:

عدم قدرتها على اتخاذ القرارات: تجد المرأة المصابة بعقدة سندريلا صعوبة في اتخاذ القرارات، وتقتنع بأن قرارات الرجال أكثر أهمية ودلالة من قراراتها.

تجد المرأة المصابة بعقدة سندريلا صعوبة في اتخاذ القرارات، وتقتنع بأن قرارات الرجال أكثر أهمية ودلالة من قراراتها. بحاجة دائما إلى رجل تعتمد عليه اعتمادا كليا: تنشأ أغلب الفتيات على الحكايات الخيالية ورؤية الحب من خلال عيون سندريلا والشاطر حسن والأميرة النائمة التي تنتظر أميرها حتى تفيق، بما يؤثر على تشكيل صورتهن لقيمة ذواتهن، وتعيش الفتاة على أنها أميرة مدللة تحلم باليوم الذي تلتقي فيه بأميرها المغوار وتتزوجه.

تنشأ أغلب الفتيات على الحكايات الخيالية ورؤية الحب من خلال عيون سندريلا والشاطر حسن والأميرة النائمة التي تنتظر أميرها حتى تفيق، بما يؤثر على تشكيل صورتهن لقيمة ذواتهن، وتعيش الفتاة على أنها أميرة مدللة تحلم باليوم الذي تلتقي فيه بأميرها المغوار وتتزوجه. لا تستطيع إعالة نفسها: تخطط أغلب النساء للاستقلال المادي في مرحلة ما من حياتهن، ولكن تجاهل ذلك واكتفاء المرأة بانتظار رجل لا ليشاركها الحياة بقدر ما تعتمد عليه اعتمادا كاملا، يؤكد أنها مثل سندريلا.

تخطط أغلب النساء للاستقلال المادي في مرحلة ما من حياتهن، ولكن تجاهل ذلك واكتفاء المرأة بانتظار رجل لا ليشاركها الحياة بقدر ما تعتمد عليه اعتمادا كاملا، يؤكد أنها مثل سندريلا. تفضل الأدوار التقليدية للأم وربة المنزل: قد تمتلك المرأة التي تعاني من عقدة سندريلا الكثير من المهارات والمؤهلات، وقد تكون حققت الكثير من النجاحات في حياتها، ولكنها عندما تتزوج وتجد رجلا يحقق لها الأمان المادي، تخفي ذاتها الحقيقية وتتخلى عن أحلامها.

قد تمتلك المرأة التي تعاني من عقدة سندريلا الكثير من المهارات والمؤهلات، وقد تكون حققت الكثير من النجاحات في حياتها، ولكنها عندما تتزوج وتجد رجلا يحقق لها الأمان المادي، تخفي ذاتها الحقيقية وتتخلى عن أحلامها. ليس لديها أي هوايات أو اهتمامات خارجية: تضع سندريلا كل آمالها ورغباتها جانبا، وتبني حياتها حول احتياجات ورغبات شريكها وإرضائه، خوفا من فقدان الأمان والثقة، كذلك تحاول فعل أي شيء لإبقائه سعيدا، لدرجة أنها تفقد الاتصال بشخصيتها الحقيقية واهتماماتها.

تضع سندريلا كل آمالها ورغباتها جانبا، وتبني حياتها حول احتياجات ورغبات شريكها وإرضائه، خوفا من فقدان الأمان والثقة، كذلك تحاول فعل أي شيء لإبقائه سعيدا، لدرجة أنها تفقد الاتصال بشخصيتها الحقيقية واهتماماتها. تستسلم للعلاقات المسيئة: تستطيع المرأة المصابة بعقدة سندريلا البقاء في علاقة سامة على أمل أن تنجح في يوم من الأيام مع القصة الرومانسية التي نسجتها في مخيلتها، لأنها لا تثق بذاتها ولا تعتقد أنها تستطيع النجاح بمفردها.

كيف تتغلبين على عقدة سندريلا؟

التعافي من عقدة سندريلا لا يعني الابتعاد عن الفطرة الأنثوية بقدر ما يهدف إلى إعادة التوازن الطبيعي للحياة، وهذه بعض الخطوات اللازمة للعلاج: