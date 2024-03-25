كيف يحافظ الطالب على تركيزه أثناء الصيام؟

في وقت ينصرف فيه الكثيرون إلى العبادة في شهر رمضان، يضطر الكثير من التلاميذ للجمع بين الدراسة والواجبات الدينية. وللحفاظ على الطاقة والتركيز الكافيين، يُنصح الطلاب بالالتزام ببعض الممارسات خلال الشهر الفضيل.

وتوضح المتخصصة في علم النفس السلوكي الدكتورة رولا معلوف، للجزيرة نت، أن للصيام فوائد معرفية ونفسية، إذ يسهم في تقليل الجهد المبذول في هضم الطعام والطاقة التي يحتاجها الجسم وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التركيز والهدوء.

أفضل طرق المذاكرة في رمضان

وتقدم معلوف مجموعة من النصائح للحصول على أفضل طرق المذاكرة في رمضان، والتي تساعد الطلبة على التركيز والانتباه والقيام بواجباتهم:

المحافظة على نمط معين من النوم، ومحاولة المحافظة على عدد ساعات نوم مناسبة، لأنه من المحتمل بقاء الطالب مستيقظا لوقت متأخر في شهر رمضان، مما يسبب اختلاف نمط النوم، لذلك يجب تعديل نمط النوم لضمان الحصول على قسط جيد من الراحة حتى لا يتسبب في الإرهاق والتعب في فترة الدراسة. كما يُنصح بالحرص على النوم المعتدل، بحيث لا يزيد ولا يقل عن 8 ساعات، حتى لا يؤثر على التركيز والاستيعاب.

ومحاولة المحافظة على عدد ساعات نوم مناسبة، لأنه من المحتمل بقاء الطالب مستيقظا لوقت متأخر في شهر رمضان، مما يسبب اختلاف نمط النوم، لذلك يجب تعديل نمط النوم لضمان الحصول على قسط جيد من الراحة حتى لا يتسبب في الإرهاق والتعب في فترة الدراسة. كما يُنصح بالحرص على النوم المعتدل، بحيث لا يزيد ولا يقل عن 8 ساعات، حتى لا يؤثر على التركيز والاستيعاب. شرب الماء وتناول التمر، إذ يعتبر شرب الكثير من الماء خلال ساعات الإفطار من أهم الإجراءات لمنع الجفاف، الذي يؤثر على التركيز وقد يسبب الصداع. كما أنه من الضروري الإفطار على التمر لتعويض نقص السكر في الجسم وإمداده بالطاقة.

إذ يعتبر شرب الكثير من الماء خلال ساعات الإفطار من أهم الإجراءات لمنع الجفاف، الذي يؤثر على التركيز وقد يسبب الصداع. كما أنه من الضروري الإفطار على التمر لتعويض نقص السكر في الجسم وإمداده بالطاقة. تناول الطعام الصحي خلال الإفطار والسحور، وعدم الاستسلام للأطعمة غير الصحية الدهنية والمقلية، التي تسبب الشعور بالخمول والكسل وعدم القدرة على التركيز أثناء الدراسة. وينصح بتناول الطعام الصحي مثل الأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والجوز واللوز والموز في وجبة السحور، ومن المهم الإكثار من تناول المكسرات والأسماك الغنية بالأوميغا 3، إذ إنها تساعد على زيادة نشاط المخ.

وعدم الاستسلام للأطعمة غير الصحية الدهنية والمقلية، التي تسبب الشعور بالخمول والكسل وعدم القدرة على التركيز أثناء الدراسة. وينصح بتناول الطعام الصحي مثل الأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والجوز واللوز والموز في وجبة السحور، ومن المهم الإكثار من تناول المكسرات والأسماك الغنية بالأوميغا 3، إذ إنها تساعد على زيادة نشاط المخ. عدم تناول الحلويات بعد الأكل مباشرة، وتأجيلها إلى ما بعد الإفطار بساعتين، ويفضل أيضا عدم الإكثار منها، لأنها تسبب خمول المخ.

وتأجيلها إلى ما بعد الإفطار بساعتين، ويفضل أيضا عدم الإكثار منها، لأنها تسبب خمول المخ. عدم الإسراف في تناول الطعام، كونه يؤثر سلبا على التركيز وعلى استيعاب المعلومات.

وضع روتين للمذاكرة، يجب أخذ قسط من الراحة قبل الإفطار، واستراحة بعد الأكل؛ حتى يكون الطالب مستعدًا بعد الإفطار بساعتين للمذاكرة دون أن يكون مجهدًا. لذلك ينصح بالمذاكرة بعد صلاة العشاء والتراويح. وعند البدء في المذاكرة، يكون الجسم في كامل طاقته، لذلك يجب البدء بالمواد العلمية الأكثر صعوبة أو التي تحتاج إلى مجهود أكبر من الطالب لاستيعابها وبعد ذلك يتدرج للأسهل فالأسهل.

يجب أخذ قسط من الراحة قبل الإفطار، واستراحة بعد الأكل؛ حتى يكون الطالب مستعدًا بعد الإفطار بساعتين للمذاكرة دون أن يكون مجهدًا. لذلك ينصح بالمذاكرة بعد صلاة العشاء والتراويح. وعند البدء في المذاكرة، يكون الجسم في كامل طاقته، لذلك يجب البدء بالمواد العلمية الأكثر صعوبة أو التي تحتاج إلى مجهود أكبر من الطالب لاستيعابها وبعد ذلك يتدرج للأسهل فالأسهل. تخصيص وقت للترفيه، الشعور بالملل يؤثر سلبًا على تركيز الطلاب في رمضان. لذا من الضروري تخصيص ساعة إلى ساعتين يوميا للترفيه أو القيام بأنشطة غير المذاكرة، سواء مقابلة الأصدقاء أو مشاهدة مسلسل مناسب أو حتى الخروج لأداء صلاة التراويح أو ممارسة الرياضة، لأن لعب الرياضة بانتظام يعمل على تحفيز قدرات الطالب على الفهم والاستيعاب.

الشعور بالملل يؤثر سلبًا على تركيز الطلاب في رمضان. لذا من الضروري تخصيص ساعة إلى ساعتين يوميا للترفيه أو القيام بأنشطة غير المذاكرة، سواء مقابلة الأصدقاء أو مشاهدة مسلسل مناسب أو حتى الخروج لأداء صلاة التراويح أو ممارسة الرياضة، لأن لعب الرياضة بانتظام يعمل على تحفيز قدرات الطالب على الفهم والاستيعاب. الابتعاد عن الهاتف المحمول، في فترة الصيام يستخدم كثير من الطلاب هواتفهم في الألعاب أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يشعرون بالتعب، وهذا يقلل من قدرتهم على التركيز على دراستهم، لذلك على الطالب أن يضع هاتفه بعيدا عن متناول يده أو إغلاقه.

طرق لاستعادة التركيز

من جانبه، يقدم "ماي ستودي لايف" بعض الطرق لمواجهة صعوبات التركيز لدى الطلاب، والتي يمكن استثمارها خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها: