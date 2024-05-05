كيف تحول اقتناء حقائب اليد الفاخرة من رفاهية باهظة إلى استثمار مربح؟

قد يفوق سعر حقيبة يد نسائية جلدية -لا تتجاوز أبعادها 15×20 سنتيمترا- سعر سيارة صغيرة، إذ باتت هذه الإكسسوارات الفاخرة في سنوات قليلة مرغوبة جدا لدرجة أنها أصبحت استثمارا ماليا، وبدأ تداولها في سوق موازية.

ولم تعد المجلات النسائية مثلا، في العامين الأخيرين، تتحدث عن "امتلاك" أو "وضع" أو "شراء" هذه الحقيبة أو تلك، بل أصبحت تستخدم تعبير اختيار حقيبة "للاستثمار" فيها.

وتوضح نجمة الشبكات الاجتماعية ماي بيرتلو المتخصصة في السلع الفاخرة المستعملة ومديرة المنتجات في "فينتد"، أن قيمة بعض الحقائب الفاخرة تزيد أحيانا "بمجرد الخروج من المتجر".

وتشرح الباريسية التي اشترت في بداياتها بضع حقائب عادية أن "الاستثمار في حقيبة يد يعني ببساطة استخدامها (أو عدم استخدامها)، ثم إعادة بيعها مع استرداد قيمة الاستثمار على الأقل".

تقول بيرتلو إنها اهتمت بشراء حقائب يد قديمة تُعرض في مزادات لدار "دروو" عندما كانت طالبة، مسترشدة بنصائح "جدات الثمانينيات"، وتعلمت تصليحها، وكان ترتديها عندما تذهب إلى الجامعة، لكنها بدأت بتوسيع نطاق اهتمامها، ولجأت إلى شراء هذه الحقائب وإعادة بيعها إلى الخارج.

وتتزايد الحسابات المختصة في "الاستثمار" بحقائب اليد زيادة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجتذب خصوصا الشابات اللواتي لا تتوافر لديهنّ الإمكانات للاستثمارات التقليدية.

"الانجرار" للعبة المزايدات

لكن هذه الاستثمارات لا تخلو من المخاطر، بحسب مؤسسة موقع "بلان كاش" الفرنسي لتعليم الاستثمار للنساء ليا لوجون، والتي تنصح مثلا بعدم المشاركة في المزاد في اليوم الرئيسي تفاديا "للانجرار" إلى لعبة المزايدات.

وباتت دور المزادات تعوّل كثيرا على الإقبال على حقائب اليد الفاخرة المستعملة، وتوليها اهتماما لا يقلّ عن تركيزها على بيع لوحات كبار الفنانين.

واستعاضت "كريستيز" مثلا عن قسم الأزياء لديها بقسم للإكسسوارات، وحققت من خلالها مبيعات بقيمة 35.8 مليون دولار في هذا القطاع عام 2023.

وتوضح مديرة هذا القسم لوسيل أندرياني أن "الطلب كبير جدا"، مشيرة إلى أن "النموّ الذي يشهده هذا القسم استثنائي". وتفيد بأن 61% من الزبائن في قطاعها هم من جيل الألفية الذين تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، وأكثر من نصفهم يشاركون للمرة الأولى في المزادات الحضورية أو الافتراضية للدار.

وتلاحظ رئيسة قسم المنتجات الجلدية في منصة "كولِّكترز سكوير" المتخصصة التي أسسها موظفون سابقون في دار "آركوريال"، سارة بناني، أن ثمة منتجات ذات قيمة مؤكدة في هذه السوق، ومنها "حقيبتا (بيركين) و(كيلي) من دار (إيرميس)، والإصدارات المحدودة من حقائب (سبيدي)، وصناديق (لوي فويتون) القديمة، وحقائب (شانيل) المصنوعة من الجلود غير التقليدية، والتي شهدت أسعارها والطلب عليها زيادة كبيرة منذ إعلان دار الأزياء توقفها عن استخدام هذا النوع من الجلود".

"أعلى درجات الرفاهية"

وتعرض "كريستيز" و"كولِّكترز سكوير" حقائب "بيركين" في المزادات بسعر يبدأ من نحو 100 ألف دولار، في حين أنها قد تباع أحيانا بسعر نهائي فعلي يصل إلى نحو نصف مليون دولار.

فالدور المنتجة لهذه الحقائب تدير ببراعة لعبة العرض والطلب، فتحرص "إيرميس" مثلا على عدم بيع أي قطعة من "بيركين" إلا على قائمة الانتظار، مما يؤدي إلى نشوء اقتصاد موازٍ، وإلى مبيعات قياسية عبر المنصات.

ورفع شخصان من ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية ضد العلامة التجارية الفرنسية بعدما سئما الانتظار، متهمين إياها بانتهاج نظام يشجع المستهلكين على شراء كمية من الإكسسوارات ليكسبوا مكانة كافية تخوّلهم شراء "بيركين".

أما حقيبة 2.55 المبطّنة الشهيرة ذات السلسلة من "شانيل"، فكانت تباع بنحو 1600 دولار عام 2005، لكنّ ثمنها ناهز 11 ألف دولار عام 2024، بزيادة قدرها نحو 20% في عام واحد فحسب.

وتوضح الدار الباريسية ردا على سؤال عن هذه الزيادة، أن "الاستحصال على المواد التي تلبّي" متطلباتها "بات يتسم بقدر متزايد من الصعوبات"، وأن التضخّم أثّر على أسعار هذه المواد.

وتضيف "شانيل" أنها تحرص على "الاستمرار في تجسيد أعلى درجات الرفاهية"، رافضة "الاستسلام لإغراء زيادة حجم المبيعات".. ولكن ليس لإغراء زيادة الأسعار.