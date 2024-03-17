كيف تستغلين "يوم الأم" في تعليم طفلك مهارات حياتية جديدة؟

تعد مناسبة "يوم الأم" -أو ما يعرف أيضا بـ"عيد الأم"- فرصة ذهبية لتعليم الأطفال مهارات جديدة، إذ ينصح اختصاصيو التربية بتشجيعهم على شكر أمهاتهم بطريقة خاصة والتعبير عن حبهم وامتنانهم.

وحسب موقع "سيكولوجي توداي"، فإن هناك عديدا من الفوائد التي يمكن أن يكتسبها الطفل من مناسبة "يوم الأم"، ومن أهمها:

الامتنان: يجب التحدث مع الطفل عن دور الأم في حياة الأبناء، وكيف تحملت الأم كثيرا من الألم، بدءا من حمل الجنين حتى آخر يوم من الحمل، وكيف تحملت التغيرات الهرمونية والجسدية لأجله. إنها فرصة للتعبير عن مشاعر الامتنان لها، لأهمية دورها في تربيته وتنمية طاقاته الشخصية، وإعداده لمواجهة الحياة. فهذا يساعد الطفل على تنمية مهارات التواصل العاطفي.

يجب التحدث مع الطفل عن دور الأم في حياة الأبناء، وكيف تحملت الأم كثيرا من الألم، بدءا من حمل الجنين حتى آخر يوم من الحمل، وكيف تحملت التغيرات الهرمونية والجسدية لأجله. إنها فرصة للتعبير عن مشاعر الامتنان لها، لأهمية دورها في تربيته وتنمية طاقاته الشخصية، وإعداده لمواجهة الحياة. فهذا يساعد الطفل على تنمية مهارات التواصل العاطفي. العطاء: يتعلم الطفل أن والدته من أولويات حياته، فيضع احتياجاتها دائما على رأس القائمة.

يتعلم الطفل أن والدته من أولويات حياته، فيضع احتياجاتها دائما على رأس القائمة. التعبير عن الحب: من المهم تعليم الطفل أن يستغل "يوم الأم" للتعبير عن حبه لأمه وجداته ومعلماته في المدرسة عن طريق بعض العبارات، التي يمكنه كتابتها على بطاقات أو إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأم أو الجدة. وهذا ينمي مهاراته الكتابية عن طريق التعبير وكتابة رسالة صادقة فيها بصمة خاصة لأفكاره.

تقديم المساعدة: يمكن للأب مساعدة الطفل في صنع وجبة الفطور للأم، واختيار وصفات مناسبة بمساعدة الإنترنت، إذ يلعب الأب دورا مهما في تشجيع الطفل على تقديم هدية لوالدته، حتى لو كانت معنوية، مثل ترتيب غرفته، أو مساعدتها في المنزل. كما يمكن للطفل المساعدة في المهام المنزلية.

يمكن للأب مساعدة الطفل في صنع وجبة الفطور للأم، واختيار وصفات مناسبة بمساعدة الإنترنت، إذ يلعب الأب دورا مهما في تشجيع الطفل على تقديم هدية لوالدته، حتى لو كانت معنوية، مثل ترتيب غرفته، أو مساعدتها في المنزل. كما يمكن للطفل المساعدة في المهام المنزلية. الاهتمام بالأم: عندما ينشأ الطفل على أن أمه تستحق التقدير والتكريم، ويبدأ في تقديم الهدايا لها، فإنه يعتاد الأمر وتنمو لديه روح الاهتمام بوالدته.

عندما ينشأ الطفل على أن أمه تستحق التقدير والتكريم، ويبدأ في تقديم الهدايا لها، فإنه يعتاد الأمر وتنمو لديه روح الاهتمام بوالدته. الإبداع والتركيز: يسعى الطفل لإعطاء أمه هدية مميزة ويجتهد لتكون راضية عنه وفخورة به، وهو ما ينمي روح الإبداع وعمق التفكير لديه.

يسعى الطفل لإعطاء أمه هدية مميزة ويجتهد لتكون راضية عنه وفخورة به، وهو ما ينمي روح الإبداع وعمق التفكير لديه. الود واللطف: يعد يوم الأم فرصة مناسبة لتعليم الطفل كيفية التعامل مع الوالدة بلطف ومحبة، مما يجعله واعيا لمفاهيم الود والتضحية والعطف.

يعد يوم الأم فرصة مناسبة لتعليم الطفل كيفية التعامل مع الوالدة بلطف ومحبة، مما يجعله واعيا لمفاهيم الود والتضحية والعطف. روح التعاون: المشاركة بالتحضيرات للاحتفال في المنزل تجعل الطفل متحمسا أكثر ومتشوقا جدا لهذه المناسبة، وهنا يلعب الأب دورا رئيسيا في المساعدة على فهم معنى "يوم الأم" والتحضير له.

نصائح لتشجيع الطفل على الاحتفال بـ"يوم الأم"

توضح الباحثة التربوية فيرا ناصيف للجزيرة نت أن "يوم الأم" من المناسبات التي يجب أن يدرك الطفل وجودها منذ سنوات عمره الأولى، وأن يشارك بشكل فعال في الاحتفال بها.

وفي ما يلي، بعض النصائح لإثارة اهتمام الأطفال بهذا اليوم وتشجيعهم على الاحتفال به: