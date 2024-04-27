بمكونات طبيعية.. طريقة تحضير "ماء ميسيلار" لتنظيف الوجه

من بين أكثر المعضلات التي قد تواجه السيدات في العناية ببشرتهن، هو إيجاد المستحضر المناسب الذي يضمن تنظيفا عميقا للبشرة دون أن يعرضها لمخاطر الجفاف وخسارة الترطيب الطبيعي في طبقاتها الخارجية. وما قد لا تعرفينه هو أن ماء ميسيلار قد يكون الحل لتحقيق تلك المعادلة الصعبة.

فهو محلول تنظيف لطيف مناسب لجميع أنواع البشرة. ويمكن ومن خلال مسح الجلد بقطعة قطنية نظيفة منقوعة فيه أن تزيل الشوائب مثل الأوساخ والزيوت والمكياج، وذلك دون تجريد الجلد من الزيوت التي يحتاجها أو يتلفها.

بالإضافة إلى ذلك، لن تحتاجي حتى إلى شطف ماء ميسيلار عن وجهك بعد الاستخدام، بسبب لطفه على الجلد وغناه بالمغذيات المرطبة.

في هذا التقرير نستعرض طريقة تحضير وصفة مياه ميسيلار منزلية الصنع لضمان استخدام مكونات طبيعية ونظيفة، لتحقيق خطوة تنظيف عميق مثالية لروتين جمالك اليومي في العناية بالبشرة.

أولا: ما ماء ميسيلار؟

ماء ميسيلار هو ماء منظف يستخدم لتنظيف البشرة وتنعيمها وترطيبها في خطوة واحدة. ويكمن سر هذا المستحضر الآمن في اعتماده على "المذيلات" (Micelles)، وهي مركبات من الجزيئات الصغيرة التي تجذب الأوساخ والمكياج دون إزالة الرطوبة، أو تسبب تهيج الجلد.

وفي وصفة ماء ميسيلار المنزلية، سيتم استخدام مركبات زيتية من مكونات طبيعية لكي تكون بمثابة عامل التنظيف الذي يلتصق بالأوساخ والزيوت والمكياج على الجلد لتنظيفه بشكل لطيف وآمن، من خلال استخدامه بالطريقة التقليدية على قطعة من القطن لإزالة شوائب البشرة.

استخدامات ماء ميسيلار

يعمل بشكل مثالي كمنظف لطيف على البشرة الحساسة أو المصابة بالبثور وحب الشباب.

إذا أضيف مستحضر "بندق الساحرة" Witch hazel (سائل لعلاج حب الشباب يباع في الصيدليات)، فيمكن استخدامه أيضا كتونر لتهدئة الوجه وتوحيد اللون.

عملي ومفيد خارج المنزل كمنظف منعش للوجه خلال اليوم.

يمكن استخدامه كمطهر لليدين أثناء التنقل أو السفر.

يمكن نقع فرش المكياج فيه لتنظيفها.

اعتمادا على كمية ونوع المكياج، يمكن إزالته بماء ميسيلار دون شطفه.

مكونات ماء ميسيلار المنزلي بماء الورد:

كوب من ماء الورد الطبيعي والنقي.

نصف ملعقة صغيرة من الليسيثين النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من صابون قشتالة الطبيعي الخالي من العطور.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من ليسيثين عباد الشمس.

5 قطرات من زيت عطري من اختيارك.

وللتحضير، امزجي المكونات السالف ذكرها باستخدام الخلاط، أو في وعاء عميق باستخدام المضرب اليدوي، واخفقي بعناية إلى أن تتجانس المكونات جيدا في مزيج مخملي ناعم.

صبي السائل في حاوية بخاخ زجاجية داكنة اللون لحماية المزيج من تأثير الضوء والتلف، واحفظيه في الثلاجة للاستخدام عند الحاجة، وذلك لتأثير منعش وبارد على بشرتك خلال فصل الصيف.

وصفة ماء ميسيلار بزيت الأرجان والجوجوبا:

كوب من الماء الدافئ النقي المقطر.

نصف ملعقة صغيرة من الليسيثين النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الزيت المرطب، مثل الأرغان والجوجوبا.

نصف ملعقة صغيرة من الصابون السائل النقي بدون عطور.

بضع قطرات من الزيت العطري، مثل زيت الورد أو اللافندر أو شجرة الشاي.

وبنفس الطريقة السالف ذكرها تقريبا، ضعي أولا الماء الدافئ في قارورة البخاخ الزجاجية. ثم أضيفي المكونات الأخرى في وعاء وامزجيها بعناية ثم انقليها إلى زجاجة البخاخ داكنة اللون ذات الغطاء المحكم للاستخدام بسهولة عند اللزوم.

ستعمل المكونات وزيت الأرغان والجوجوبا على تنظيف البشرة بعمق، وفي الوقت نفسه إضافة عنصر ترطيب عميق إضافي، مما يجعله مثاليا كغسول لطيف وتونر في وقت واحد.

طريقة الاستخدام

في حين أن هناك العديد من الاستخدامات لماء ميسيلار، إذا كنت تخططين لاستخدامه كمنظف للوجه، فكل ما ستحتاجه هو قطعة قطن مستديرة أو قطعة قماش للتنظيف.

رجي الزجاجة جيدا قبل الاستخدام، واسكبي القليل من ماء ميسيلار على قطعة القطن، ثم امسحي بلطف حول عينيك وشفتيك ووجهك بالكامل. مع ضرورة عدم فرك البشرة بقسوة.

يمكن ترك البشرة تجف في الهواء دون تجفيف أو شطف بالماء.

وإذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، اتبعي غسل البشرة بماء ميسيلار بترطيبها بعناية باستخدام زيوت الوجه المغذية وكريمات الترطيب العميق المناسبة لنوع بشرتك في الصباح والمساء.