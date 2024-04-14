كيف تستخدمين مبرد الأظافر بطريقة صحيحة؟

لتشذيب الأظافر بالمبرد العديد من الفوائد، إذ يمنع تعرضها للتشقق والتقصف والإصابات من ناحية، ويحمي الأظافر من العدوى مثل عدوى الفطريات من ناحية أخرى.

مجلة "جولي" الألمانية المتخصصة في بالصحة والجمال، أوضحت أنه ينبغي استخدام مبرد مناسب مثل المبرد الزجاجي أو الكريستالي أو المصنوع من الورق المقوى ذي حبيبات يتراوح عددها بين 180 و240 حُبيبة، في حين ينبغي الابتعاد عن المبرد المعدني، نظرا لأنه قد يُلحق تلفيات بالأظافر.

ولتجنب تقصف الأظافر، يُراعى أيضا تشذيب الأظافر بالمبرد في اتجاه واحد وليس في كلا الاتجاهين، ويُفضل من الحافة الخارجية باتجاه المنتصف.

كما يُراعى تشذيب الأظافر بالمبرد برفق وبقدر متساو، مع تجنب الضغط الشديد على الظفر، كي لا تلحق تلفيات به.

ويُراعى أيضا معالجة سطح الظفر فقط من دون التوغل بداخله.

وبعد استخدام المبرد ينبغي العناية بالأظافر بواسطة كريم يد أو زيت أظافر غني بالمواد المرطبة.