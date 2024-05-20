5 إستراتيجيات لمواجهة اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال
يعرّف اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة على أنه اضطراب نفسي ينجم عن تأخر النمو العصبي، يبدأ عادةً في مرحلة الطفولة ويتسبب -كما يتضح من اسمه- بنقص الانتباه مع فرط النشاط والاندفاعية.
الأخصائية الألمانية للعلاج السلوكي للأطفال والمراهقين الدكتورة يوزيفا كانزمان، قالت إن الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة يواجه أحيانا صعوبات في اتباع الأوامر أو معالجة المعلومات بسرعة ودقة أو السيطرة على تصرفاته، مشيرة إلى أنه يعاني أيضا من تدهور التحصيل الدراسي بسبب عدم القدرة على التركيز.
وأضافت كانزمان أن التعامل مع الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة يمثل تحديا كبيرا للوالدين والمدرسين، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة الاضطراب من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية المنبهة والأدوية المضادة للذهان، إلى جانب العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي.
إستراتيجيات مهمة
ويمكن مواجهة اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة من خلال الطرق التالية:
- الهيكل: ينبغي للوالدين وضع عادات وسلوكيات خلال الحياة اليومية وصياغة الواجبات المطلوبة من الطفل بوضوح.
- المديح: يساعد مديح الطفل على السلوك الجيد والنجاحات الصغيرة في تقوية ثقة الطفل بنفسه.
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تنظيم وقت الفراغ: من المفيد للطفل تنظيم وقت فراغه، وممارسة الرياضة، مع الإقلال من الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات.
- التغذية الصحية: من المفيد اتباع الطفل لنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة مع الإقلال من السكريات والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
- النوم الصحي: تساعد الطقوس الثابتة على تمتع الطفل بنوم صحي وهانئ. ويُوصى بأن يقرأ الطفل قبل النوم بدلا من مشاهدة شيء ما أو ممارسة ألعاب الفيديو.