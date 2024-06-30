أسرة

كيف تتعرف على أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين؟

Adult woman giving helping hand to crying teenager girl, victim of bullying, abuse, violence, depressed patient, offering psychotherapy, support to lonely sad child sitting on floor; Shutterstock ID 2342909011; purchase_order: aljazeera ; job: ; client: ; other:
على الوالدين أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم وشعورهم بالإحباط واليأس (شترستوك)
30/6/2024

أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه حالة مرضية خطيرة يجب علاجها.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف على حالات الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

Sad child suffering from depression sitting alone in corridor feeling loneliness. Scared fearful small boy covering face in silhouette at home
الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية ولكنه حالة خطيرة يجب علاجها (شترستوك)

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال الصغار

يمر الأطفال الصغار بحالات من الصراخ والبكاء، وبعدها غالبا ما يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة. وتشمل الأعراض الجسدية للإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال الصغار ما يلي:

  1. فقدان الشهية.
  2. اضطرابات النوم.
  3. آلام البطن.
    Alone child boy fear stressful depressed emotion. Crying begging help.stop abusing domestic violence, person with health anxiety, people bad frustrated exhausted feeling down
    من أعراض الاكتئاب لدى الأطفال الصغار أنهم يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة (شترستوك)

أعراض اكتئاب الأطفال ما قبل مرحلة المدرسة

وبالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال عدة مظاهر، ومنها:

  1. الخمول.
  2. تقلب الحالة المزاجية.
  3. سرعة الانفعال.
  4.  العدوانية.
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    تقلب الحالة المزاجية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من أبرز أعراض الاكتئاب (شترستوك)

أعراض اكتئاب الأطفال في مرحلة المدرسة

أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراض الاكتئاب بشكل مختلف، وتشمل:

  1. الحزن.
  2. الشعور بالذنب.
  3. الخوف من الفشل.
  4.  وغالبا ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.
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    الانسحاب من العلاقات الاجتماعية من أبرز أعراض الاكتئاب في مرحلة المدرسة (شترستوك)

أعراض اكتئاب مرحلة البلوغ والمراهقة

وفي مرحلة البلوغ والمراهقة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال:

  1. اضطرابات النوم.
  2. فقدان الشهية.
  3.  نقص الوزن.
  4. تقلب الحالة المزاجية.
  5. الخمول.
  6. فقدان الاهتمام.
  7. انعدام الثقة بالنفس.
  8. الانسحاب من العلاقات الاجتماعية.
  9. وربما يقع المراهق في فخ تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.
    Upset Sad Stressed Depressed Teenager at window. Support Teen. Help Teenager. Teen Negative Emotions.
    في مرحلة البلوغ والمراهقة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال فقدان الاهتمام وانعدام الثقة بالنفس (شترستوك)

ما دور الوالدين؟

يؤكد الخبراء الألمان على أنه يجب على الوالدين أخذ الأمور على محمل الجد؛ عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم وشعورهم بالإحباط واليأس، حيث يجب عليهم استشارة الاختصاصي النفسي لمساعدتهم في تخطي الأمر.

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المصدر : الألمانية