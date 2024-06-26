كيف تتعاملين مع الخلافات الزوجية المستمرة؟ وكيف تصلحين "ديناميكيات" العلاقة؟

هل تساءلت يوما لماذا تتشاجرين مع زوجك بشأن المواقف والموضوعات نفسها مرارا وتكرارا؟ قد يبدو لك وكأن حواركما المتكرر خلال هذه الشجارات مُسجل؛ أنتِ تقولين الكلام ذاته وتسمعين من زوجكِ الردود نفسها في كل مرة، لا شيء يتغير!

هنا قد تكون الأزمة الحقيقية متمثلة بالكامل في "ديناميكيات العلاقة الزوجية" بينكما.

ما ديناميكيات العلاقة الزوجية؟

يوضح موقع "سيكولوجي توداي" أن العلاقة الشخصية بين الشركاء الرومانسيين تدور بشكل عام حول بعض النقاط المحورية التي تتعلق بالطريقة أو "الكيفية"، مثل:

كيفية طلب ما تريد.

كيفية حل الخلافات.

كيفية تجنب الصراع.

كيفية تعبير الشريكين عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض.

كيفية التعبير عن القلق أو عن وجود أي شكوى أو شيء غير مُرضٍ في العلاقة.

وقد تكون "الكيفية" سببا في تحقيق الانسجام في العلاقات، أو سببا في الجدال والشجار والنزاع.

ويمكن أن يُشار إلى "الكيفية" بـ"ديناميكيات" علاقتكما الشخصية، ويُقصد بالديناميكيات الأنماط التفاعلية أو الطرق المحددة التي يستجيب الشركاء لبعضهم البعض من خلالها، والتي تحدد الجودة المحسوسة للعلاقة.

تطور العلاقات الزوجية ديناميكياتها بشكل تلقائي بعد فترة من عيش الشريكين معا، والديناميكيات بطبيعتها ثابتة ومتكررة، فعندما تتم إثارة كلا الشريكين عاطفيا، فإنهما عادة ما يقولان ويقدمان على التصرفات نفسها بغض النظر عن موضوعات الخلاف.

علامات "الديناميكيات" الصحية

توفر العلاقات الأسرية السوية والمريحة ذات الديناميكيات المتناغمة، حياة أكثر رفاهية أفضل، فضلا عن مساهمتها في انخفاض معدلات الاكتئاب والمرض طوال حياة الشخص.

إلا أن الانسجام لا يعد أمرا مفروغا منه في العديد من العائلات، حيث تكون التفاعلات الصعبة أو الديناميكيات المعقدة الجوهر الأساسي للخلافات الزوجية.

ومن علامات الديناميكيات الصحية في العلاقة الزوجية:

القدرة على التعبير بصراحة عن أفكارك ومشاعرك واحتياجاتك.

الشعور بأن شريكك ينظر إليك على أنكِ مساوية له كما أنكِ تنظرين إليه على أنه مساوٍ لكِ.

الشعور الإيجابي تجاه نفسك.

القدرة على معالجة الخلافات بشكل فعال وعدم تجنب الخلافات حفاظا على السلام، بل يتم هنا خوض الصراعات والتعامل معها بطرق فعّالة وصحية.

أما الديناميكيات السلبية أو غير الصحية، فتنطوي باستمرار على قيام أحد الشريكين بإثارة غضب الطرف الآخر، وعدم قدرة الطرفين على التواصل بفعالية مع بعضهما البعض.

كيفية تحسين ديناميكيات علاقتك الزوجية

ماذا إذا كانت ديناميكيات علاقتك سلبية؟ هل بإمكانك هنا تحسينها أو تغييرها بالكامل، أما أنك ستظلين تُعانين منها حتى تتسبب في فشل علاقتك؟

الإجابة هنا هي أنه يمكنك تحسين وتغيير ديناميكيات علاقتك، وذلك من خلال ما يلي: