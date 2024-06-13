400 مليون طفل في العالم يتعرضون للعنف بأنواعه في منازلهم

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن قرابة 400 مليون طفل في العالم دون سن الخامسة والسادسة -أي 60% من الأطفال في هذه الفئة العمرية- يتعرضون لعنف نفسي أو عقاب جسدي في منازلهم بانتظام.

وأظهرت نتائج تقييمات أجرتها (يونيسيف) أن ما يقارب من 330 مليونا من هؤلاء الأطفال يتعرضون لعقوبات جسدية، مشيرة إلى الأهمية البالغة للعب في تطور الأطفال وصحتهم العقلية.

الحرمان من اللعب والتفاعل!

وكشفت البيانات الجديدة أيضا عن حرمان أطفال صغار كثر من اللعب والتشجيع والتفاعل مع والديهم والقائمين على رعايتهم.

وتؤكد النتائج أيضا أن للعب دورا مهما جدا في تطور الصغار، وفي الصحة العقلية للأطفال ووالديهم والقائمين على رعايتهم بناء على بيانات تبرز الانتشار الكبير لنقص الرعاية بما فيها التحفيز والتفاعل في المنزل.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة (يونيسيف) كاثرين راسل إن "تعرض الأطفال للإساءة الجسدية أو اللفظية، وحرمانهم من الرعاية الاجتماعية والعاطفية من ذويهم يقوض تقديرهم لذاتهم، بينما تسهم التنشئة الحانية والمرحة في إسعادهم وشعورهم بالأمان، ومساعدتهم في التعلم وبناء المهارات واستكشاف العالم من حولهم".

ويتجه مزيد من البلدان إلى حظر العقاب الجسدي للأطفال في المنزل، إذ سنت أكثر من نصف البلدان التي حظرت هذه الممارسة، وعددها 66 بلدا، قوانين ذات صلة في الـ15عاما الماضية، ورغم ذلك يبقى قرابة نصف مليار طفل دون الخامسة بلا حماية قانونية كافية.

وتظهر النتائج استمرار بعض الأعراف الاجتماعية المؤذية التي ترتكز عليها الأساليب العنيفة في تنشئة الأطفال في العالم، حيث يقول أكثر من ربع الأمهات والقائمين على الرعاية الأساسية إن العقاب الجسدي ضروري لتربية الأطفال وتعليمهم بشكل مناسب.

وتبرز هذه المعلومات، والتي نشرت أمس بالتزامن مع اليوم الدولي للعب الذي ينعقد للمرة الأولى، الفوارق في ممارسات الرعاية وتوفر فرص اللعب.

الافتقار لممارسة نشاطات

وهي تظهر تقديرات جديدة أن 4 من كل 10 أطفال بعمر 2-4 سنوات لا يحصلون على قدر كافٍ من التفاعل الإيجابي أو التحفيز في منازلهم، وهذا يعني احتمال تعرضهم للإهمال العاطفي، والشعور بالعزلة وانعدام الأمن ولمشكلات سلوكية قد تلازمهم بعد البلوغ.

ويفتقد واحد من كل 10 أطفال إلى ممارسة نشاطات مع القائمين على رعايتهم تعدّ مهمة جدا لتعزيز تطورهم الإدراكي والاجتماعي والعاطفي، مثل القراءة ورواية القصص والغناء والرسم.

وتظهر البيانات أيضا أن واحدا تقريبا من كل 5 أطفال بعمر 2-4 سنوات لا يلعب مع القائمين على رعايته في المنزل، وأن واحدا تقريبا من كل 8 أطفال دون الخامسة لا يمتلك دمى أو ألعابا في منزله.

وتبين الدراسات أن برامج تنشئة الأطفال المدعمة بالأدلة تحسن رعاية الأطفال، وتقلل العنف الأسري وسوء المعاملة، وتعزز الصحة العقلية للأطفال ووالديهم. ومن هذه البرامج تقديم توجيه بشأن الأساليب الإيجابية، وبناء علاقات قوية بين الأطفال ووالديهم، ودعم اللعب، والتأديب غير العنيف، والتواصل.

خطوات لنمو الأطفال في أمان

ولضمان نمو الأطفال في جو من الأمان والحب، تدعو اليونيسيف الحكومات إلى تعزيز الجهود والاستثمار في:

الحماية: تعزيز الأطر القانونية والسياسات التي تحظر وتنهي جميع أشكال العنف ضد الأطفال في المنزل.

تعزيز الأطر القانونية والسياسات التي تحظر وتنهي جميع أشكال العنف ضد الأطفال في المنزل. دعم تنشئة الأطفال: توسيع برامج تنشئة الأطفال المدعمة بالأدلة التي تعزز أساليب التربية الإيجابية والمرحة، وتمنع العنف الأسري.

توسيع برامج تنشئة الأطفال المدعمة بالأدلة التي تعزز أساليب التربية الإيجابية والمرحة، وتمنع العنف الأسري. التعلم عبر اللعب: زيادة توفير مساحات التعلم واللعب للأطفال، مثل رياض الأطفال والمدارس وساحات اللعب.

اليوم الدولي الأول للعب

وتضيف السيدة راسل "في اليوم الدولي الأول للعب، علينا أن نتوحد ونجدد التزامنا بإنهاء العنف ضد الأطفال، وتعزيز رعاية الأطفال الإيجابية والحانية والمرحة".

ولأول مرة احتفلت اليونيسيف وشركاؤها أمس 11 يونيو/حزيران 2024 للمرة الأولى باليوم الدولي للعب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتضمن ذلك ندوة رفيعة المستوى، ومساحة ونشاطات للعب، ونشاطات تعلم عبر اللعب لمرحلة ما قبل رياض الأطفال.

وتستند التقديرات الجديدة عن التأديب العنيف إلى مجموعة فرعية تضم 100 بلد تمتلك بيانات قابلة للمقارنة دوليا للفترة بين 2010-2023 تشمل 52% من الأطفال دون سن الخامسة في العالم.

أما فيما يتعلق بالعقوبة الجسدية، فتستند التقديرات الجديدة إلى مجموعة فرعية تضم 93 بلدا تمتلك بيانات قابلة للمقارنة دوليا للفترة 2008-2023 تشمل 52% من الإناث بعمر 15-49 عاما في العالم.

وبخصوص تقديم الرعاية وتوفر الدمى/الألعاب، فتستند التقديرات إلى مجموعة فرعية تضم 85 بلدا تمتلك بيانات قابلة للمقارنة دوليا للفترة 2010-2023، وإلى دراسات وطنية تشمل 57% من أطفال العالم بعمر 2-4 سنوات، و56% من أطفال العالم دون الخامسة.