كيف تنظفين إسفنجة المكياج؟ ومتى تتخلصين من مستحضرات التجميل؟

ينصح خبراء الصحة والتجميل بتغيير إسفنجة المكياج بعد البدء باستخدامها لـ3 إلى 6 أشهر كحد أقصى، كما ينصحون بتعقيم علب المكياج وغيرها من أدوات الزينة من وقت إلى آخر، لحمايتها من البكتيريا والجراثيم، التي قد تنتقل إليها عند الاستخدام، وتتسبب بدورها في الإصابة بأمراض جلدية.

لكن كيف تحافظين على نظافة إسفنجة المكياج؟ وكيف ومتى ولماذا تعقمين أدوات ومستحضرات زينتك أيضا؟

كيف تنظفين إسفنجة المكياج؟

أوصت مجلة "ستايلت" بتنظيف إسفنجة المكياج ذات الشكل البيضاوي بانتظام لتخليصها من بقايا المكياج المتراكمة عليها والبكتيريا العالقة بها، والتي يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة والالتهابات والبثور، ما يُفسد جمالها ورقتها.

وأوضحت المجلة، المعنية بالموضة والجمال، أنه ينبغي تنظيف إسفنجة المكياج بماء فاتر بعد كل استخدام، مع مراعاة تنظيفها بشكل عميق بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

ويتم التنظيف العميق عبر وضع الإسفنجة في وعاء مملوء بماء دافئ، وكمية مناسبة من شامبو الأطفال أو المنظف المخصص لإسفنجة المكياج لمدة 30 دقيقة تقريبا، ولا يجوز استخدام منظف أوانٍ أو صابون كيميائي، حتى لا تتعرض البشرة للتهيج.

وخلال هذه المدة ينبغي فرك إسفنجة المكياج جيدا مع توخي الحرص والحذر من أن تتشقق.

وفي الخطوة الأخيرة، يتم شطف إسفنجة المكياج جيدا بماء فاتر، ثم وضعها على منشفة أو منديل ورقي حتى تجف تماما.

كيف تعقمين علب وأدوات المكياج؟

كما أوصت المجلة "ستايل بوك" بتعقيم علب المكياج -مثل علبة ظلال الجفون- من وقت إلى آخر، وذلك لحمايتها من البكتيريا والجراثيم.

وأوضحت المجلة المتخصصة في التجميل أنه ينبغي لهذا الغرض استعمال مستحضرات التعقيم المخصصة لمستحضرات المكياج.

ولتجنب وصول البكتيريا والجراثيم إلى علب المكياج من الأساس، ينبغي تنظيف اليدين جيدا قبل استعمال علبة المكياج، مع غلق العلبة فور الانتهاء من استخدامها.

ومن المهم أيضا تنظيف أدوات المكياج من وقت إلى آخر، نظرا لكونها مرتعا للبكتيريا والجراثيم، على أن يتم تغييرها بانتظام.

كيف تحافظين على صلاحية مستحضرات التجميل؟

ومن الضروري أيضا الانتباه إلى تاريخ صلاحية مستحضرات التجميل، والتخلص منها عند ملاحظة أية تغيرات طارئة عليها مثل: تغير اللون أو انبعاث رائحة كريهة منها.

وقالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، إنه يمكن الحفاظ على صلاحية مستحضرات التجميل من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، أبرزها عدم فتح العبوة إلا عند الحاجة إلى استخدامها، مع مراعاة غلقها جيدا بعد ذلك.

وأضافت هوبر أنه ينبغي أيضا أن تكون الأصابع نظيفة عند استعمالها لوضع الكريم، وإن كان من الأفضل استعمال ملعقة الصيدلي "سباتيولا" لهذا الغرض.

ومن المهم أيضا تنظيف أدوات المكياج المختلفة مثل الفرشاة والإسفنجة بصفة منتظمة، بواسطة صابون أو منظف أوانٍ أو شامبو لطيف.

متى تتخلصين من مستحضرات التجميل؟

بشكل عام تصل صلاحية معظم مستحضرات التجميل وهي في حالة مغلقة إلى 30 شهرا بدءا من تاريخ إنتاجها.

وإذا كانت مدة صلاحية أحد المستحضرات أقل من ذلك، فيتم الإشارة إلى تاريخ الصلاحية بالشهور بعد فتح العبوة، على سبيل المثال (6 شهور)، مع رمز لعلبة كريم مفتوحة.

وينبغي التخلص من مستحضرات التجميل في حالة ملاحظة أية تغيرات طرأت على اللون أو الرائحة أو القوام حتى لو لم يكن تاريخ الصلاحية قد انتهى بعد، وفق نصيحة مجلة "ستايل بوك".