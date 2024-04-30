ما الحل الأمثل للتعامل مع الطفل الذي يريد كل شيء؟

يتمتع كل طفل بشخصية مختلفة عن أقرانه، ولكن تبقى شخصية الذي يريد كل شيء لنفسه الأكثر صعوبة في التعامل معها، كونه عنيد يصر على رأيه، ولا يقبل غيره.

وتظهر تصرفات الطفل الذي يريد كل شيء أن لديه أنانية، ولا يحب المشاركة، ويحب امتلاك كل شيء لوحده. فكيف يكتسب هذا السلوك؟ وما المسؤولية التي تقع على الوالدين في تعزيز هذا السلوك أو تقويمه؟ وكيف يمكن تخليصه من الرغبة في الحصول على كل شيء؟

لماذا يريد الطفل كل شيء؟

تقول المرشدة التربوية سيرين حجيج إن أول الأسباب التي تجعل "الطفل يريد كل شيء" هو إعطاء الأم أو الأب صغيرهما كل شيء يطلبه، حتى أنها قد تسحب لعبة من يد غيره وتعطيها له، أو تفرط في تدليله، لافتة إلى أننا "دائماً ما نرى الطفل الأناني يمسك بشيئين في يديه، وربما احتاج واحدا فقط منهما، فيرمي الثاني على الأرض، والسبب أن الأم تبالغ في تدليله وتقديم كل ما يطلبه وزيادة".

وتبين أنه في حال حرص الوالدان على هدوئهما وصبرهما، فإن طفلهما سيتميز بهاتين الخاصيتين. وإذا كان أحدهم عنيدًا ولا يقبل كلمة لا، فمن الطبيعي أن يحذو طفله حذوه، لذلك على الأب والأم التحلي بالمرونة والهدوء ليكونا قدوة لطفلهما.

نصائح لرفض ما يريده الطفل

وتقدم التربوية مجموعة من النصائح التي قد تساعد الوالدين على رفض ما يريده الطفل، وهي:

الخصوصية: الخطوة الأولى يجب أن يعرف الطفل معنى الملكية الخاصة، وأن عليه ألا يعتدي على ملكية غيره، وأن يحترم ملكية الآخرين، مهما أعجبته لعبة أو أي طعام في يد غيره فيجب عليه ألا يسحبه منه.

الخطوة الأولى يجب أن يعرف الطفل معنى الملكية الخاصة، وأن عليه ألا يعتدي على ملكية غيره، وأن يحترم ملكية الآخرين، مهما أعجبته لعبة أو أي طعام في يد غيره فيجب عليه ألا يسحبه منه. المشاركة: تعويد الطفل على حب المشاركة في العمل أو اللعب الجماعي، مما يساعد في علاجه وتخلصه من هذه الصفة.

تعويد الطفل على حب المشاركة في العمل أو اللعب الجماعي، مما يساعد في علاجه وتخلصه من هذه الصفة. تبرير الرفض : إذا قررت الرفض، فإن إبداء السبب يساعد الطفل على فهم القرار. وينصح بإبداء سبب واضح ومختصر.

: إذا قررت الرفض، فإن إبداء السبب يساعد الطفل على فهم القرار. وينصح بإبداء سبب واضح ومختصر. التزام القرار: إذا استسلم الأهل عندما يلح الطفل على طلبه ويبدي انزعاجه من الرفض، فسيلجأ دائمًا إلى ذلك للحصول على ما يريد.

إذا استسلم الأهل عندما يلح الطفل على طلبه ويبدي انزعاجه من الرفض، فسيلجأ دائمًا إلى ذلك للحصول على ما يريد. أسلوب الحديث: يجب مراعاة عدم التحدث إلى الطفل عن بصيغة الأمر، لأن ذلك يزيد إصراره على عدم الالتزام، فاتباع أسلوب الحوار والتواصل مع الطفل ينمي فيه التعاون مع أبويه.

يجب مراعاة عدم التحدث إلى الطفل عن بصيغة الأمر، لأن ذلك يزيد إصراره على عدم الالتزام، فاتباع أسلوب الحوار والتواصل مع الطفل ينمي فيه التعاون مع أبويه. تقديم خيارات بديلة: يمكن استبدال "لا يمكنني شراء هذا لك لأنه مكلف للغاية" بعبارة "دعنا نذهب إلى المنزل ونفكر بأشياء أخرى يمكن أن نشتريها لاحقا".

يمكن استبدال "لا يمكنني شراء هذا لك لأنه مكلف للغاية" بعبارة "دعنا نذهب إلى المنزل ونفكر بأشياء أخرى يمكن أن نشتريها لاحقا". إعطاء ملاحظات ذات أهمية: إذا تقبل الطفل الرفض، فينصح بالثناء عليه لما أبداه من تصرف جيد.

إذا تقبل الطفل الرفض، فينصح بالثناء عليه لما أبداه من تصرف جيد. نشاطات هادفة: انخراط الطفل في نشاطات إيجابية، بهدف صرف طاقته في مجالات أكثر نفعًا وفائدة.

