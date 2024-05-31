لست أُما سيئة.. هذه حقيقة هواجس ما بعد الولادة وهكذا تتعاملين معها

تزداد فرص إصابة الأمهات ببعض اضطرابات الصحة العقلية والنفسية إبان الولادة، وتعد هواجس ما بعد الوضع أحد أبرز هذه الاضطرابات.

ولكن، ما هواجس ما بعد الولادة؟ وهل تبالغين في فحص طفلك طوال الليل للتأكد من تنفسه؟ أم جال بخاطرك تصورات بأنه سيسقط من بين ذراعيك، بينما تلعبين معه وتدفعينه لأعلى؟

ما هواجس ما بعد الولادة؟

تُعرّف مواقع "فري ويل فاميلي" و"نيوز ميديكال" و"هيلث لاين"، هواجس ما بعد الولادة بأنها هواجس طبيعية تصيب 7 من كل 10 سيدات، ويمكن وصفها بأنها مجموعة من الأفكار المزعجة والخواطر السيئة والصور غير المرغوب فيها، والتي تتبادر إلى الذهن بشكل متكرر.

وتدور حول أشياء مرعبة تصيب الطفل، إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، مثل تخيل سقوطه من أعلى الدرج أو اختناقه تحت الماء في حوض الاستحمام أو صور ثابتة ومتكررة للطفل وهو ميت، وغيرها من السيناريوهات السيئة التي قد يتعرض لها الطفل وهو معك أو مع غيرك.

استجابة تكيفية

تخجل بعض الأمهات من البوح بمثل هذه الأفكار التي تأتي دون سابق إنذار، ويفضلن ألا يطلبن المساعدة خوفا من التشكيك في أمومتهن أو الحكم على سلامتهن العقلية، ويشعر بعضهن بالتوتر والخوف على الطفل.

المتخصصة في علم النفس السريري دكتورة كارولين بويد طمأنت كل أُم تعاني من هذه الهواجس بالقول، "أنت لست وحدك"، وتوضح لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن هذه الهواجس منتشرة وتعرف باسم "الأفكار المتطفلة"، وهي إحدى علامات خوف الأم على طفلها والقلق تجاه إصابته بأي مكروه، وعلى الفور يقوم الدماغ بخلق مثل هذه الأفكار لتنبيه الأم إلى خطر محتمل.

ووفق بويد، إذا كانت الأم تحمل سكينا أو كانت بالقرب من بعض السلالم أو نافذة مفتوحة، فإن الدماغ يتعرف على هذه الأشياء كتهديد محتمل للطفل، مما يدفعها إلى توخي الحذر والحفاظ على سلامة طفلها. فمثلا، إذا كانت الأم قلقة بشأن تدحرج عربة طفلها وسط حركة المرور، فإنها ستمسك بالعربة بشكل أكثر حرصا وإحكاما.

وتلفت المتخصصة في علم النفس إلى ضرورة الانتباه وعدم الخلط بين الأفكار المتطفلة وذهان ما بعد الولادة الذي يهيئ للأمهات سماع أصوات تأمرهن بإيذاء أنفسهن أو إيذاء أطفالهن، ويعتقدن أن هذه الأوهام حقيقية، ولا يدركن أنهن لسن على ما يرام، في حين أن الأمهات اللواتي يعانين أفكارا متطفلة يعترفن بأن هذه الأفكار خارج نطاق التفكير الطبيعي، ويشعرن بالانزعاج والتوتر منها.

ما أسباب هواجس ما بعد الولادة؟

تتداخل العديد من الأسباب والعوامل التي تساعد في ظهور هذه الهواجس، بحسب تقرير نشره موقع "لانساستر جينرال هيلث" ومنها:

التغيرات الهرمونية: تنخفض مستويات هرموني الأستروجين والبروجستيرون بعد الولادة بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى الإحساس بكآبة النفاس وزيادة التصورات السيئة.

تنخفض مستويات هرموني الأستروجين والبروجستيرون بعد الولادة بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى الإحساس بكآبة النفاس وزيادة التصورات السيئة. غريزة الأمومة: تعزز غريزة الأمومة الرغبة المتزايدة في حماية الطفل، ومراقبة أي تهديد قد يضر به، فيقوم العقل بمعالجة أسوأ المخاوف عن طريق هذه التصورات.

