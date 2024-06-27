أصول ارتداء "الأبيض" للمدعوات في حفلات الزفاف

حتى زمن قريب كانت القاعدة الثابتة التي تحكم تطور مراسم حفلات الزفاف، عدم ارتداء الضيوف اللون الأبيض. ومع ذلك، ظهر مؤخرا في أكثر من مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي، حفلات زفاف ارتدت فيها بعض المدعوات اللون الأبيض، وهو ما أثار تساؤلات حول الآداب المتعلقة بارتداء الملابس في مثل هذه المناسبات.

هل يمكن ارتداء الأبيض؟

في العصور القديمة، لم تكن العروس، نفسها، ترتدي الأبيض، بل كانت ترتدي ما تراه مناسبا لها بغض النظر عن اللون. وارتدت العرائس قديما كل الألوان، حتى الأسود والألوان القاتمة وجدت لها مكانا.

بدأ تقليد فستان الزفاف الأبيض عندما تزوجت ملكة بريطانيا، فيكتوريا، التي شكّلت فترة حكمها ما يسمى بالعصر الفيكتوري، من الأمير ألبرت عام 1840. اختارت فيكتوريا فستانا من الساتان الأبيض مزينا بالدانتيل تم شغله يدويا. وبعد نشر صور الزفاف بدأت العرائس في تقليد أسلوب الملكة فيكتوريا من خلال ارتداء الفساتين البيضاء في حفلات الزفاف، لكنه كان محظورا على الضيوف.

وبشكل عام، ليس من المناسب للضيوف ارتداء اللون الأبيض في حفل الزفاف. نفت مصممة أزياء الزفاف، آني تشوي، بشكل قاطع، إمكانية ارتداء الضيوف الأبيض في حفلات الزفاف، وقالت "لا يجوز أبدا، إنها قاعدة عامة. يحمل اللون الأبيض معنى خاصا، مرتبطا بالعروس فقط".

وذكرت تشوي، في تصريحات صحفية لمجلة "فوغ" المعنية بالموضة وأسلوب الحياة، أن من حق الضيوف اختيار ما يتناسب مع أسلوبهم الشخصي، ولكن يجب أن يكون هناك بعض اللياقة، وأن أهم شيء يجب وضعه في الاعتبار هو عدم إزعاج العروس أو سحب الأضواء منها.

واعتبرت تشوي أنه من الآمن الابتعاد عن أي ملابس يغلب عليها اللون الأبيض أو الكريمي أو العاجي، "تنطبق قاعدة عدم اللون الأبيض، أيضا، على اللون الكريمي والعاجي والبيج. مرة أخرى، فكّري في لوحة الألوان الآخذة في الاتساع التي قد تلعب بها العروس، وعندما تكونين في شك، كوني حذرة".

وأضافت تشوي "إنها أفكار قديمة أن تعتقد المدعوات أن العروس سترتدي فستان أميرة أبيض كبيرا. إن شكل العروس اليوم يختلف ويمكن أن يكون مختلفا تماما عن التقليدي، فيمكن أن ترتدي العروس العاجي أو الكريمي وبموديلات مختلفة، لذا من الأفضل الابتعاد عن كل ما له علاقة بالأبيض".

محظورات أخرى

اتفق الخبراء على أنه يجب على ضيوف حفل الزفاف الابتعاد عن الفساتين البيضاء، وخاصة الطويلة أو المزركشة أو التي تحمل طابع الزفاف، حتى لا يحدث خلط بين العروس أو إحدى المدعوات، أو أن يتسبب ذلك في ضيق العروس يوم زفافها.

وبعيدا عن الأبيض، هناك ألوان أخرى وأنماط من الفساتين التي يفضل عدم ارتدائها في حفلات الزفاف، كما ذكرت مصممة حفلات الزفاف غابرييل هورويتز، في مقال على موقع "مارثا ستيورات"، منها تجنب ما يلي:

ارتداء فستان أبيض يحمل طبعات أو رسومات صغيرة.

الألوان الصاخبة أو اللامعة بشدة.

ارتداء الألوان المشابهة للون الأبيض، أو التي يمكن أن تظهر باللون البيض في صور الزفاف مثل الفضي والعاجي والكريمي والوردي والأزرق الفاتح.

ارتداء الفساتين المصنوعة كليا من الأقمشة مثل الدانتيل والتول، وتحديدا ذات الألوان الشبيهة بالأبيض.

تجنب ارتداء الفساتين ذات الألوان الفاتحة مع خط حافة يلامس الأرض أو ذات تنورة داخلية كبيرة تشبه التنورة التي ترتديها العروس أسفل فستانها.

استثناءات لارتداء الأبيض

على الرغم من اتفاق خبراء الموضة أن ارتداء الضيوف الأبيض في حفلات الزفاف أمر مستهجن وغير مقبول، هناك استثناءات يمكن فيها للمدعوات ارتداء الأبيض، منها:

1- حفلات زفاف ذات طابع خاص أي أن تطلب العروس من بعض المدعوات ارتداء اللون الأبيض، باعتبارهن وصيفات العروس أو عند إقامة حفل الزفاف على الشاطئ، قد تطلب العروس ارتداء الأبيض من المدعوات.

وفي كل الأحوال، يكون ارتداء اللون البيض نزولا على طلب العروس ورغبتها، ويمكنها توضيح مثل هذه الطلبات في دعوة الزفاف.

2- غير سائد أي ارتداء فستان تغلب عليه مجموعة متنوعة من الألوان الأخرى وخيط صغير من اللون الأبيض في جميع أنحاء الفستان، إذ يكون ذلك مقبولا لأن الأبيض ليس اللون السائد.

3- الدانتيل يسمح بارتداء الدانتيل الأبيض كطبقة خارجية، فقط، ويصمم على فستان ملون بطول مناسب، دون ذيل يشبه فساتين حفلات الزفاف.