انخراط الطفل في نشاطات إيجابية، بهدف صرف طاقته في مجالات أكثر نفعًا وفائدة. الثناء والمدح: يجب الثناء على أفعال الطفل الحميدة، إذ إن ذلك يزيد من حبه لوالديه، كما يشعر بأنه مميز عندهما.

يجب الثناء على أفعال الطفل الحميدة، إذ إن ذلك يزيد من حبه لوالديه، كما يشعر بأنه مميز عندهما. الحسم والحزم: اختيار الأسلوب المناسب حسب شخصية صغيرك وعمره هي أفضل كيفية للتعامل معه الطفل الذي يريد كل شيء.

اختيار الأسلوب المناسب حسب شخصية صغيرك وعمره هي أفضل كيفية للتعامل معه الطفل الذي يريد كل شيء. وضع قوانين المنزل: مع الطلب من الجميع الالتزام بها. فتعويد الطفل منذ الصغر على اتباع قوانين البيت تنمي فيه الهدوء وتقبل الرفض من والديه، دون نسيان تلبية حاجاته ورغباته الأساسية وتعليمه الصبر والقناعة.



الطريقة الفضلى للحد من طلبات الطفل

وتنصح مدربة الحياة والباحثة في تعديل سلوك الأطفال والمراهقين دينيس رويدين في مقال نشره موقع "أومبويرينغ بارينتس" اعتماد الخطوات التالية كطريقة فضلى للتعامل مع الطفل الذي يريد كل شيء، للحد من طلباته المستمرة، هي:

تدريب الطفل على أن يصبح أقل تطلبا، وأكثر تهذيبًا عندما يريد شيئًا ما، وذلك بالجلوس معه، ومناقشة الفرق بين السلوك الذي يتبعه في طلبه، والأسلوب الذي ينبغي اتباعه. وإن لم يطلب الطفل بالطريقة اللائقة، فيمكن لفت انتباهه وتصحيح الطريقة، والطلب منه السؤال بطريقة لائقة ومهذبة.

وأكثر تهذيبًا عندما يريد شيئًا ما، وذلك بالجلوس معه، ومناقشة الفرق بين السلوك الذي يتبعه في طلبه، والأسلوب الذي ينبغي اتباعه. وإن لم يطلب الطفل بالطريقة اللائقة، فيمكن لفت انتباهه وتصحيح الطريقة، والطلب منه السؤال بطريقة لائقة ومهذبة. تعليم الطفل آداب الحديث، وكذلك أسلوب التواصل مع الآخرين، بما في ذلك قول "من فضلك" و"شكرًا".

وكذلك أسلوب التواصل مع الآخرين، بما في ذلك قول "من فضلك" و"شكرًا". التزام الهدوء، لا تستخدم القوة الجسدية كردة فعل لمطالب الطفل، إذ يمكن أن يؤثر ذلك في سلوكه مع مرور الوقت.

لا تستخدم القوة الجسدية كردة فعل لمطالب الطفل، إذ يمكن أن يؤثر ذلك في سلوكه مع مرور الوقت. وضع حدود وقواعد واضحة ، بهدف تحجيم رغبة الطفل في الحصول على كل شيء يقع عليه نظره ويريده، وذلك من خلال تعريفه بهدوء بما يمكن ولا يمكن الحصول عليه، ليتعود على ذلك منذ نعومة أظافره، وكي لا يتوقع ما هو أكثر.

، بهدف تحجيم رغبة الطفل في الحصول على كل شيء يقع عليه نظره ويريده، وذلك من خلال تعريفه بهدوء بما يمكن ولا يمكن الحصول عليه، ليتعود على ذلك منذ نعومة أظافره، وكي لا يتوقع ما هو أكثر. إسناد بعض المهام للطفل للقيام بها، وذلك بحسب عمره، وتعويده على ذلك لينشأ معترفًا بمبدأ المسؤولية، وليصبح متفهمًا لمعناها العميق في كل موقف حياتي يمر به.

وذلك بحسب عمره، وتعويده على ذلك لينشأ معترفًا بمبدأ المسؤولية، وليصبح متفهمًا لمعناها العميق في كل موقف حياتي يمر به. إصدار الأوامر يستفز الطفل، ويطور فيه العناد، لذلك يفضل تقديم اقتراحات بأسلوب هادئ ولغة واضحة.



متى يلتزم الأطفال بالقواعد؟

وتنوه الباحثة في تعديل سلوك الأطفال والمراهقين رويدين إلى أن جميع الدراسات أثبتت أن الأطفال يلتزمون بالقواعد والحدود الموضوعة من الوالدين عندما يشعرون بالأمان والثقة تجاه الوالدين في حال وضع القواعد وتنفيذها، لافتة إلى أن الطفل يحتاج للرعاية والاهتمام من والديه واحتوائه، لذا على الوالدين دعم أطفالهما وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فالصراخ على الأطفال بشكل دائم يضعف شخصيتهم ويحولهم لأشخاص عنيفين.