تعزز غريزة الأمومة الرغبة المتزايدة في حماية الطفل، ومراقبة أي تهديد قد يضر به، فيقوم العقل بمعالجة أسوأ المخاوف عن طريق هذه التصورات. الإجهاد والقلق والصدمة: تحفز هذه المشاعر الأفكار المتطفلة لدى الأمهات، ولا سيما مع زيادة مسؤولياتهن الجديدة، ومحاولة التكيف مع صور أجسادهن بعد الولادة.

تحفز هذه المشاعر الأفكار المتطفلة لدى الأمهات، ولا سيما مع زيادة مسؤولياتهن الجديدة، ومحاولة التكيف مع صور أجسادهن بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة: قد ترتبط الأفكار المتطفلة باكتئاب ما بعد الولادة.

ظاهرة طبيعية قد تتطور إلى وسواس قهري

حاول الباحثون دراسة هذه الهواجس وعلاقتها بالوسواس القهري بعد الولادة، ومنها ما أكدته دراسة كبيرة لقسم الطب النفسي بجامعة بريتيش كولومبيا الكندية عام 2019 أن هذه الخيالات المزعجة حول إيذاء الأمهات الجدد لأطفالهن، هي ظاهرة طبيعية وشائعة بين جميع الأمهات تقريبا، ويطلق عليها "الأفكار المتطفلة" لأنها تتعارض كليا مع القيم وما يُعتقد أنه صحيح.

وبحسب الدراسة، نشرت في عدة مواقع منها "إن سي بي آي" و"تودايز بارنت"، والتي أجريت على ما يقرب من 800 من الأمهات الحديثات، أفاد 70% بأن لديهن أفكارا متطفلة غير مرغوب فيها تجاه أطفالهن، وأشار 50% منهن أن لديهن أفكارا متطفلة لإيذاء أطفالهن عن قصد.

وعلقت المؤلفة الرئيسية للدراسة والأستاذة بقسم الطب النفسي بجامعة بريتيش كولومبيا، دكتورة نيكول فيربروزر قائلة، بأن النساء اللاتي يعانين من هذه الأفكار أقل إقبالا على إيذاء أطفالهن.

ومع ذلك فإن نسبة تتراوح بين 2% إلى 24% تزيد أفكارهن المزعجة على الحد الطبيعي بشكل يؤثر على رفاهية الأم والمولود حتى تتطور إلى اضطراب الوسواس القهري الذي يعزز ارتباط الأمهات بأطفالهن بشكل مفرط أو يدفعهن إلى المبالغة في الابتعاد خوفا من أفكارهن السلبية، وفق موقع "ميد".

ويتفق أستاذ علم النفس في جامعة كارولينا الجنوبية جوناثان إبراموفيتز والمشارك في الدراسة، أن الأفكار المتطفلة تنتشر عالميا بين كل الأمهات والآباء الجدد تقريبا، ويوضح أنه تحدث مع أمهات لديهن أفكار حول رمي أطفالهن من النوافذ أو وضعهم في الميكرويف.

كما تخيلت إحداهن نفسها وهي تُغرق طفلها في حوض الاستحمام، وتصورت أخرى أن شخصا يسرق طفلها بينما تتجول في الشارع حتى كادت تصرخ، مضيفا أن هذه الحالات هي لأمهات طبيعيات لا يعانين من أي اضطراب يذكر، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

إستراتيجيات للحد من الأفكار المتطفلة

يقدم مركز الرعاية الصحية بولاية بنسلفانيا الأميركية مجموعة من النصائح للحد من الأفكار المتطفلة بعد الولادة ومنها:

الاهتمام بالصحة العقلية عن طريق:

مشاركة ما تشعرين به مع الزوج أو أحد أفراد العائلة، وذكري نفسك بأن هذه الأفكار طبيعية وأنك لستِ أُما سيئة، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الدعم الإيجابي من المحيطين يساعد في تعزيز كفاءة الأم.

اشغلي عقلك ببعض الأنشطة التي تتطلب التركيز، مثل حل الكلمات المتقاطعة أو سودوكو أو المسائل الرياضية.

تجاهلي الأفكار المزعجة، إذ يؤكد الخبراء أن هذه الأفكار تحدث كضرورة فطرية للحفاظ على سلامة طفلك، وأن احتمالية التصرف بناء عليها منخفضة للغاية.

استشارة اختصاصي الصحة العقلية إذا لزم الأمر، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية للسيطرة على الأعراض وإدارتها.

الاهتمام بالرعاية الذاتية من خلال: