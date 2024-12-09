أسرة|أوروبا

مراهقة ألبانية تدير مقهى للنساء والأطفال فقط بألمانيا

FILED - Sumeja Zumberi, the 18-year-old owner of the new women's café, is still in high school and currently preparing for her driving test. Photo: Alicia Windzio/dpa
سوميا زومبيري مالكة مقهى "باريشا" المخصص للنساء والأطفال (وكالة الأنباء الألمانية)
9/12/2024

في خطوة جديدة بمدينة بريمن شمالي ألمانيا، افتتح مؤخرا مقهى مخصص للنساء فقط، يُمنع فيه دخول الرجال بينما يرحب بالأطفال. يكتسب المقهى أهميته الفريدة بفضل مالكته سوميا زومبيري، الطالبة ذات الـ18 عاما، التي لا تزال تدرس في المرحلة الثانوية.

أجواء حيوية ومفهوم فريد

يمتلئ مقهى "باريشا" بأصوات الأحاديث والضحكات، مما يعكس إقبال النساء على هذا المكان الذي يوفر الراحة بعيدا عن المقاهي المختلطة. ويقدم المقهى قائمة متنوعة من المشروبات، والكعكات، والفطائر، والوجبات الخفيفة، إلى جانب الآيس كريم الشهي.

تقول زومبيري: "أشعر أن النساء هنا أكثر راحة، مقارنة بالمقاهي المختلطة. إنهن يعتبرنه ملاذا للاسترخاء"، وأشارت إلى أن المقاهي الأخرى في المنطقة غالبا ما تكون مكتظة بالرجال.

FILED - The Baresha ice cream parlour is one of few places reserved for women in Germany and the only one of its kind in Bremen. Photo: Alicia Windzio/dpa
اسم المقهى "باريشا" مستوحى من كلمة ألبانية تعني "الراعية" (وكالة الأنباء الألمانية)

فكرة مستوحاة من الجذور الثقافية

جاءت فكرة المقهى بعد مناقشات عائلية استهدفت خلق مفهوم مختلف يلبي احتياجات النساء. تقول زومبيري: "في ثقافتنا، من الطبيعي أن توجد أماكن مخصصة للنساء. نحن من أصول بلقانية، ألبان من كوسوفو، وأردت أن يعكس المقهى هذا التراث".

واسم المقهى "باريشا" مستوحى من كلمة ألبانية تعني "الراعية"، وهو ما يرمز إلى المسؤولية والرعاية في عدة مجالات.

FILED - Women-only is the new norm at a café in Bremen, northern Germany, where men are not allowed, but children are welcome. What makes this café even more unique is that its owner is still in high school. Photo: Alicia Windzio/dpa
مقهى "باريشا" لقي إشادة واسعة من النساء في المنطقة (وكالة الأنباء الألمانية)

دعم عائلي لنجاح المشروع

رغم أن زومبيري هي المالكة القانونية للمقهى، فإنها تؤكد أن دعم عائلتها كان أساسيا لتحقيق هذا النجاح. تقول: "والدي يدير الأمور المالية والتأمين، ووالدتي تساعدني في العمل اليومي؛ لست وحدي في هذا المشروع".

FILED - Owner Sumeja Zumberi (r) and her mother Hirmete Zumberi at work in her recently-opened ice cream parlour Baresha in the northern German city of Bremen. Photo: Alicia Windzio/dpa
سوميا زومبيري (على اليمين) ووالدتها هيرميت زومبيري تعملان في المقهى الذي افتتحته مؤخرًا (وكالة الأنباء الألمانية)

استجابة إيجابية من الزبائن

لقي المقهى إشادة واسعة من النساء في المنطقة، إذ عبّرن عن سعادتهن بوجود مساحة آمنة يمكنهن فيها التواصل بحرية. تقول إحدى الزبائن: "إنه مكان رائع للنساء؛ أشعر براحة أكبر هنا بعيدا عن الأماكن المزدحمة بالرجال".

إعلان

خطط مستقبلية

رغم نجاح المقهى، فإن زومبيري تطمح إلى تحقيق حلمها بأن تصبح معلمة في المستقبل، مع الاستمرار في إدارة المقهى، ليكون عملا جانبيا.

"باريشا" ليس مجرد مقهى بل هو انعكاس لرؤية شبابية تجمع بين الابتكار واحترام الجذور الثقافية، ليقدم للنساء في بريمن مساحة تجمع بين الراحة والتواصل.

المصدر : الألمانية

إعلان