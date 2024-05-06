كيف تتخلصين من "ذقن الفراولة"؟

قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن "ذقن الفراولة" عبارة عن تغيرات تطرأ على جلد الذقن، حيث تنشأ نقاط وأخاديد وتجاعيد على سطح الجلد مشابهة لمظهر ثمرة الفراولة.

وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات تحدث بسبب الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ومظهره المشدود مع التقدم في العمر، كما تلعب تعابير الوجه دورا في نشوء هذه التجاعيد.

الحقن بالبوتكس

وعن كيفية التخلص من ذقن الفراولة، أوضحت الجمعية أن الحقن بالبوتكس يمثل حلا أوليا لهذه المشكلة، وإذا كانت التجاعيد أكثر وضوحا، فيمكن حَقن البشرة بمزيج من البوتكس وحمض الهيالورنيك، فبينما يعمل البوتوكس على استرخاء العضلات، يقوم حمض الهيالورونيك بملء التجاعيد حول الفم.

العلاج بالليزر

وإذا كانت التجاعيد بارزة للغاية، فيمكن حينئذ اللجوء إلى العلاج بالليزر أو إلى الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية؛ حيث تعمل هذه الإجراءات العلاجية على تحفيز تكوّن مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

إبطاء ظهور التجاعيد

وعن كيفية إبطاء عملية ظهور التجاعيد بشكل عام، أوصت الجمعية بالابتعاد عن العوامل التي تحفز نشوء التجاعيد، قدر المستطاع، وهي: الأشعة فوق البنفسجية والتغذية غير الصحية (الإكثار من السكر والملح والدهون والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة) وقلة النوم، والتوتر النفسي.