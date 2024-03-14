منعا لتكاثر السلالات البكتيرية.. 4 طرق آمنة لإذابة الدجاج المجمد

تميل معظم ربات المنزل إلى تخزين كميات كبيرة من الدواجن في رمضان، إذ تعد مكونا رئيسيا على مائدة الإفطار في شهر الصيام، غير أن بعضهن قد يلجأن إلى ممارسات تقليدية وغير صحية لإذابة الدواجن المجمدة قبل الطهو، لذا يوصي خبراء التغذية باتباع الطرق الآمنة والصحيحة عند إخراجها من "الفريزر"، لضمان سلامة الغذاء.

طرق الذوبان الآمنة

تحتوي الدواجن النيئة على مجموعة من السلالات البكتيرية التي تظل عالقة بها رغم التجميد مثل: السالمونيلا، والمكورات العنقودية، والليستريا المستوحدة، والإشريكية القولونية، وتبدأ في التكاثر عند 4.4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت).

وتوجد 4 خيارات آمنة للتعامل مع الدجاج المجمد وضمان إبعاده عن المنطقة الخطرة من درجات الحرارة والتي تتراوح بين 4.4 و60 درجة مئوية (40 – 140 درجة فهرنهايت):

1- استخدام الثلاجة

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانا، لأنها تحافظ على برودة الدجاج أثناء ذوبانه، ما عليكِ سوى نقل الدجاج من الفريزر إلى الثلاجة، واتركيه يذوب ببطء لمدة 12 إلى 24 ساعة أو حتى يذوب تماما، الجانب السلبي الوحيد لهذه الطريقة هو أنها تتطلب التخطيط المسبق، إذ تستغرق وقتا طويلا لاكتمال الذوبان، ولا سيما إذا كان الدجاج كاملا أو يحتوي على أجزاء من العظام.

وتوضح الدكتورة مارغريت كوبر، الأستاذة المشاركة بكلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة أريزونا الأميركية لموقع "مارثا ستيوارت"، أنه يُفضل وضع الدجاجة المجمدة على رف منخفض بالثلاجة، وكذلك التأكد من وضعها في وعاء مناسب لمنع تسرب أي سوائل منها واختلاطها بالأطعمة الأخرى، وتضيف كوبر: "هذه الطريقة تسمح بطهي الدجاج خلال يوم أو يومين من إذابته".

2- حمام ماء بارد

تتطلب هذه الطريقة بعض الجهد، ولكن إذا قررتِ تذويب الدجاج في حمام ماء بارد، يمكنكِ اتباع هذه الإرشادات المتعلقة بسلامة الدجاج ليكون آمنا للطهي والاستهلاك:

ضعي الدجاج في عبوة محكمة الغلق أو في كيس بلاستيكي مانع للتسرب لتجنب إتلاف أنسجة اللحم أو انتشار البكتيريا.

املئي حوض مطبخك أو وعاء عميق بالماء البارد (21 درجة مئوية أو أقل).

اغمري الدجاج بأكمله في الماء البارد، مع تغييره كل نصف ساعة لضمان بقائه باردا أو يمكنكِ إضافة مكعبات الثلج إليه.

يستغرق الذوبان بهذه الطريقة نحو ساعتين أو 3 ساعات إذا كان الدجاج كاملا، في حين يذوب خلال ساعة أو أقل إذا كان خاليا من العظام. ينبغي طهو الدجاج فور اكتمال ذوبانه.

3- استخدام الميكروويف

قد لا تملكين الوقت الكافي قبل الإفطار، وتحتاجين إلى بديل سريع لإذابة الدجاج المجمد، يمكنك في هذه الحالة الاعتماد على إعدادات إذابة الأغذية المجمدة في أجهزة الميكروويف، ويستغرق الذوبان نحو 5 دقائق أو أكثر وفق قوة الميكروويف وحجم اللحم وسمكه.

ابدئي بنزع الغلاف البلاستيكي عن الدجاج لأنه، وفق الدكتورة مارغريت كوبر، يُعرض الدجاج للمواد الكيميائية الفثالات الموجودة بالبلاستيك، واحرصي على وضعه في وعاء زجاجي أو أي وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

تقول كوبر: بعض أجهزة الميكروويف تقوم بتدوير الطعام مما يسمح بتذويب الدجاج بشكل متساو، ولكن إن لم يحتوي الميكرويف الخاص بكِ على هذه المزية، تفقدي بنفسك عملية الذوبان وقومي بتدوير الإناء يدويا أو إخراج الدجاج وتقليبه من وقت لآخر.

وتوصي كوبر بضرورة طهو الدجاج بمجرد إذابته في الميكرويف، لتجنب فرص نمو البكتيريا التي تنشط في الأجزاء الدافئة، إذ إن استخدام الميكروويف قد يعزز ظهور بقع دافئة، ودخول أجزاء أخرى في مرحلة الطهو، وإن لم يتم طهوه على الفور، قد يشكل خطورة على الصحة والإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء مثل التسمم الغذائي.

4- طهو الدجاج مجمدا

يمكنك طهو الدواجن المجمدة من دون إذابتها، غير أن هذا الخيار يحتاج إلى:

إطالة فترة الطهو نحو 50% أكثر من الوقت الموصى به، فإذا كانت وصفتكِ يتطلب طهوها 60 دقيقة، ينبغي زيادة المدة إلى 90 دقيقة.

التأكد من طهو الدجاج في درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 74 درجة مئوية (165 درجة فهرنهايت)، يمكنك التحقق من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقياس حرارة الطعام.

استخدام طرق طهو تسمح بتسخين الدجاج بسرعة، مثل الموقد أو في الفرن، مع تجنب طهوه في أواني الطهو البطيء أو الميكروويف، إذ إنهما يتسببان في بقاء الدجاج في درجات حرارة غير آمنة لفترة طويلة.

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