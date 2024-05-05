كريم الوقاية من الشمس الملون.. إليك أبرز مزاياه وطريقة استخدامه

يتمتع كريم الوقاية من الشمس الملون بمزايا عديدة، إذ يوفر حماية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم من الحروق الشمسية وشيخوخة البشرة.

وتشير مجلة "جولي" المتخصصة بالصحة والجمال إلى أن كريم الوقاية من الشمس الملون يمنح البشرة لونا موحدا ومظهرا متجانسا من خلال إخفاء مواضع الاحمرار والشوائب، مشيرة إلى أنه يغني بذلك عن استخدام كريم الأساس "فاونديشن" وكريم "بي بي".

ولتحقيق النتيجة المرجوة، ينبغي تنظيف البشرة وتجفيفها جيدا، مع تطبيق الكريم على الوجه والرقبة بقدر متساو بواسطة أطراف الأصابع أو إسفنجة، ثم تركه بعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيدا.

ويُراعى أيضا تجديد طبقة الكريم بانتظام للحفاظ على تأثيره، لا سيما عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، مع العلم أن كريم الوقاية من الشمس الملون يبهت لونه بفعل التعرق الشديد وملامسة الماء.