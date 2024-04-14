ودعي المبيدات الحشرية السامة.. 13 بديلا آمنا لمنزلك

نشرت مجلة الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، في نهاية فبراير/شباط الماضي، نتائج دراسة أشار باحثوها لاكتشافهم رابطا بين المبيدات الحشرية، ومرض باركنسون.

أجرى الدراسة باحثون من معهد "بارو" للأعصاب، مستخدمين بيانات 21.5 مليون مريض، منذ عام 2009، لتحديد التوزيع الجغرافي لمصابي باركنسون، حول الولايات المتحدة. خلص الباحثون إلى انتشار المرض في 13 ولاية، بمعدل 25% أكثر من غيرها، لذلك بحثوا عن علاقة محتملة بين باركنسون، واستخدام 65 مبيدا حشريا في تلك الولايات، واكتشفوا إيجابية العلاقة، بنسب تختلف وفق المكون الفعال في المبيد، وتكرار التعرض له.

عبر الباحثون عن قلقهم في تقرير الدراسة، بسبب إشارة دراسات سابقة للرابط بين باركنسون ومبيدات حشرية وزراعية أخرى، لكن لا تزال مئات المبيدات الأخرى التي لم تتم دراستها، ومتاحة بالأسواق.

أخطار ممتدة

نستخدم المبيدات الحشرية داخل وخارج البيت، لإبادة النمل، والصراصير، والذباب، وحماية نباتات الزينة، وحديقة البيت من الآفات، إلى أن ارتبطت رائحتها في عقلنا بالنظافة، أو اخترعت شركات مبيدات بلا رائحة، حتى بتنا نستخدمها من دون قلق من تحسس أطفالنا من رائحتها.

وضحت نتيجة الدراسة السابقة رابطا شكت فيه التقارير العالمية لسنوات، مع أن نتيجتها لم تكن صادمة أكثر من سابقاتها، فنشر موقع المكتبة الأميركية للطب، في عام 2022، ملخص نتائج سنوات من البحث العلمي لآثار المبيدات الحشرية على صحة الإنسان. صنف التقرير الآثار قصيرة المدى بأعراض مثل: تهيج العين، وتحسس الجهاز التنفسي، وصداع، وقيء، وطفح جلدي، أما الآثار طويلة المدى، وإن كان بكميات ضئيلة، فتتضمن: أمراض عصبية، وسرطان، وربو، واضطراب الجهاز التناسلي، وأمراض القلب، والعقم.

لم ترتبط الأعراض الجانبية بالاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية، بل ارتبط بالتعرض لكميات ضئيلة على مدى زمني طويل، عن طريق التلامس، والشم. لذلك ينبغي قصر استخدامنا الشخصي للمبيدات الحشرية على الحالات المهددة لصحة أفراد الأسرة.

كيف تصنعين مبيدا آمنا؟

تنصحك وكالة حماية البيئة الأميركية باستخدام المبيدات الحيوية، وعرفتها بأنها مبيدات حشرية مشتقة من مواد طبيعية، تعطل تناسل الحشرات، أو تطردها، ثم تتحلل مكونات المبيد في البيئة، ولن تضر أطفالك أو حيواناتك الأليفة عند لمسها.

يقل سعر المبيدات الحيوية عن المبيدات الكيميائية، لكن يعد اختلاف نوع المبيد الحيوي وفق الحشرة التي تريدين طردها عيب تلك المنتجات الوحيد، لذلك نوضح لك أفضل مبيد حيوي لكل احتياج:

1- نصح تقرير لصحيفة "فوربس" برش كرات قطن بـ10 قطرات من زيوت عطرية، وتوزيعها على مناطق انتشار الحشرات، وخصت زيت الشاي والكافور للقضاء على الصراصير، وزيت النعناع والليمون للبعوض، والنعناع للعناكب، وزيت الخزامى والنعناع للبراغيث.

3- افركي عشبة الريحان في الغرفة المعرضة لدخول الذباب، أو علقي نبتة الريحان على أسوار الشرفة لمنع الحشرات الطائرة.

