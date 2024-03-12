كيف تحسنين جودة طعامك وتوفرين مالك في شهر رمضان؟

رغم قيم الزهد والإحساس بالفقراء التي يزرعها رمضان في نفوس المسلمين، فإن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل تدفعنا لزيادة الإنفاق على الطعام ناهيك عن الوقوع في بعض الممارسات غير الصحية.

لكن إذا أردت التمسك بروح الشهر الفضيل وقيمه، وتحسين صحة أسرتكِ، وتقليل نفقاتك في الوقت نفسه، فعليك اتباع النصائح الآتية:

تجنبي الحلوى والأطعمة المصنعة والغازيات

نشرت "المجلة الطبية للبحوث البيئية والصحة العامة" نتائج تجربة أسترالية وطنية، قام الباحثون فيها بمقارنة تكلفة مشتريات تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد، لمدة أسبوعين، إذا اشترت الأسرة أطعمة صحية، وإذا تضمنت مشترياتها خيارات غير صحية.

كان حساب المشتريات الصحية أقل بحوالي 167 دولارا، وضمت عناصر المجموعة الغذائية الرئيسة الخمسة، من: خضار، وفاكهة، وبقوليات، ولحوم خالية من الدهن، ومصادر بروتين نباتي، مثل الألبان، والجبن، والمكسرات. في حين ارتفعت تكلفة السلة الثانية بسبب إضافة الحلوى، والأطعمة المعبأة والمصنعة، والمشروبات الغازية.

نظفي مطبخك من مسببات الأمراض

توقفي تدريجيا عن شراء المنتجات التالية:

المعلبات: تقلل عملية التصنيع من فوائد الطعام، بخلاف تركز البيسفينول في أكثر من 90% من المعلبات، وهي مادة يتم إنتاجها بكميات كبيرة لاستخدامها بشكل أساسي في إنتاج البلاستيك البولي كربونات، بحسب دراسة أميركية من جامعة تكساس.

وربطت دراسة بريطانية تلك المادة بأمراض القلب، والسكري، والمشاكل الجنسية لدى الذكور.

كذلك قد تحتوي المعلبات على بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم" المسببة للتسمم الغذائي، وفق تقرير "منظمة الصحة العالمية".

الزيوت النباتية والسمن: يحتوي زيت الصويا، والذرة، وبذرة القطن، وعباد الشمس، ونخالة الأرز، والسمسم، والسمن، على نسبة كبيرة من دهون "أوميغا-6" المرتبطة بالتهاب الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب تحذير قسم أمراض القلب الوقائية، بمعهد سانت لوقا الأميركي للقلب.

ويمكن الاستغناء عن الزيوت من خلال اتباع أساليب طهي صحية، مثل: التبخير، والشواء، والسلق، وطواجن الفرن.

مكعبات مرق الدجاج: تحتوي مكعبات مرق الدجاج على نسبة على مادة الغلوتامات، وهي نكهة تستخدم لتحسين الطعم، ويمثّل الملح 50-79% من مكوناتها.

ويمكن أن تسبب مادة الغلوتامات أحادية الصوديوم حالة تعرف باسم "متلازمة المطعم الصيني"، تظهر أعراضها في صورة صداع وضغط المفاصل وتيبس الرقبة.

كذلك تحتوي مكعبات المرق على دهون مشبعة، وحتى لو كانت بكمية قليلة، فإن الدهون المشبعة تجعل تناول مكعبات المرق غير صحي. لذا يمكن استبدال المكعب الواحد بكوب مرق الدجاج الطبيعي لتعزيز نكهة طعامك

التوابل والبهارات: يسهل غش التوابل والبهارات المطحونة، ولن تميزي ذلك بسهولة، بسبب إضافة النكهات والألوان الصناعية، ولضمان جودة الأعشاب يمكنكِ شراؤها طازجة، وتجفيفها في هواء المنزل، أما التوابل والبهارات فاشتريها كاملة، واطحنيها بكميات قليلة في المنزل، لضمان رائحة ونكهة قوية، ومنتج خال من المعادن الثقيلة.

لا تتسوقي قبل الإفطار

سمعنا مرارا النصيحة الذهبية بعدم الذهاب إلى البقالة ونحن جائعون، وينطبق ذلك على نهار شهر رمضان، لأن رؤية الطعام حولك آخر ما تحتاجينه وأنت صائمة، وستغريك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وتشترين أكثر مما تحتاج أسرتك.

التزمي بقائمة مشتريات

اكتسبنا عادة التسوق المحموم قبيل شهر رمضان والأعياد من أمهاتنا، حتى صارت المحال تغرينا بعرض منتجات رمضانية، لتقديم تجربة شرائية ممتعة عاطفيا، تتبعها قرارات غير عقلانية.

لذلك ينصحك تقرير جامعة هارفارد بالتخطيط لوجبات الأسبوع، ثم كتابة قائمة المشتريات قبل التسوق، وتحديد ميزانية للاحتياجات الأساسية، ثم تحديد هامش لمنتجات رمضان الصحية، مثل المكسرات، وقليل من الفواكه المجففة، لحماية أسرتكِ من أضرار السكريات المضافة والسمنة.

الشراء من محال مختلفة

تسهل مقارنة أسعار المنتجات بين المحال الكبرى، باستخدام تطبيقات الشراء، ويقيك ذلك من فخ العروض المزيفة، لأن لكل منفذ بيع مزايا سعرية تختلف عن الآخر، والخصم الذي لا يفوت في محل قد تكتشفين زيفه في محل آخر.

احسبي التكلفة قبل محاولة التوفير

لا شك في أن المنتجات المعدة منزليا مثل الزبادي والخبز مضمونة، لكن ليست خيارا أرخص دوما، لأن المنتجات الرخيصة معدة من مكونات أرخص كثيرا.

وتأكدي أن سعر الأطعمة الجاهزة سيكون أغلى من الأطعمة المنزلية حتما، بشرط استخدامه مكونات جيدة، مثل التي تختارينها لأسرتكِ.

لذلك يعتمد قرارك على مدى تقديرك لوقتك، وصحتك، ومالك، ومدى احتياج أسرتك لذلك الطعام، فالزبادي لا غنى عنه في سحور رمضان، أما الفاكهة الطازجة فخيار صحي وأرخص من المجففة.

خططي قبل التخزين

يعد تخزين المنتجات الغذائية قرارا خاطئا إذا خزنت أطعمة سريعة التلف، أو اشتريت وقت اضطراب الأسعار، أو احتفظت بخضروات خارج موسم حصادها.

قد تخسرين مالك بتخزين طعام فور ارتفاع سعره، خوفا من زيادة مستقبلية في الأسعار، ومن الأفضل شراء كمية قليلة كل فترة، ومراقبة حال السوق.

أما إذا قررت تخزين خضروات أو بقوليات، فاشتريها في موسمها من أسواق الجملة، ومنافذ المزارعين، وتشاركي الكمية مع العائلة.

قاطعي الغذاء المستورد

اعتدنا في الأشهر الماضية على شراء منتجات محلية، وربما لاحظت توفير أموال كانت تنفق على منتجات لا قيمة لها.

لذلك احرصي على شراء أطعمة تشتهر بلدك بإنتاجها، مثل الجبن القريش بدلا، وصلصة الزبادي والزعتر بدلا من الصلصة المعلبة، والقرنبيط بدلا من البروكلي.

وتنطبق تلك النظرية الاقتصادية أيضا على المحال، فقد تجدين أسعارا ومنتجات أفضل في المحلات الصغيرة عن سلاسل التسوق الكبرى.