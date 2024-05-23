كيف تحافظين على مكياجك في حرارة الصيف؟

تعد حرارة الصيف من الأشياء التي تزعج بعض النساء، كونها تتسبب في سيلان المكياج، ويفسد جمال الإطلالة.

وليصمد المكياج أمام حرارة الصيف، أوصت مجلة "ستايل بوك" بتحضير البشرة جيدا قبل وضع المكياج، وذلك باستخدام طبقة من مستحضر "البرايمر" الذي يعمل على تصغير مسام البشرة، ويمنحها مظهرا موحدا ومتجانسا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي بعد ذلك تطبيق كريم "بي بي" أو "سي سي"، إذ يمتازان بقوام خفيف ويعملان على ترطيب البشرة، في حين ينبغي الابتعاد عن مستحضرات كريم الأساس ذات القوام الثقيل وقدرة التغطية العالية، نظرا لأنه سرعان ما تتكون بقع قبيحة المظهر عندما يسيل العرق.

ومن المفيد أيضا وضع طبقة رقيقة من البودرة الشفافة، والتي تمنح البشرة مظهرا طبيعيا، مع مراعاة تثبيت المكياج بواسطة "سبراي التثبيت".

ولتزيين الشفاه، من الأفضل استخدام مستحضرات أحمر الشفاه ذات المظهر المطفأ بدلا من المستحضرات ذات القوام الكريمي، نظرا لأنها تحتوي على كميات أقل من الزيت والشمع.

وبالنسبة للعيون، فإنه ينبغي عند تطبيق الماسكارا والآي لاينر والكحل وظلال الجفون استخدام المستحضرات المقاومة للماء، والتي يمكنها الصمود أمام العرق.

ومن المفيد أيضا استخدام مناديل امتصاص الزيوت، والتي تعمل على امتصاص الزيت من البشرة لتخلص البشرة من اللمعان سيئ المظهر.