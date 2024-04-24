أسرة

في ديار بكر التركية أنامل نسائية تنسج سجاد الصوف لتصديره إلى اليابان

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24/4/2024

تتعلم النساء مهارة نسج السجاد في ولاية ديار بكر (جنوب تركيا)، لتنسج أناملهن سجاد الصوف بحرفية وإتقان في أحد مراكز دعم الأسرة بمنطقة سور في قلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان.

اجتازت النساء صانعات السجاد أولا دورة تدريبية لتعلم فن نسجه، ضمن أنشطة مركز دعم الأسرة في سور، ثم بدأن بنسج السجاد الصوفي بناء على نماذج النقوش المرسلة من قبل شركة يابانية.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
عينة السجاد المنسوج في ديار بكر نالت إعجابا كبيرا باليابان (الأناضول)

وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه.

وتشمّر صانعات السجاد في سور عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي.

على آلات عدة للنسيج تعمل النساء دون كلل أو ملل على حبك الخيوط بشكل متناسق لتشكيل السجاد والنقوش المطلوبة.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. وأدلى منسق مركز دعم الأسرة -2 إلكنور ديميريل بتصريحات لمراسل وكالة الأناضول. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
إيلكنور دميريل: خلال السنوات العشر الماضية تلقت 5450 امرأة التدريب في المركز بمختلف الدورات (الأناضول)

دورات التدريب

بدورها، قالت منسقة مركز دعم الأسرة إيلكنور دميريل إن المركز الذي يخدم المرأة منذ عام 2014 يقدم 14 دورة مختلفة، بينها دورة تعلم النسيج.

وأشارت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تلقت 5450 امرأة التدريب في المركز بمختلف الدورات، حيث يحصلن على شهادة تدريب تمكنهن من أن يصبحن مدربات رئيسيات.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
صانعات السجاد في سور يشمرن عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج (الأناضول)

وأكدت منسقة المركز أن النساء اللواتي يحضرن الدورات يحصلن على مكاسب مالية، إضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بينهن.

وأوضحت أن 12 امرأة يشاركن حاليا في دورة نسج السجاد، حيث يعملن على تلبية طلبية من شركة أجنبية.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
صانعات السجاد في سور يعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي (الأناضول)

من ديار بكر إلى اليابان

وبشأن عملية نسج السجاد وتصديره إلى اليابان، قالت دميريل "نرسل السجاد المنسوج بأيادي النساء الماهرات من ديار بكر إلى اليابان، حيث يبلغ طول السجادة الواحدة 86 سنتيمترا وعرضها 74 سنتيمترا، جذب السجاد اهتماما كبيرا في اليابان، والعدد الحالي من العاملات لدينا لا يكفي لتلبية الطلب، ونهدف إلى الوصول لأعداد كافية لتلبية ذلك".

وبينت دميريل أن المركز يترقب انضمام مزيد من الفتيات إلى دوراته التدريبية الخاصة بالنسيج، حيث تكسب المتدربات نحو 4 آلاف ليرة تركية للسجادة الواحدة (الدولار يعادل نحو 32 ليرة).

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. أدلى تركان سيفير، المدرب الرئيسي في دورة نسج السجاد، بتصريحات لمراسل وكالة الأناضول. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
توركان سيفير: نترقب انضمام متدربات لنعلمهن نسج السجاد ونوفر لهن أيضا مكاسب مالية (الأناضول)

دورات متنوعة

من جهتها، أفادت المدربة الرئيسية في دورة "نسج السجاد" بالمركز توركان سيفير بأن المتدربات اللواتي يكملن نسج السجاد أثناء التدريب يحصلن على مقابل مالي.

وأوضحت أن عدد الأيام المخصصة لنسج السجاد تختلف باختلاف مستوى إتقان المتدربات عملية النسج.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
المتدربات الجدد يكملن دورة تعلم نسج السجاد خلال شهرين (الأناضول)

وقالت إن المتدربات الجدد يكملن دورة تعلم نسج السجاد خلال شهرين، وكلما زاد إتقان المتدربات انخفضت الفترة من 15 إلى 20 يوما.

وتابعت "نترقب انضمام متدربات لنعلمهن نسج السجاد ونوفر لهن أيضا مكاسب مالية".

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
بحرفية وإتقان تنسج صانعات السجاد في مدينة ديار بكر التركية سجاد الصوف (الأناضول)

حرفة صعبة

من ناحيتها، قال المتدربة بوكيت آكبي إنها تشارك في دورة نسج السجاد منذ 3 أشهر، حيث انتهت من نسج سجادتها الأولى وتم إرسالها إلى الخارج، وتعمل حاليا على نسج السجادة الثانية.

وأكدت أن دورات المركز عززت تواصلها الاجتماعي مع زميلاتها وأكسبتها مبالغ مالية.

بكل حرفية واتقان، تنسج أنامل سيدات في مدينة دياربكر التركية (جنوب) سجاد الصوف بأحد مراكز دعم الأسرة في منطقة "سور" بقلب المدينة، ليتم تصديره لاحقا إلى اليابان. وبعد أن نالت عينة السجاد المنسوج إعجابا كبيرا في اليابان، قدمت الشركة طلبا لاستيراد كمية كبيرة منه. وتشمّر صانعات السجاد في "سور" عن سواعدهن لتلبية الطلبات الواردة من الخارج، ويعملن بجد واجتهاد لصنع السجاد الصوفي. أدلت المتدربة بوكيت أكبي بتصريحات لمراسل وكالة الأناضول. ( Ahmet Kaplan - وكالة الأناضول )
بوكيت آكبي: نسج السجاد صعب بالنسبة للمبتدئات ولكن عند إتقان الحرفة يصبح عملا أكثر متعة (لأناضول)

وأضافت "نصنع السجاد حسب الطلب، ويسعدنا إرسال السجاد من ديار بكر إلى الخارج، وسنفعل ذلك طالما وردتنا طلبات، وحاليا لدينا طلبات نحاول إتمامها".

وأشارت إلى أن "نسج السجاد أمر صعب بالنسبة للمبتدئات، ولكن عند إتقان الحرفة يصبح النسيج عملا أكثر متعة".

المصدر : وكالة الأناضول