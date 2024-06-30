كيف تتعرف على أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين؟

أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه حالة مرضية خطيرة يجب علاجها.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف على حالات الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال الصغار

يمر الأطفال الصغار بحالات من الصراخ والبكاء، وبعدها غالبا ما يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة. وتشمل الأعراض الجسدية للإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال الصغار ما يلي:

فقدان الشهية. اضطرابات النوم. آلام البطن.



أعراض اكتئاب الأطفال ما قبل مرحلة المدرسة

وبالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال عدة مظاهر، ومنها:

الخمول. تقلب الحالة المزاجية. سرعة الانفعال. العدوانية.



أعراض اكتئاب الأطفال في مرحلة المدرسة

أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراض الاكتئاب بشكل مختلف، وتشمل:

الحزن. الشعور بالذنب. الخوف من الفشل. وغالبا ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.



أعراض اكتئاب مرحلة البلوغ والمراهقة

وفي مرحلة البلوغ والمراهقة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال:

اضطرابات النوم. فقدان الشهية. نقص الوزن. تقلب الحالة المزاجية. الخمول. فقدان الاهتمام. انعدام الثقة بالنفس. الانسحاب من العلاقات الاجتماعية. وربما يقع المراهق في فخ تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.



ما دور الوالدين؟

يؤكد الخبراء الألمان على أنه يجب على الوالدين أخذ الأمور على محمل الجد؛ عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم وشعورهم بالإحباط واليأس، حيث يجب عليهم استشارة الاختصاصي النفسي لمساعدتهم في تخطي الأمر.