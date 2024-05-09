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فيتامينات ومعادن لا غنى عنها لصحة شعر المرأة

الخضروات والفواكه غنية بالفيتامينات المهمة لجمال البشرة، مثل فيتامين A فيتامين C وفيتامين E. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn/dpa
الخضراوات والفواكه غنية بالفيتامينات المهمة لجمال البشرة والشعر (الألمانية)
9/5/2024

يمكن للمرأة التمتع بشعر صحي وجميل من خلال إمداد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن المهمة، التي تساعد على نمو الشعر من ناحية، وتحول دون تقصفه وسقوطه من ناحية أخرى.

فيتامين بي7

وأوضحت مجلة "ستايل بوك" الألمانية أن فيتامين بي7، المعروف أيضا باسم "البيوتين" أو فيتامين هـ، يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر، مشيرة إلى أن مصادره الغذائية تتمثل في الكبد وصفار البيض ورقائق الشوفان وجنين القمح والمكسرات وفول الصويا والطماطم والسبانخ والحبوب والفطر.

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الطماطم غنية بفيتامين بي7 المهم لصحة وجمال الشعر (شترستوك)

الحديد

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نمو الشعر يحتاج إلى الحديد، الذي تتمثل مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والبقوليات كالعدس وفول الصويا والمكسرات.

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المكسرات غنية بالحديد الضروري لنمو الشعر والزنك الضروري أيضا لتكوين الكولاجين المهم لجمال الشعر (شترستوك)

الزنك

كما يحتاج الشعر إلى الزنك لإنتاج الكرياتين المحتوي على البروتين، وهو المكون الرئيسي للشعر، كما أن الزنك ضروري أيضا لتكوين الكولاجين المهم لجمال الشعر.

وتتمثل المصادر الغذائية للزنك في اللحوم والجبن والحليب والبيض ومنتجات الحبوب مثل دقيق الشوفان، والمكسرات مثل الجوز أو الفول السوداني.

اليود

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع اليود بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر، حيث إن نقصه يؤثر بالسلب على وظيفة الغدة الدرقية، ما يتسبب في تقصف وتساقط الشعر.

وتتمثل المصادر الغذائية لليود في اللبن ومنتجات الألبان والأسماك البحرية كالسلمون والماكريل والخضراوات كالبروكلي والسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى ملح الطعام المدعم باليود.

أطعمة تحتوي على اليود

الكالسيوم

يمكن الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان وحليب الجوز وعصير البرتقال، ويمثل 1 إلى 2% من جسم المرأة، وهو عنصر أساسي لصحة العظام، ويلعب دورا في تنظيم ضربات القلب وتقلص العضلات، وفق موقع "إفري دي هيلث"، وتشير دراسة علمية نشرت في مكتبة الطب الوطنية 2017 أن هشاشة العظام تزيد بين السيدات بمقدار 4 مرات مقارنة بالرجال، إذ إن كثافة العظام لدى النساء تقل عن الذكور بغض النظر عن التغذية، كما أن كثافة العظام تبدأ في الانخفاض مع سن الـ30.
لذا، إذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من الكالسيوم، فينبغي الاعتماد على الحبوب الدوائية بعد استشارة الطبيب، بحسب المعاهد الوطنية للصحة.

ينبغي التنويع بين الأصناف، التي تنمو تحت الأرض وفوق الأرض؛ فالأصناف ذات الجذور والدرنات تزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والبيتا كاروتين، في حين تزخر الأصناف الورقية بالحديد وفيتامين C وحمض الفوليك. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpa
الأصناف ذات الجذور والدرنات تزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والأصناف الورقية غنية بالحديد وحمض الفوليك (الألمانية)

المغنيسيوم

يساعد في امتصاص الكالسيوم واستقلاب فيتامين دي، وتعزيز وظائف العضلات والأعصاب، كما يعد عاملا مساعدا لأكثر من 300 عملية فسيولوجية داخل الجسم، بحسب موقع "كلين إيتنغ كيتشن"، وتشمل قائمة المصادر الغذائية الغنية به البقوليات والخضراوات الورقية والمكسرات، كما تحتوي الأونصة الواحدة من اليقطين على 40% من حاجة المرأة اليومية من المغنيسيوم.

ويسهم في علاج مشاكل البشرة والهالات السوداء تحت العين، غير أن الأطعمة المصنعة تمنع من امتصاصه، وبالتالي تظهر التقلصات العضلية وأعراض التعب والإرهاق والغثيان واضطرابات المزاج.

وتوصي المعاهد الوطنية للصحة أن تحصل المرأة بداية من عمر 31 سنة فما فوق على 320 ملغم من المغنيسيوم يوميا، ولا سيما أن نسبة كبيرة لا تحصل على الكمية اليومية المطلوبة منه.

المصدر : مواقع إلكترونية