5 نصائح لجعل منزلك بيئة آمنة للأطفال الصغار

1- تأمين الأدراج والأرفف: يحذر المدير التنفيذي للجمعية الألمانية يوخن فينيغ، من عدم تثبيت وحدات الأدراج أو الأرفف بواسطة الوسائل المرفقة، سواء كان ذلك بدافع الإهمال أو الجهل، نظرا لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تتمثل في سقوط وحدات الأدراج أو الأرفف، إذا حاول الطفل التسلق عليها.