للمرأة العاملة وربة المنزل.. نصائح لتنظيم الوقت بين العمل والعبادة في رمضان

يكتسب تحقيق التوازن بين العمل والأسرة والعبادة أهمية خاصة في رمضان، لا سيما بالنسبة لربّات البيوت اللاتي يتحملن أعباء إضافية في هذه الفترة. فكيف تستطيعين تنظيم يومك بطريقة تساعدك في استثمار وقتك، لتحقيق أهداف الشهر الكريم، وتجنب الإرهاق الزائد؟

تقول خبيرة الاقتصاد المنزلي ليلى رعد للجزيرة نت، "تشعر العديد من ربات المنزل بأن واجباتهن لا تنتهي، فمن إعداد الطعام، إلى تنظيف وترتيب البيت، إلى مهمات أخرى، حتى يعجزن عن استغلال فترة الليل في العبادة أو قراءة القرآن، ويفوتن كثيرا من فضائل هذا الشهر".

نصائح لتنظيم الوقت في نهار رمضان

تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلي مجموعة من النصائح لربة المنزل، لمساعدتها على تنظيم وقتها في رمضان:

الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: احرصي على ذلك طيلة أيام الشهر؛ لأنها من أكثر المشتتات التي تستنزف الوقت.

احرصي على ذلك طيلة أيام الشهر؛ لأنها من أكثر المشتتات التي تستنزف الوقت. تحديد مائدة إفطار اليوم التالي: من المفيد تحديد ما سيُعدّ في اليوم التالي، حتى لا تقع ربة المنزل في حيرة من أمرها عند الاستيقاظ، مما يرهقها نفسيا، ويضيع وقتها.

من المفيد تحديد ما سيُعدّ في اليوم التالي، حتى لا تقع ربة المنزل في حيرة من أمرها عند الاستيقاظ، مما يرهقها نفسيا، ويضيع وقتها. تجهيز قائمة مشتريات: بحيث تشمل كل احتياجاتك الشهرية أو الأسبوعية، فهذه من أكثر الخطوات التي تسهم في تنظيم الوقت والجهد في رمضان، فلا تضطر ربة المنزل للخروج لشراء احتياجاتها، سواء بعد الإفطار أو خلال النهار.

بحيث تشمل كل احتياجاتك الشهرية أو الأسبوعية، فهذه من أكثر الخطوات التي تسهم في تنظيم الوقت والجهد في رمضان، فلا تضطر ربة المنزل للخروج لشراء احتياجاتها، سواء بعد الإفطار أو خلال النهار. الاستيقاظ باكرا: للقيام بترتيب المنزل والبدء بغرفة الجلوس فهي الغرفة الأساسية، ومن بعدها الغرف الأخرى. بحيث تكون المهمات المنزلية اليومية خفيفة، ولا تستهلك وقتا طويلا.

للقيام بترتيب المنزل والبدء بغرفة الجلوس فهي الغرفة الأساسية، ومن بعدها الغرف الأخرى. بحيث تكون المهمات المنزلية اليومية خفيفة، ولا تستهلك وقتا طويلا. التخفيف من الأعمال والمهمات المعتادة: وذلك للحفاظ على الطاقة البدنية والنفسية وتحمل مشاق الصيام.

وذلك للحفاظ على الطاقة البدنية والنفسية وتحمل مشاق الصيام. التوازن بين العمل والراحة: تنصح ليلى النساء بأخذ استراحات قصيرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة والنشاط، عن طريق تقسيم الوقت بين العمل والراحة والعبادة بشكل مناسب.

تنصح ليلى النساء بأخذ استراحات قصيرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة والنشاط، عن طريق تقسيم الوقت بين العمل والراحة والعبادة بشكل مناسب. طلب المساعدة: ليس من المفترض أن تعمل ربة المنزل كل شيء بنفسها، فمن الممكن أن تطلب المساعدة من أفراد أسرتها، بعد إعداد طعام الإفطار وطعام السحور، ليجهزوا المائدة، أو إعداد السلطة، أو ترتيب المائدة وغسل الصحون.

نصائح رمضانية للأم العاملة

وتبين ليلى للجزيرة نت أن المسؤوليات الملقاة على عاتق ربة المنزل العاملة كثيرة، لذلك تنصحها بما يلي:

تجهيز قائمة طعام شهرية: من شأن وضع جدول يشمل: الوجبات والمقبلات والعصائر والحلويات لكامل شهر رمضان المبارك، أن يوفر وقت ربة المنزل.

من شأن وضع جدول يشمل: الوجبات والمقبلات والعصائر والحلويات لكامل شهر رمضان المبارك، أن يوفر وقت ربة المنزل. وضع جدول نشاطات يومي أو أسبوعي: يحتوي على النشاطات المختلفة التي ترغبين القيام بها، مع تحديد أوقات محددة لكل نشاط.

يحتوي على النشاطات المختلفة التي ترغبين القيام بها، مع تحديد أوقات محددة لكل نشاط. تناول وجبات السحور والإفطار: اختيار مأكولات صحية ومتوازنة للحفاظ على مستويات الطاقة والتغذية الجيدة.

اختيار مأكولات صحية ومتوازنة للحفاظ على مستويات الطاقة والتغذية الجيدة. وقت خاص: تخصيص وقت للاستراحة خلال اليوم، أو ممارسة التأمل.

نصائح لتنظيم الوقت في ليل رمضان

تنصح ليلى بتخصيص وقت للجلوس مع الأسرة بعد الإفطار وعقب الانتهاء من كل المهمات. أما في المساء، "فيمكن أداء بعض الصلوات، كصلاة النوافل، إضافة إلى أداء صلاة التراويح بشكل يومي. يجب أن تضع المرأة العاملة أو ربة المنزل في حسابها، أن رمضان شهر عبادة، وألا تولي شيئا أولوية تفوق أهمية تأدية العبادات".

وتضيف، "تستهلك مشاهدة المسلسلات كثيرا من الوقت، ويمكن متابعة مسلسل واحد فقط على أن يكون ذلك وقت الإفطار، على سبيل المثال، أو وقت السحور، أو في وقت تكون فيه منشغلة بأداء عمل آخر حتى لا تستهلك كثيرا من الوقت".

كما تنصح بالخلود إلى النوم حتى موعد السحور، "فالحصول على ساعات نوم كافية وجيدة أمر مهم؛ لأن قلة النوم تقلل من التركيز وتزيد الإحساس بالكسل والخمول".

وقت العائلة المثالي

وتشير ليلى إلى أن رمضان هو الوقت المثالي للعائلة للترابط والجلوس معا في أجواء روحانية، "وهذه الروحانية تحتاج إلى رعاية، لنتمكن من الاستفادة منها بعد رمضان، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك، هي إنشاء حلقة عائلية، أو اجتماع عائلي خلال دعوات الإفطار العائلية الرمضانية".

"وكذلك يجب الحرص على جمع الأطفال في رمضان يوميا بعد صلاة التراويح أو بعد الإفطار، ومشاهدة قصص الأنبياء معا، أو قراءة قصص الأنبياء المصورة للتعرف بشكل أقرب إلى سيرة أنبياء الله مما يزيدهم تعلقا بالدين وبالشهر الكريم".

وللتعاون الأسري دور مهم، "خاصة بالنسبة للمرأة العاملة، ويمكن الطلب من أفراد الأسرة المشاركة في تقديم المساعدة في الأعمال المنزلية، وتحضير الطعام لتوفير الوقت والطاقة، وهذا من شأنه زيادة الترابط الأسري".