4- لا ترمي تفل القهوة المحمصة بعد شرب كوبك الصباحي، بل انثريه حول مصدر النمل.

5- يتوفر زيت السترونيلا في هيئة شموع، وأكياس معطرة، ورذاذ، وجميعها يحميك من البعوض، والعث، والصراصير.

6- تخلصي من النمل بإضافة ربع كوب خل أبيض، إلى كوبين من الماء، وبضع قطرات من زيت النعناع أو الكافور، ورشي المحلول على المناطق التي ظهر عندها النمل.

7- إذا كنت من سكان الدور الأرضي، أو تحيط حديقة بمنزلك، فعليكِ حماية محيط منزلك من الحشرات والزواحف، بتعليق أكياس الشيح حول النوافذ، وتقطيع حبات البصل والثوم، وربطها في كيس من القماش الخفيف، وتوزيعها حول البيت، ونثر مسحوق الفلفل الأسود والأحمر الحار عند السور.

8- ينصحكِ موقع "جرينر إيديل" للمعيشة المستدامة، بزراعة نباتات طاردة للحشرات والزواحف، مثل: الريحان، والثوم، والنعناع، والشيح، وزهرة الأقحوان، والنعناع، وإكليل الجبل.

9- اصنعي مصيدة ذباب بملء عبوة بلاستيكية أو معدنية بشراب سكر أو عسل أو ضعي فيها ثمرة فاكهة ناضجة، واثقبي سطح العبوة ثقوبا تتسع لمرور الذباب. سينجذب الذباب إلى رائحة السكر، ليرتشف طعاما حلوا، لكنه لن يقو على الخروج بمجرد أن تبتل أجنحته.

10- هل تعرفين أن مطهرات الأسطح تندرج تحت قائمة المبيدات الحشرية؟ تحتوي تلك المطهرات على تركيبات كيميائية لقتل الميكروبات، والبكتيريا المسببة للرائحة، ومنع انتشار الجراثيم، لكن يسهل تحقيق تلك الأهداف بالخل الأبيض، ويمكنك استخدام خل الشعير لمنع انتشار عدوى الإنفلونزا في منزلك، وكلاهما يقضي على الروائح الكريهة، والنمل، لكن ينبغي تخفيف الخل بالمياه قبل رش النباتات المصابة بالنمل، كي لا ترتفع حموضة التربة.

11- أضيفي ملعقة من زيت الزعتر، أو القرنفل، أو القرفة، أو الأوريجانو، لكل لتر مياه، لقتل البكتيريا الكامنة في المطبخ، أو على الأثاث، والفراش، وغسل الخضروات للقضاء على مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

12- يتوفر مبيد "العصوية التورنجية- Bacillus thuringiensis" أو "بي تي-BT" في متاجر المستلزمات الزراعية، على هيئة رذاذ، ومسحوق، وحبيبات، ويحتوي بكتيريا تولد بروتينات تقتل الحشرات ويرقاتها، بعد 1: 5 أيام من التعرض لها، وتستهدف مادة "بي تي-BT" البعوض، والفراشات، والخنافس، والذباب، والديدان، والعث.

11- صنفت مجلة "نيويورك" زيت النيم أفضل مبيد حشري حيوي للاستخدام المنزلي، بإضافة 10 غرامات زيت إلى كل لتر ماء، ومزجهما بالصابون إذا أردت لمسح الأرضيات.

12- يعد منع الحشرات والزواحف من دخول بيتك خط دفاعك الأول، لذلك تنصحك "الجمعية الأميركية للدفاع عن الموارد الطبيعية" بإصلاح النوافذ المكسورة، والأبواب المتآكلة، واستخدمي مادة السليكون لسد الثقوب والشقوق، ولا تستخدمي الأسمنت، أو البلاستيك، أو الألياف المعدنية، أو الفينيل، لأن الحشرات والقوارض تأكلها.

13- كذلك تجنبي تعليق مصابيح ذات إضاءة بيضاء أو زرقاء عند مدخل البيت، لأن الحشرات تنجذب لهما، واستبدلي مصباحكِ بآخر يشع ضوءا برتقاليا أو أصفر.