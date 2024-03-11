كيف تضفين لمسة ديكور رمضانية لمنزلك خلال شهر الصيام

لشهر رمضان طابع خاص، ويمكن للديكور أن يساعد في إضفاء أجوائه الاحتفالية على المنزل، كما يساعد على تكوين علاقة روحية مع المكان في الشهر الكريم تعطيه طابعا سلميا.

وتختلف طرق تزيين المنزل، كما تختلف أشكال الزينة وتتنوع من بيت إلى آخر، وطريقة تنسيق قطع الزينة الرمضانية في البيوت، ولعل من أبرزها مفارش السفرة، وقِطع الإكسسوار الصغيرة، ويمكن أيضا إعادة استخدام الزينة التي تم وضعها العام الماضي، مع إضافات بسيطة تضفي البهجة على المنزل.

ومن أفكار زينة رمضان استخدام قماش الخيامية، الذي عاد ليكون من موضة زينة رمضان 2024، كونه يوحي بالأصالة والعصرية معا، ويعطي طابعا مميزا للشهر الكريم.

وتقدم مصممة الديكور الداخلي لينا يافوري بعض الأفكار لتزيين المنزل بشكل يعكس أجواء الشهر الكريم، حيث تزيد الزينة البهجة والفرح بحلول الشهر الفضيل، خاصة لدى الأطفال، وفيما يلي أهم الأفكار:

اختيار الإكسسوارات

فانوس رمضان: يتصدر قائمة أكثر الإكسسوارات المنزلية الرمضانية المفضلة، ويعد أشهر زينة تُستخدم لتزيين المنزل، ويمكن استخدام الفوانيس الرمضانية ذات الإضاءة الناعمة "ليد" (LED) لإضفاء لمسة رمضانية هادئة على المكان.

يتصدر قائمة أكثر الإكسسوارات المنزلية الرمضانية المفضلة، ويعد أشهر زينة تُستخدم لتزيين المنزل، ويمكن استخدام الفوانيس الرمضانية ذات الإضاءة الناعمة "ليد" (LED) لإضفاء لمسة رمضانية هادئة على المكان. مفارش سفرة رمضانية: استخدام مفارش طعام ذات طابع شرقي، أو مفارش الخيامية ذات النقوش الرمضانية بألوان تتناسب مع المنزل.

استخدام مفارش طعام ذات طابع شرقي، أو مفارش الخيامية ذات النقوش الرمضانية بألوان تتناسب مع المنزل. حبال الزينة: يمكن تعليقها على الحائط أو النوافذ أو شرفة المنزل، وتكون حبال الأضواء على أشكال ذات طابع زخرفي إسلامي من فوانيس وهلال وغيره.

يمكن تعليقها على الحائط أو النوافذ أو شرفة المنزل، وتكون حبال الأضواء على أشكال ذات طابع زخرفي إسلامي من فوانيس وهلال وغيره. الوسائد: يمكن استخدام وسائد عليها كتابات عربية، أو رسومات شرقية.

يمكن استخدام وسائد عليها كتابات عربية، أو رسومات شرقية. التحف الدينية: زيّني بيتك بلوحات مطّرزة بآيات قرآنية يتم تعليقها على الحائط.

زيّني بيتك بلوحات مطّرزة بآيات قرآنية يتم تعليقها على الحائط. الهلال والنجوم: تعد زينة النجوم والهلال من أكثر الأفكار الجميلة للتعبير عن الفرحة بحلول الشهر الكريم، خصوصا الهلال، حيث يمكن صنعها بنفسك من خلال مجموعة من الأوراق المقوية الملوّنة وقصها على شكل هلال ونجوم وتعليقها في أرجاء المنزل، ويفضّل أن تكون زينة النجوم والهلال المضيئة التي تتغير ألوانها.



توزيع الإكسسوارات

يمكن توزيع ما لديك من إكسسوارات رمضانية بشكل يمنح كل غرفة في المنزل هويتها وطابعها الخاص، ومن أبرز الغرف التي يفضل البدء بها غرفة المعيشة، لأنها من أهم الغرف التي تلعب دورا كبيرا في إظهار جمالية زينة رمضان، نظرا لكثرة النشاطات التي تمارس بها، وكذلك غرفة الطعام، وغرف الأطفال، وإليك طريقة التوزيع:

غرفة المعيشة:

تعليق الأضواء على الحائط بشكل جانبي ليعطي جمالية للغرفة، فالأضواء تضفي خصوصية للمكان، ويمكن استخدام الفوانيس والسلاسل الضوئية الأنيقة لتزيين الرفوف والمداخل.

يمكن تعليق لوحات على الحوائط مكتوبة بالخط العربي، أو لوحات بها آيات وأذكار دينية وهي من أبسط الأفكار التي لا تأخذ مجهودا أو تكلفة.



استبدال مفرش الطاولة بواحد آخر مزين بنقوش إسلامية.

شراء بعض الشموع المصنوعة خصيصا لشهر رمضان، ووضعها على الطاولات، حيث توفر الشموع المعطرة إضاءة خافتة ومريحة للغرفة، كما أن رائحتها تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتتوفر هذه الشموع بروائح مختلفة، منها الخزامى، واللافندر، والورود، ورائحة البخور.

يمكن استخدام البالونات أدوات للزينة بأشكال مختلفة تعزز جمالية الديكور الداخلي، ويتم تعليقها على أحد الجدران الفارغة، وتشكيل عبارات منها "رمضان كريم".

يعد ركن الضيافة من ديكورات رمضان الأساسية التي يمكن تنفيذه في غرفتي الاستقبال أو المعيشة، وذلك بوضع طاولة في زاوية الغرفة، وتخصيصها للتمور والقهوة، إلى جانب السبح الملوّنة والمبخرة.



غرفة الطعام:

تعد غرفة الطعام واحدة من الغرف الرئيسية التي يتم استخدامها بكثرة في شهر رمضان، سواء على الطعام أو على السحور، ومن أبرز ما يمكن أن يُوضع فيها:

استخدام مفرش خاص مُزيّن برسومات رمضانية.

استخدام صحون وأدوات طعام مُزينة بنقوش شرقية.

وضع مائدة جانبية للعصائر الرمضانية والتمر.

وضع فانوس يتناسب مع حجم المائدة.



غرف الأطفال:

تزيين غرف الأطفال في رمضان يشعر الأطفال بالبهجة بقدوم شهر الصيام، ويمكن وضع مجموعة من الفوانيس البلاستيكية الصغيرة في غرف الأطفال، بالإضافة إلى تزيين الغرفة بقماش الخيامية على أحد الحوائط، وبعض العبارات لتشجيعهم على الصيام.

وتشير يافوري إلى أنه يمكن عمل زينة رمضان من مواد منزلية بسيطة دون حاجة لشراء زينة جديدة، إذ يمكن للأطفال المشاركة في عمل الزينة باستخدام الورق الملون، مما يجعلهم يشعرون بالأجواء الرمضانية وطقوس الشهر الكريم، ويمضون بعض الوقت في صُنعها.

تخصيص ركن للعبادة:

تخصيص ركن خاص للصلاة بإحدى الغرف يبرز قدسية الشهر ويشجّع الأطفال على الصلاة، وبحسب يافوري، هذا الركن يعتمد على العناصر التالية: