أسرة

كيف تتخلصين من "ذقن الفراولة"؟

Senior woman with aging skin on grey background, closeup. Rejuvenation treatment
حَقن البشرة بمزيج من البوتكس وحمض الهيالورنيك يساعد على استرخاء العضلات وملء التجاعيد حول الفم (غيتي)
6/5/2024

قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن "ذقن الفراولة" عبارة عن تغيرات تطرأ على جلد الذقن، حيث تنشأ نقاط وأخاديد وتجاعيد على سطح الجلد مشابهة لمظهر ثمرة الفراولة.

وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات تحدث بسبب الشيخوخة، حيث يفقد الجلد مرونته ومظهره المشدود مع التقدم في العمر، كما تلعب تعابير الوجه دورا في نشوء هذه التجاعيد.

cropped close up of a middle-aged woman's closed mouth and chin, and creases in the skin which have been formed by facial expressions over time
"ذقن الفراولة" تغيرات تطرأ على جلد الذقن مشابهة لمظهر ثمرة الفراولة (غيتي)

الحقن بالبوتكس

وعن كيفية التخلص من ذقن الفراولة، أوضحت الجمعية أن الحقن بالبوتكس يمثل حلا أوليا لهذه المشكلة، وإذا كانت التجاعيد أكثر وضوحا، فيمكن حَقن البشرة بمزيج من البوتكس وحمض الهيالورنيك، فبينما يعمل البوتوكس على استرخاء العضلات، يقوم حمض الهيالورونيك بملء التجاعيد حول الفم.

Young woman having ching hyaluronic fillers done.
للتخلص من ذقن الفراولة يمثل الحقن بالبوتكس حلا أوليا لهذه المشكلة (غيتي)

 العلاج بالليزر

وإذا كانت التجاعيد بارزة للغاية، فيمكن حينئذ اللجوء إلى العلاج بالليزر أو إلى الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية؛ حيث تعمل هذه الإجراءات العلاجية على تحفيز تكوّن مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

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قلة النوم والتوتر النفسي من العوامل التي تحفز نشوء التجاعيد (الألمانية)

إبطاء ظهور التجاعيد

وعن كيفية إبطاء عملية ظهور التجاعيد بشكل عام، أوصت الجمعية بالابتعاد عن العوامل التي تحفز نشوء التجاعيد، قدر المستطاع، وهي: الأشعة فوق البنفسجية والتغذية غير الصحية (الإكثار من السكر والملح والدهون والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة) وقلة النوم، والتوتر النفسي.

المصدر : الألمانية