الزواج الثاني بعد الطلاق.. كيف تتجنب الفشل وتُنجح التجربة؟

ينظر البعض إلى الزواج الثاني على أنه انتصار للأمل على التجارب السيئة، إلا إن احتمالات فشل هذا الأمل قد تكون مرتفعة في بعض الأحيان.

يقول المنطق إن فرص نجاح الزواج الثاني بعد الطلاق، لا بد أن تكون أعلى بالنظر إلى اكتساب صاحبها النضج والخبرة الكافية من تجربته الأولى، إلا إن الإحصائيات تخالف المنطق في بعض الحالات، فهل كُتب على الزواج الثاني الفشل فعلا؟ وهل من سبيل إلى إنجاحه؟

ماذا تقول الإحصائيات عن الزواج الثاني؟

في الولايات المتحدة – على سبيل المثال -، تنتهي نصف حالات الزواج الأول بالطلاق، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. واللافت أن الزواج الثاني والثالث يفشلان بمعدل يتجاوز الـ65%.

ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، حيث تشهد الدول العربية نسب طلاق مرتفعة، ففي مصر، تجري 240 حالة طلاق يوميا، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، محتلة بذلك المركز الثاني بين الدول العربية، تسبقها الكويت بنسب طلاق تصل إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية.

وفي المركز الثالث والرابع، تأتي كل من الأردن وقطر، وقد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و37% على الترتيب.

ولأن تجربة الطلاق والوحدة قد تكون مؤلمة، فإن الكثيرين يندفعون لخوض تجربة جديدة، فينتهي الأمر بـ70% ممن جرّبوا الطلاق إلى الزواج مرة أخرى في مرحلة ما من حياتهم، بل ويعود 30% منهم للارتباط خلال عام واحد فقط من الانفصال.

ما أسباب فشل الزواج الثاني؟

يلفت الطبيب النفسي الأميركي لاري إف. والدمان مؤلف كتاب "كيف تجعل زواجك يعمل بشكل أفضل؟" (How to Make Your Marriage Work Better)، إلى أن الشخص الذي يقدم على تجربة الزواج الثاني يكون عادةً أكبر سنا وأكثر حكمة ونضجا، فيتعلم من أخطائه السابقة، ويعرف بشكل أفضل ما يريده وما يحتاجه في الشريك.

لذلك، افترض والدمان أن تكون معدلات الطلاق في حالات الزواج الثاني أقل بكثير من معدلاته في الزواج الأول وفقا للمعطيات السابقة. لكنه عاد وقال في مقال منشور على موقع مؤسسة "فايند سيكولوجيست"، إنه "رغم توقعاتنا المنطقية، فإن البيانات والإحصاءات، أثبتت أن معدل الطلاق في الزيجات اللاحقة أعلى بكثير من معدل الزواج الأول".

وأرجع والدمان أسباب فشل الزواج الثاني إلى بعض العقبات التي لم يواجهها الزواج الأول بالضرورة، وتشمل:

المال: يعد المال مشكلة كبيرة للعديد من الأزواج، لكنه يصبح أكثر إزعاجا في الزيجات الثانية، بسبب إعالة الأطفال من الزواج السابق، أو دفع نفقة الزوجة السابقة (التي تلزم بها قوانين بعض الدول).

يعد المال مشكلة كبيرة للعديد من الأزواج، لكنه يصبح أكثر إزعاجا في الزيجات الثانية، بسبب إعالة الأطفال من الزواج السابق، أو دفع نفقة الزوجة السابقة (التي تلزم بها قوانين بعض الدول). الأطفال: إحدى القضايا المثيرة للخلاف في الزواج الثاني هي الأطفال من الزواج السابق، فقد لا يتقبل الشريك -سواء كان رجلا أو امرأة- تربية وإعالة أبناء الطرف الآخر، أو يتعامل معهم بطريقة غير جيدة.

إحدى القضايا المثيرة للخلاف في الزواج الثاني هي الأطفال من الزواج السابق، فقد لا يتقبل الشريك -سواء كان رجلا أو امرأة- تربية وإعالة أبناء الطرف الآخر، أو يتعامل معهم بطريقة غير جيدة. الاستياء من الشريك السابق: عدم التحرر تماما من العلاقة السابقة وسيطرتها على التجربة الجديدة، ويظهر ذلك في استمرار المشاعر -حتى وإن كانت سلبية-، ومقارنة المواقف مع الشريك الجديد وإظهار رد فعل كبير إذا تعامل أحيانا، بطريقة تشبه التي كان يتعامل بها الشريك السابق.

عدم التحرر تماما من العلاقة السابقة وسيطرتها على التجربة الجديدة، ويظهر ذلك في استمرار المشاعر -حتى وإن كانت سلبية-، ومقارنة المواقف مع الشريك الجديد وإظهار رد فعل كبير إذا تعامل أحيانا، بطريقة تشبه التي كان يتعامل بها الشريك السابق. التسرع: بعد انتهاء الزواج الأول، يشعر البعض بالألم أو الفشل أو الإهانة، فيحاول تعويض ذلك سريعا قبل أن يتخلص من التجربة السابقة وتأثيرها، أملا في الحصول على بداية جديدة مشبعة عاطفيا ونفسيا. فالتسرع من علاقة إلى أخرى دون وقت كاف للتعافي واستكشاف العلاقة الجديدة بشكل كامل، قد يضعها في ورطة سريعا.

بعد انتهاء الزواج الأول، يشعر البعض بالألم أو الفشل أو الإهانة، فيحاول تعويض ذلك سريعا قبل أن يتخلص من التجربة السابقة وتأثيرها، أملا في الحصول على بداية جديدة مشبعة عاطفيا ونفسيا. فالتسرع من علاقة إلى أخرى دون وقت كاف للتعافي واستكشاف العلاقة الجديدة بشكل كامل، قد يضعها في ورطة سريعا. اللاوعي: عدم الشفاء من التجربة الأولى والتسرع في الارتباط الثاني قد يؤدي إلى فشل آخر. إذا انتهى الزواج، يميل الطرفان إلى إلقاء اللوم كله على الشريك السابق ونادرا ما يفكر في دوره في تلك العلاقة. ويبحث بعد ذلك دون وعي عن شريك آخر يتمتع بنفس مواصفات شريكه السابق، ليحاول عيش نفس التجربة مرة أخرى وتسليط الضوء على أخطاء شريكه. وينجذب دون وعي إلى الأفراد الذين لديهم خصائص معينة فتصبح العلاقة التالية في خطر.

كيف تُنجح تجربة الارتباط الثانية؟

ورغم التحديات التي قد تواجه نجاح الزواج الثاني، يأمل كثيرون في تجنّب فشل آخر والانتصار في معركة الأمل.

ولإنجاح تجربة الزواج الثانية، يُنصح الطرفان بالاهتمام ببعض الاعتبارات المهمة، ومنها: