كيف تتجنب تنشئة طفل اتكالي وتعلم ابنك حل المشاكل بمفرده؟

خلال رحلة التعرف على الحياة من حولهم، يواجه الأطفال العديد من المشاكل المختلفة؛ سواء تعلّق الأمر بالتعامل مع العمليات الحسابية الصعبة وغيرها من الأزمات الدراسية، أو بسبب ضغط الأقران والخلافات مع الأصدقاء، أو غيرها من أنواع المشاكل.

هنا تكمن أهمية تعليم الطفل مهارات حل المشكلات بمفرده، والتي تساعده بدورها على التعامل بفعالية مع المواقف الصعبة.

فكيف يمكن غرس مهارات حل المشاكل والتعامل مع الصعوبات لدى الطفل منذ الصغر؟ وما أثرها في حياته اليومية والمستقبلية؟

تعزيز أدوات الطفل

تقول المستشارة النفسية والتربوية الدكتورة رولا أبو بكر للجزيرة نت إن تعليم مهارات حل المشكلات للأطفال "يعد أمرًا بالغ الأهمية في تطورهم، لأنه يزودهم بالأدوات الأساسية للتغلب على مصاعب الحياة وتحقيق النجاح، وتعزيز التفكير الناقد وتنمية الإبداع والتحلي بالمرونة، وتشكيل سلامتهم النفسية وآفاقهم المستقبلية".

وتشرح المستشارة، "أولاً وقبل كل شيء، تؤثر مهارات حل المشكلات بشكل كبير في الحالة النفسية للطفل؛ فعندما يتعلم كيفية تجاوز العقبات بشكل مستقل، يكتسب شعورًا بالتمكين والثقة بالنفس، ويصبح أقل خوفًا من الفشل وأكثر استعدادًا لتحمل المخاطر".

"وتعزز هذه الثقة احترامه لذاته وتنمي عقله وشخصيته، وهي ضرورية للتعلم على مدى الحياة"، وفق رولا أبو بكر، "كما تعزز المهارات الاجتماعية من خلال التعاون والتواصل مع الآخرين في سبيل حل المشكلات المشتركة".

ويسهم تعليم مهارات حل المشكلات في تعزيز قدرة الطفل على بناء علاقات إيجابية، "ليصبح قادرا على التأقلم مع المواقف الصعبة والتغلب على التحديات بشكل بَناء، حيث تنمو لديه الرغبة في التعلم الدائم لاكتشاف حلول جديدة ومبتكرة".

تزويد الطفل بالفرص

وترى المستشارة النفسية والتربوية، أن أحد أساليب تشجيع الطفل على تطوير مهارات حل المشكلات بشكل فعال تكمن في تزويده بالفرص لحل المشاكل وتحديات الحياة من خلال الانخراط في مهام مثل:

حل النزاعات مع أقرانه.

التخطيط للنزهات العائلية.

تقديم تحديات مبتكرة وتفاعلية تشد انتباه الطفل وتحفزه على التفكير الابداعي.

استخدام الألعاب الإبداعية والأنشطة لتنمية قدرات الطفل على التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول غير تقليدية.

تشجيع الطفل على المشاركة في أنشطة جماعية تتطلب حلا مشتركا للمشكلات.

استخدام قصص وحكايات تحتوي على مشاكل وتحديات وتوفر نماذج لحلول.

أهمية التوجيه والتشجيع

وتؤكد رولا أن تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات أمر بالغ الأهمية لتطورهم الشامل ونجاحهم في المستقبل، "فمن خلال تعزيز هذه المهارات، نقوم بتمكين الأطفال ليصبحوا أفرادًا يتمتعون بالمرونة وسعة الحيلة والقدرة على التكيف، وقادرين على التغلب على التحديات وتحقيق أهدافهم".

مع التوجيه والتشجيع الصحيحين، يمكن للأطفال تطوير قدرات قوية على حل المشكلات والتي ستخدمهم جيدًا طوال حياتهم، وفق رولا أبو بكر.

سلوك يؤثر على المستقبل

من جانبه، يقول المستشار التربوي الدكتور عايش نوايسة، "لا شك أن بناء شخصية الطفل المتوازنة نفسيا وعاطفيا واجتماعيا مرتبط بالممارسات الحياتية، ويعتمد بشكل كبير على الطريقة التي يتعامل بها الأهل مع الطفل من خلال السلوك التربوي الذي يمارس معه".

وعادة ما تتسبب طريقة تعامل الأسرة مع الطفل في جعله أكثر اعتمادا على الأهل في حل المشكلات التي تواجه، ما قد يترك أثرا سلبيا وينشأ طفلا اتكاليا.

ويؤكد نوايسة "أن هذا السلوك زمني، بحيث يسير مع الطفل في جميع مراحل حياته، وبالتالي يصبح شخصا اتكاليا عاجزا ومتذمرا دوما أمام ما يواجهه من مشكلات وتحديات في الحياة اليومية".

وبحسب المستشار التربوي، فإن الأصل في التربية الأسرية أن توجه الطفل لحل المشاكل التي تواجهه منذ بداية حياته؛ "فعندما يبدأ بالمشي ويسقط مثلا، فلندعه ينهض وحده، وهكذا يتعلم منذ البداية كيف يواجه مشكلاته بنفسه".

من ناحية أخرى، يقول نوايسة إن "على المؤسسات التربوية والاجتماعية أن توفر للطفل المساحة الكافية لحل المشكلات التي تواجهه من خلال الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تجعله أكثر إبداعا في التفكير، وهذا يحتاج إلى بيئة تسمح للطفل بالخطأ، وتعزز لديه الأمان النفسي والاجتماعي، بحيث تجعله يتعلم من أخطائه، وتسمح له بالبحث عن حلول في بيئة خلاقة".

مهارات الطفل في حل المشكلات

من جانبه، نشر موقع "موم جونكيشن" بعض الأساليب التي من شأنها تنمية مهارات الطفل في حل المشكلات، ومنها: